Если завтра все изменится. Что нужно знать о будущем Сегодня, 11:03 Цей матеріал також доступний українською

Как-то я выступал перед подростками 14−16 лет и рассказывал им о профессиях будущего

В зале было около 50 человек, большинство тема сильно зацепила, в конце лекции не слазили с меня ещё полчаса.

Некоторые тезисы с того выступления:

— Сколько сейчас жителей Украины? 40−45 миллионов, возможно меньше. Вы, выбирая профессию, будете потом стараться «продать» себя им. А если вдруг решите куда-то переехать, то эта страна тоже будет иметь своих несколько миллионов населения, и вам нужно будет там вначале стать своим, а потом опять же продать им себя.

— Но если вы забудете про границы и будете мыслить глобальными категориями, сочетая в своих целях лучшие мировые примеры с тем, к чему лежит ваша душа — у вас гораздо больше шансов добиться успеха. В этом случае вы будете «продавать» себя не миллионам, а всем 7 млрд человек.

— Части из вас придется забыть про свою песочницу, свой двор, город и даже страну. Некогда большой мир стал маленьким и доступным — почти в любой конец планеты можно долететь в течение суток, почти везде люди сносно говорят по-английски, почти везде можно быть «местным», погружаясь в местные новости, дискуссии, жизнь. В сочетании с современными технологиями, такая доступность создает неограниченные возможности. Но эти возможности открыты только тем, кто готов и хочет ими пользоваться.

Необходимо постоянно апгрейдить себя

— Как сказал один начинающий диджей из Калифорнии в ответ на комментарий товарища, что, наверное, сложно пробиться в шоу-бизнесе, ввиду колоссальной конкуренции. В одном только Лос-Анджелесе — таких как он тысячи, если не десятки тысяч. «Ну да, — сказал он, — но в мире сейчас 7 млрд человек, и если я найду свой миллион слушателей, и они купят мой трек, заплатив хотя бы по $1 — я стану миллионером.»

— Первое — забыть про границы. Второе — быстро меняться. Уметь переизобретать себя. Мир стал быстрым, мир стал доступным. Пробуйте, если ошибаетесь, празднуйте свои ошибки, потому что это крутой урок. А потом быстро меняйтесь и пробуйте дальше.

— В мире прошлого нужно было долго учиться и всё умещать в свою голову, потому что знания были менее доступны, чем сейчас. Для того чтобы что-то найти или узнать наверняка, нужно было идти в библиотеку и тратить кучу времени, копаясь в книгах. Сейчас же большинство ответов можно найти при помощи своего смартфона, пока сидишь в туалете.

— И это меняет образ поведения. В американских школах уже не учат знаниям, а учат быстро находить ответы. Уметь быстро находить ответы — вот это один из ключевых навыков.

— Другими словами, не надо знать теорему наизусть, нужно знать, что она есть и примерно о чем она, уметь быстро её находить, чтобы воспользоваться ею, когда нужно. Уметь пользоваться своими знаниями, а не пытаться запомнить всё на свете, забивая свою голову всем подряд — вот фундаментальная разница людей будущего с людьми прошлого.

— Низкоквалифицированные специальности будут заменяться роботами, главной ценностью в обществе станет востребованность. У востребованности появится грань, за которой окажется гигантское количество человек, которые сформируют собой класс бесполезных людей. Для того, чтобы не попасть в их число, необходимо уже сейчас думать, опережая ту реальность, в которой мы все живем. Нужно учиться как можно лучше, чтобы приобретать не только навыки (как рулить грузовиком), но и знания (что такое вообще грузовик, как он работает, что если завтра станет работать иначе).

— Учитесь добывать знания быстрее других и пользоваться ими быстрее других. Всё это уже доступно онлайн. Это сложно, но интересно. Необходимо постоянно апгрейдить себя, добавляя то, что не в состоянии вам дать безнадежно-устаревший украинский ВУЗ. Совсем скоро вы сможете, не выезжая из Киева, посещать лекции Стэнфорда, принимать участие во всевозможных мастер-классах, учиться, общаться, предлагать собственные результаты другим людям на всем земном шаре.

— Не бойтесь будущего, наоборот — станьте им.

Текст опубликован с разрешения автора

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