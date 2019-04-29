Если завтра большая война между Россией и Украиной Сегодня, 08:03 825 Цей матеріал також доступний українською

В НАТО имитировали эскалацию между двумя странами и пришли к выводу: когда на кону национальные интересы, худшее – это отказаться действовать

В соавторстве с Меган Ди, лектором по международной политике в Стерлингском институте



Холодное мартовское утро. 9.00. Делегаты со всего мира собрались для срочного совещания Североатлантического совета, основного директивного органа НАТО. Главный пункт на повестке дня: новости европейских союзников о российской эскалации конфликта в Украине и других странах Европы, в связи с которыми нужно определить ответ НАТО.

Ситуация серьезна. Сомнений нет. Силы РФ движутся на запад в попытке оккупировать часть Украины за пределами Донбасса и Крыма. Вдобавок Россия совершила кибератаку на инфраструктуру Германии, а сам Путин угрожает захватить Эстонию. Генеральный секретарь НАТО попросил одного из своих предшественников, лорда Робертсона Порт-Элленского, присоединиться и поделиться советом.

Не думайте, что это декорации. Встреча действительно состоялась, но была симуляцией очень близкого будущего, где Украина находится в составе НАТО, а Великобритания уже вышла из ЕС.

Этот тип упражнений регулярно проводится НАТО и национальными армиями для проекций того, что может произойти в "тумане войны". Временной заменой штаб-квартиры НАТО в Брюсселе стал Стерлингский университет в центральной Шотландии. Делегатами выступили студенты магистерской программы университета по международным конфликтам, а также те, кто собирается получить степень доктора наук в дипломатии.

Русский медведь хилый, но всё ещё может укусить

Лорд Робертсон был единственным, кто играл самого себя. Он провел брифинг с делегатами по правилам Chatnham House о периоде его председательства в НАТО, включая историческое решение 12 сентября 2001 года по применению коллективных оборонительных действий в соответствии со статьей 5.

Погруженные в машинное отделение НАТО, участники симуляции в течение двух дней искали баланс переговоров между странами, выступающими за разрешение конфликта, и теми, что склонны к сдерживанию – даже действиям на опережение. Это дало некоторые выводы о реальном мире.

1. Возможности России

Используя настоящие данные, делегаты должны были проанализировать оборонительные возможности России. Они подытожили, что хоть РФ и выглядит сильной в сравнении с Украиной, её войска остаются разбросанными и порой плохо снаряжены. Вероятно, Россия не сможет продолжать войну с армией НАТО в течение нескольких месяцев и скорее всего, ей сложно будет воевать на двух фронтах.

Учитывая вышесказанное, силы недавно модернизировали, сделав их ещё более эффективными, чем несколько лет назад. Россия так же находится ближе к Украине и Балтике, чем большинство сил НАТО, поэтому сможет мобилизоваться быстрее, получив стратегическое преимущество.

Действия НАТО в Украине могут быть осложнены построенным Россией низким мостом, соединяющим Крым с Россией. Он усложняет передвижение крупных кораблей между украинскими портами в Азовском и Черном морях, а в результате и в Средиземном. Опыт российских экспертов в кибератаках и сумятица из-за фейковых новостей также может разобщить членов НАТО.

Вывод: русский медведь хилый, но всё ещё может укусить.

2. Ожидать сложностей

Страны в нашей симуляции вели переговоры в соответствии с их национальными интересами. Многосторонние переговоры разделились на маленькие дискуссии, которые привели к мини-альянсам. Например, Турция с ее улучшающимися отношениями с Россией и доступностью для потенциальных беженцев настолько компромиссна к Москве, что её членство в НАТО попадает под сомнение.

С другой стороны, Украина, а также Румыния, которые чувствуют себя под угрозой российской агрессии в черноморском регионе, рассчитывают на незамедлительные наступательные действия. Подобные альянсы не всегда заметны внешнему миру. Они усложняют переговоры, особенно если страны недостаточно хорошо проговаривают итоговые цели.

Вывод: иногда всё складывается иначе, чем обсуждается во время переговоров. Нужно пытаться и оставаться гибкими и не полагаться на сообщения медиа об интересах союзников.

3. События, события, события

Как и в реальной жизни, наши делегаты должны были следить за внутренней лентой новостей. В одном из объявлений Россия начала мобилизоваться после того, как радикальные заявления некоторых членов НАТО просочились в медиа в первый день переговоров. Несколько раз дискуссии приходилось начинать с нуля, так как делегации меняли свои приоритеты и стратегии.

Вывод: стоит постоянно спрашивать себя о том, как события влияют на вашу позицию и позицию союзников.

4. Ясность под давлением

В соответствии со сценарием полного военного вторжения и оккупацией Украины Россией, который рассматривался в середине второго дня, союзники НАТО вынуждены были развернуть пехоту или столкнуться с риском уступить свои позиции Москве. Проблемы, беспокоившие днем ранее, устарели, так как делегации принудили к компромиссу в интересах общих действий.

Вывод: узкие временные рамки могут сделать принятие решений поспешным, но могут и вести к ясности цели. Опытные переговорщики могут использовать это в своих интересах.

5. Безопасность ЕС

Так как члены ЕС в нашем вымышленном Североатлантическом совете обсуждали проблемы между собой, мы стали свидетелями того, как ЕС превратился в геополитическое действующее лицо, имеющее свойства единой страны. Перед тем как обеспечивать безопасность на территории всего НАТО, члены ЕС провели между собой переговоры и выработали четкую позицию.

Один из важных аспектов реального мира – санкции ЕС против России, которые немногим отличаются от санкций США. Так как Украина является одной из сторон в соглашении об ассоциации между ней и Европейским союзом, ЕС демонстрирует свои возможности проецировать силу за своими границами.

Вывод: ЕС развивает свою геополитическую роль и функцию обеспечения безопасности в Европе, что может потенциально повлечь за собой последствия для НАТО.

6. Сдавленная Великобритания

В НАТО Великобритания обычно является средним звеном между США и более мягкими позициями ЕС. Наша симуляция показывает, что после Brexit, несмотря на важную роль Лондона как обладающего ядерным оружием члена НАТО, Великобритания скорее всего будет зажата между США и ЕС.

Вывод: последствиям Brexit для Великобритании в НАТО необходимо уделять больше внимания.

7. Риск беженцев

В нашей симуляции члены НАТО, находящиеся ближе к России – Польша и Венгрия – были особенно обеспокоены тем, что военные действия в Украине приведут к большому количеству беженцев, а также потенциально серьезным политическим последствиям.

Вывод: мы не всегда принимаем в расчёт связи между военной и гуманитарной безопасностью.

8. Принимать позитивные решения

Когда BBC проигрывало похожий сценарий несколько лет назад, Великобритания была втянута в ядерную войну. Наши вымышленные делегаты смогли избежать такого ужасного итога, используя все свои сдерживающие силы. Они соединили мобилизацию с предложением переговоров в таком виде, что Россия сдала назад. Несмотря на некоторое военное давление, ситуацию в основном разрядили господствующие страны типа США и членов ЕС, которые пошли на компромисс.

Вывод: 18 марта, на пятую годовщину аннексии, НАТО подчеркнуло свою убежденность в том, что Крым – это украинская территория. Между тем, военные действия продолжаются на Донбассе. Явная тупиковая ситуация в Украине могла бы измениться за ночь – не в последнюю очередь в результате президентских выборов в конце марта. В таком случае, члены НАТО были бы вынуждены сделать выбор, несмотря на тот факт, что сейчас Украина не является членом альянса. Как это стало очевидно нашим участникам, единственное, чего нельзя позволить себе в момент международного кризиса – это отказаться действовать, когда ваши интересы поставлены на кон.

Перевод НВ

Новое Время обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок The Conversation. Републикация полной версии текста запрещена.

Оригинал опубликован на The Conversation

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