Каховская ГЭС и «грязная бомба». Что делает Кремль 24 октября, 09:10

У лжи короткие ноги, и если Россия осмелится взорвать плотину Каховской ГЭС или применить в Украине ядерное оружие, переложить вину на Украину не удастся

В Москве срочно обустраивают бомбоубежища. Кремль утверждает, что Украина планирует взорвать плотину Каховской ГЭС, что буквально смоет огромной волной в 18 кубических километров воды всё живое в низовьях Днепра. Шойгу объяснил министрам обороны Франции, Турции и Великобритании, что Украина планирует взорвать «грязную бомбу», то есть маломощный ядерный заряд.

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Из всех трех фактов безусловно верен только первый — о московских бомбоубежищах. Москвичи видят это невооруженным глазом. Украина никак не сможет взорвать огромную плотину Каховской ГЭС хаймерсами. Это технически невозможно. Тем более не сможет это сделать тайно от своих западных союзников, которые отвернутся от Украины после такой рукотворной гуманитарной катастрофы. А вот русские саперы, пользуясь тем, что плотина находится в руках российской армии, легко смогут совершить подрыв, причем подрыв контролируемый — на 2, 5 или на все 16 метров подпора. Стена днепровской воды тогда обрушится на украинские войска, наступающие на Каховку и Херсон.

То же самое и «грязная бомба». Зная то неприятие использования ядерного оружия, которое постоянно демонстрирует Запад, применение любых ядерных зарядов Украиной немедленно приведет к прекращению западной помощи Украине и разрыву союзнических связей. Зачем это Украине? Тем более, ее войска и так наступают на большинстве направлений?

Из всех трех фактов верен только один — о московских бомбоубежищах

А вот России, войска которой отступают, недавно оставили Харьковскую область на севере и срочно эвакуируются за Днепр на юге, под Херсоном, такие технические «штучки» дают надежду на перелом военной ситуации, на успех. Тем более, применением ядерного оружия Россия бесстыдно пугает мир уже много лет и особенно навязчиво с конца февраля.

Впрочем, надежда эта иллюзорна. Ожидаемое совершилось — украинская армия, всё лучше оснащенная технически, воодушевленная высокой идеей защиты родины, как одерживала, так и будет одерживать победы. И чем дальше, тем больше. Её уже не остановить. И перенос с больной головы на здоровую — подрыв Каховской плотины и использование ядерного оружия никого обмануть не сможет, кроме, быть может, части российских обывателей. Но они и так тотально введены в заблуждение.

У лжи короткие ноги, и если Россия осмелится взорвать плотину Каховской ГЭС или применить в Украине ядерное оружие, переложить вину на Украину не удастся и на час. И такие действия России, ничего не меняя по существу на поле боя, еще более увеличат бремя вины кремлевских разжигателей войны. За этими действиями обязательно последует возмездие и, опасаясь его, российские власти и строят бомбоубежища в Москве.

Когда война, сама по себе преступная и отвратительная, не удалась, то надо хотя бы иметь мужество признать это. Лучше вагон в Компьене, чем бункер Рейхсканцелярии.

Используя всё новые и новые осуждаемые всем миром средства для достижения ускользающей победы, российские власти, как азартный игрок, проигрывают последнее, теряя всякую возможность хотя бы несколько приличного для них завершения начатой восемь лет назад кровавой авантюры.

Текст опубликован с разрешения автора

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