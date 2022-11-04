Смерть Путина. К чему такой сценарий приведет Россию 4 ноября, 18:12 Путин загнал Россию в тупик (Фото:REUTERS)

Мы не знаем, когда и как это произойдет. Но это неминуемо спровоцирует резкое обострение борьбы за власть в российской верхушке, либо в явной, либо в скрытой форме

О первых трех сценариях ближайшего политического будущего России читайте здесь

Исход этой борьбы может быть в разной форме, он не предопределен. Появится новый руководитель России. По Конституции РФ обязанности президента России должен исполнять (до избрания нового главы государства) премьер-министр. Но кто будет главой правительства в такой момент, и все ли будет происходить в соответствие с Конституцией РФ? На эти вопросы сейчас невозможно дать четкий и однозначный ответ. Одно можно сказать совершенно точно — авторитет и влияние нового руководителя России будут гораздо меньшими, чем были у Путина. И не все влиятельные группировки в российском руководстве согласятся на единоличное руководство нового формального «начальника России».

Видео дня

Если новый российский руководитель и поддерживающая его группировка окажутся достаточно сильными, то в РФ начнется постепенное формирование нового политического режима, либо существенное обновление путинского режима (но уже без Путина). Но может так случиться, что на роль формального руководителя России будет назначена компромиссная фигура, а реальное управление страной будет осуществлять группа представителей наиболее влиятельных властных группировок (ключевые должности в руководстве РФ будут распределены между этими группами). Однако, как показывает исторический опыт, коллективное руководство государством (особенно в авторитарных режимах, и в такой стране как Россия, склонной к самодержавию) — это всегда переходная форма. Таким образом, после смерти Путина неизбежно начнется переходный период, который завершится формированием нового политического режима. Этот переходный период может затянуться от нескольких месяцев до нескольких лет.

Наибольшее влияние смерть Путина окажет на ход военных действий в Украине. А это в свою очередь будет влиять и на политическую ситуацию в Россию. Очевидно, что смерть Путина окажет деморализующее и дезорганизующее влияние на сторонников нынешнего президента РФ, на значительную часть российского госаппарата, в том числе и на российскую армию, воюющую в Украине. А для Вооруженных сил Украины, и для всего украинского сопротивления российской агрессии это, напротив, станет мощнейшим стимулом для наступления. Откроется окно возможностей для достаточно быстрого освобождения всех оккупированных территорий, в том числе и Крыма.

Наибольшее влияние смерть Путина окажет на ход военных действий в Украине

Каким будет новый политический режим в России после Путина, какой будет его внутренняя, и, особенно, внешняя политика, решающим образом будет зависеть от того, кто победит в борьбе за власть в ходе переходного периода — силовики или технократы. Важно не имя, а политическая суть нового руководителя (руководителей) РФ. В случае коллективного руководства может быть относительный баланс сил между силовиками и технократами на основе некоего неформального пакта о сотрудничестве.

Коротко рассмотрим эти подсценарии:

Подсценарий «С» — к власти приходят «силовики». Под силовиками подразумеваются представители силовых структур или выходцы из них. В настоящее время в этом лагере доминируют выходцы из спецслужб, но в перспективе может возрасти и влияние военных. Полное поражение российских войск в Украине уменьшит вероятность этого сценария. Однако этот сценарий будет возможен, если «силовики» придут к власти сразу после смерти путина и удержат власть в ходе переходного периода, либо они победят в ходе борьбы за власть благодаря своему силовому ресурсу. Если российской армии удастся сохранить под своим контролем хотя бы часть оккупированных территорий (в первую очередь Крым), это также будет способствовать реализации сценария «С».

И во внутренней, и во внешней политике «силовики», естественно, будет приверженцами силовых методов. Но во внешней политике в результате существенного ослабления российской армии возможности силовых методов будут значительно ограничены. Поэтому с их стороны будет возможна и попытка компромисса с Западом при условии их признания западными странами и «сохранения лица» в процессе завершения войны в Украине, например, на условиях прекращения огня и замораживания нынешнего военного конфликта. Но в этом случае будет достаточно высокий риск возобновления военных действий против Украины через некоторое время.

Подсценарий «Т» — к власти приходят «технократы». Под «технократами» понимаются в широком смысле те политики и группировки в российском руководстве, которые будут делать ставку не на силовые методы, а на гибкую и прагматичную политику, на экономическую, социальную и внутриполитическую стабилизацию в РФ, в первую очередь через завершение войны в Украине. В случае полного военного поражения российской армии в Украине, вина за это будет возложена на «силовиков». Может быть подписано соглашение о прекращении огня с линией разграничения по украино-российской границе 1991 г. Де-факто, но не де-юре (во всяком случае, на момент завершения военных действий) новым российским руководством будет признан отказ от незаконно аннексированных территорий.

Во внутренней политике возможна (по мере стабилизации внутриполитической ситуации) постепенная и умеренная либерализация, не исключается даже некоторая «депутинизация». Во внешней политике может быть предпринята попытка восстановления относительно конструктивных отношений с Западом. В отношениях с Украиной будет длительная и взаимная отчужденность, а также международные суды (по инициативе Украины и международного сообщества) за военные преступления Россиян и финансовую компенсацию ущерба, нанесенного Украине военными действиями России. Дестабилизирующим фактором для нового политического режима будет недовольство и политическая активность представителей бывшей «партии войны» и их сторонников.

Подсценарий «К» или «С-Т» — у власти будет коллективное руководство, неформальная коалиция «силовиков» и «технократов». Один из вариантов этого сценария — «технократический фасад» при сохранении силовой (авторитарной) сути политического режима. Иначе говоря, формальными руководителями и кураторами экономического и внешнеполитического блока будут «технократы», а реальная власть останется у «силовиков». Эта «коалиция» попытается вывести РФ из того тупика, в который ее загнал Путин, но делать это будет половинчато и противоречиво. Отношения с Западом останутся достаточно напряженными, но переговорный процесс может активизироваться. Из войны в Украине этот политический режим будет стремиться выйти на условиях «сохранения лица», общего прекращения огня и замораживания нынешнего военного конфликта.

Переворот, политическое отстранение Путина

Этот сценарий, с одной стороны, очень популярен, т.к. по мере возрастания рисков глобальной ядерной войны есть надежда, что прагматичная часть российского руководства отстранит Путина от власти, чтобы избежать ядерной катастрофы.

С другой стороны, большинство серьезных экспертов оценивают этот сценарий как маловероятный, так как у Путина сильнейшая охрана, к тому же наибольшую и самую влиятельную часть его окружения составляют его ставленники. Переворот могут осуществить только «силовики», опирающиеся на возможности спецслужб и, хотя бы частично (и при необходимости), — на силовой ресурс армии. Российская армия слаба и не консолидирована в политическом смысле, а спецслужбы — под контролем людей путина. Поэтому вероятность такого сценария весьма неопределенная.

Если же некий переворот все-таки произойдет, то к власти придут «силовики», или коалиция «силовиков» и «технократов». И тогда политическая ситуация может развиваться, соответственно, в рамках вышеописанных подсценариев «С» или «К». Но не исключено такое развитие событий, при котором различные группы «силовиков» начнут воевать друг с другом и в России начнется «Смута».

(продолжение следует)

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди НВ

