Путин и ядерное оружие. Какую опасную цепочку событий может запустить Китай 27 марта, 13:01 Цей матеріал також доступний українською

Война Путина, похоже, посылает один четкий сигнал: если у вас есть ядерное оружие, никто с вами не связывается

Эндшпиль российского президента Владимира Путина в Украине остается неясным. Но его война, похоже, посылает один четкий сигнал: если у вас есть ядерное оружие, никто с вами не связывается. Связанные с этим угрозы безопасности невозможно переоценить.

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Всего через несколько дней после начала своего вторжения в Украину, Путин объявил, что привел российские ядерные силы в состояние «высокой боевой готовности» — очевидное предупреждение Западу: никакого военного вмешательства от имени Украины. И, похоже, это сработало. Несмотря на непрекращающиеся бомбардировки со стороны России, в том числе по гражданским районам, Соединенные Штаты категорически отвергли неоднократные просьбы президента Украины Владимира Зеленского о создании бесполетной зоны, под эгидой НАТО.

Причина проста: Запад опасается последствий полномасштабной войны с ядерной державой. Хотя это небезосновательно, это, вероятно, подорвет доверие к американскому ядерному зонтику, эффективность которого, как показало исследование 2020 года, снижалась задолго до того, как Россия начала свою войну против Украины. Единственный способ, которым страна может надежно защитить себя от нападения со стороны ядерной державы, сейчас представляется очевидным — это сохранить собственное ядерное оружие.

Для Украины это особенно неприятно. В 1994 году, после окончания холодной войны, страна отказалась от своего ядерного арсенала — тогда третьего по величине в мире — в обмен на гарантии безопасности, которые оказались бессмысленными. Неудивительно, что некоторые официальные лица заявили, что сожалеют о разоружении.

Наращивание ядерного потенциала не остановится на Китае

Аналогичным образом, война в Украине оправдала те страны, которые уже занимались разработкой ядерного оружия, и они удвоили свою приверженность этому. В последние недели северокорейский диктатор Ким Чен Ын провел несколько резонансных ракетных испытаний, в том числе неудачное испытание новой межконтинентальной баллистической ракеты.

Но ядерная держава, на которую стоит обратить внимание в Азии — это Китай. С тех пор как Китай провел испытания своего первого ядерного устройства в 1964 году, он придерживается доктрины минимального сдерживания — по сути, сохраняя лишь достаточное количество ядерного оружия, чтобы иметь возможность нанести ответный удар в случае ядерной атаки. На сегодняшний день это около 350 боеголовок по сравнению с 5550 у Америки и 6000 у России.

Таким образом, несмотря на то, что Китай уже давно обладает ядерным сдерживающим средством, ему удалось избежать растраты сотен миллиардов долларов на создание крупного арсенала — усилия, которые, вероятно, привели бы к началу бы региональной гонки ядерных вооружений. Разумеется, этот подход имеет свои пределы. В конфликте с другой ядерной державой Китай может быть нейтрализован упреждающим ударом и противоракетной обороной. Но война между ядерными державами выглядела настолько маловероятной, что сохранение минимального сдерживания казалось хорошей ставкой.

Углубляющаяся холодная война с США изменила стратегические расчеты Китая. В декабре прошлого года министерство обороны США подсчитало, что Китай стремится удвоить свой ядерный арсенал к 2027 году и накопить к 2030 году 1000 боеголовок.

После войны в Украине Китай, несомненно, укрепит эти усилия. Он, безусловно, обладает ресурсами для массового наращивания вооружений. А с учетом ядерных угроз Путина и усиления напряженности вокруг Тайваня, стратегический императив становится сильнее, чем когда-либо.

Но наращивание ядерного потенциала не остановится на Китае. Некоторые из ключевых игроков Азии сейчас будут втянуты в дорогостоящую и опасную гонку вооружений, которая сделает весь регион менее безопасным. Индия, региональный соперник Китая, будет стремиться расширить свой собственный арсенал, что побудит Пакистан, обладающий ядерным оружием, сделать то же самое.

Это поставит в затруднительное положение неядерные государства Восточной Азии, такие как Япония и Южная Корея. Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ уже призвал Японию рассмотреть возможность размещения у себя американского ядерного оружия. Хотя нынешний премьер-министр Фумио Кисида быстро отверг эту идею, это предложение представляет собой существенное изменение для страны, которая соблюдает принципы ядерного нераспространения со времен Второй мировой войны.

Если в Азии начнется гонка ядерных вооружений, готовность стран бросить вызов табу только возрастет. Как в Японии, так и в Южной Корее ядерное оружие станет самым спорным внутриполитическим вопросом, и ястребы национальной безопасности будут выступать за его разработку, даже если это поставит под угрозу отношения с США, которые рассматривают ядерное распространение как экзистенциальную угрозу.

Наконец, Тайвань может решить приобрести ядерное оружие в качестве гарантии от китайского вторжения. Но это практически наверняка спровоцирует именно такое вторжение. Возникший в результате конфликт, в который вполне могут быть вовлечены США, может быстро перерасти в ядерную войну.

Мир уже долгое время полагается на принцип Взаимного гарантированного уничтожения (MAD) для предотвращения ядерной войны. Но, даже если MAD удерживает страны от развязывания преднамеренных войн, он не может защитить от случайностей или просчетов. Чем больше в мире ядерных вооружений и чем больше стран опасаются, что их противники нанесут упреждающие удары, тем острее становятся риски.

Укрепляя доводы в пользу увеличения количества ядерного оружия в Азии, война Путина в Украине может подорвать то немногое, что осталось от стратегической стабильности в регионе. Это не только создает экзистенциальную угрозу для Азии; это также нанесло бы еще один удар по глобальному режиму нераспространения, еще больше затрудняя предотвращение распространения такого оружия в других регионах.

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Copyright: Project Syndicate, 2022

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