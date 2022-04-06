Вы готовы к новому миру? 6 апреля, 11:43 Цей матеріал також доступний українською

Это четвертая попытка установить международный порядок за последнее столетие

«Готовы ли мы к новому мировому порядку?»

Провокационное название форума, который на прошлой неделе открыл амбициозный саммит Всемирного правительства в Дубае, было сформулировано так, чтобы можно было предположить, что новый глобальный порядок формируется, а мир к этому не готов.

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С тех пор, как 24 февраля президент России Владимир Путин начал свое вторжение в Украину, самое кровавое вторжение в Европе с 1939 года, появилось множество статей о том, кто будет определять будущий мировой порядок.

Заманчивый вывод: если Украина выживет как независимая, суверенная и демократическая страна, силы, поддерживаемые США и Европой, наберут силу против ранее господствующих российско-китайских сил авторитаризма, угнетения и (по крайней мере, в случае Путина) зла.

Звучит как хорошая новость, но есть тут и обратная сторона.

«Российское вторжение в Украину и ряд связанных с COVID-19 остановок в Китае, на первый взгляд, не имеют много общего, — пишет сотрудник Atlantic Council Майкл Шуман в журнале Atlantic (публикация, не имеющая отношения к Совету). — Тем не менее, оба ускоряют сдвиг, который ведет мир в опасном направлении, раскалывая его на две сферы, одна из которых сосредоточена в Вашингтоне, округ Колумбия, а другая — в Пекине».

Мои разговоры в Дубае — на Всемирном саммите правительств и на Глобальном энергетическом форуме Atlantic Council — демонстрируют мало энтузиазма или уверенности в этом раздвоенном видении будущего. Ближневосточные участники не заинтересованы ни в отказе от отношений с Китаем, ведущим торговым партнером Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), ни в разрыве с Россией, которая зарекомендовала себя как сила, с которой нужно считаться, спасая президента Сирии Башара аль — Асада с помощью своего военного вмешательства в его войну.

Победа Путина ускорит закат Запада как эффективного глобального игрока

Кроме того, наши ближневосточные партнеры утратили уверенность в готовности Соединенных Штатов сохранять глобальное лидерство или их компетентности после неудачного прошлогоднего вывода войск из Афганистана. Они также испытывают на себе удары со стороны администрации Трампа, которая сорвала ядерную сделку с Ираном, и администрации Байдена, которая, по их мнению, преследует их, не принимая во внимание региональную агрессию Тегерана.

За все мои многочисленные поездки в этот регион на протяжении многих лет я ни разу не слышал, чтобы правительственные чиновники Ближнего Востока выражали такое недовольство политиками США.

Тем не менее, они с восхищением наблюдают за Украиной, потому что украинская победа — за которой стоит сильный, объединенный Запад — заставит переосмыслить готовность и компетентность США и изменит траекторию снижения трансатлантического влияния и значимости. И наоборот, победа Путина — даже ценой огромных потерь как для россиян, так и для украинцев — ускорит закат Запада как эффективного глобального игрока.

Мой собственный ответ на вопрос, поставленный на форуме, о нашей готовности к «новому мировому порядку» заключается в том, чтобы процитировать Генри Киссинджера (кого же еще?), ставя под сомнение саму предпосылку. «По-настоящему глобального „мирового порядка“ никогда не существовало, — писал Киссинджер в своей книге „Мировой порядок“. — То, что в наше время считается порядком, было разработано в Западной Европе почти четыре столетия назад на мирной конференции в немецком регионе Вестфалия, проведенной без участия или даже без ведома большинства других континентов или цивилизаций». В последующие века его влияние распространилось.

В этом контексте вопрос заключается не в том, каким будет новый мировой порядок, а скорее в том, смогут ли Соединенные Штаты и их союзники через Украину остановить эрозию достижений прошлого века, что станет первым шагом к установлению первого действительно «глобального» мирового порядка.

Бывший советник США по национальной безопасности Стивен Хэдли сказал мне, что это четвертая попытка установить международный порядок за последнее столетие.

Первая попытка, сделанная после Первой мировой войны, посредством Версальского договора и Лиги Наций, трагически провалилась. Вместо этого мир получил европейский фашизм, изоляционизм США, глобальный экономический кризис и миллионы погибших в результате Холокоста и Второй мировой войны.

После Второй мировой Соединенные Штаты и их партнеры добились значительно большего успеха, создав то, что стало называться «либеральным международным порядком» с помощью плана Маршалла и новых многосторонних институтов, таких как ООН, Всемирный банк и Международный валютный фонд, НАТО, Европейское сообщество угля и стали (которое сформировало проект Европейского союза) и других.

Третье усилие последовало за триумфом Запада в холодной войне. Возникли или были восстановлены европейские демократии, расширился НАТО, расширился ЕС, и какое-то время казалось, что правила, практика и институты, разработанные на Западе после Второй мировой войны и в период холодной войны, могут поглотить и начать управлять расширенным международным порядком. Китай извлёк из этого порядка выгоду и принял его на какое-то время.

То, что уже несколько лет находится под угрозой, — это приверженность лидеров США защищать, поддерживать и продвигать этот расширенный международный порядок — то, что Киссинджер назвал «неумолимо расширяющимся порядком сотрудничества государств, соблюдающих общие правила и нормы, принимающих либеральные экономические системы, отказывающихся от территориальных захватов, уважающих национальный суверенитет и применяющих коллегиальность и демократические системы управления».

Внешнеполитическое лидерство США редко бывает последовательным, но после Второй мировой войны и в конце холодной войны это стало заметнее. С тех пор несоответствия усилились, подчеркнутые стратегией бывшего президента Барака Обамы «руководить с тыла» и видением другого экс-президента Дональда Трампа, выраженного в лозунге «Америка прежде всего».

Обе политики по-своему отступали от курса бывшего президента Гарри Трумэна и послевоенной архитектуры и глобального лидерства США, которые он установил и принял.

На Ближнем Востоке такие страны, как Саудовская Аравия и ОАЭ, которые когда-то были нашими ближайшими союзниками, теперь подстраховываются. Помимо разногласий по Ирану, неспособность Трампа смириться со своим поражением на выборах вызывает у наших друзей сомнения в прочности американской политической системы и последовательности внешней политики США.

Кроме того, наши ближневосточные друзья возмущены тем, что администрация Байдена охарактеризовала зарождающееся глобальное соперничество как противостояние демократии и авторитаризма.

«Каждая демократическая попытка в арабском мире оказалась идеологической или трайбальной, поэтому я не уверен, что мы сможем успешно с этим работать», — заявил Анвар Гаргаш, дипломатический советник президента ОАЭ, на саммите мирового правительства. Он видит проблемы между демократией и авторитаризмом не как бинарные, а как вопросы управления с решением, находящимся «где-то посредине между двумя системами».

Решение, принятое президентом США Джо Байденом, о высвобождении «беспрецедентных» 180 млн баррелей нефти из Стратегического нефтяного резерва США стало признанием того, что традиционные партнеры США по добыче нефти не готовы ему помочь. Решение было принято через несколько часов после того, как Организация стран — экспортеров нефти проигнорировала призывы западных политиков ускорить добычу нефти и выступила против любых предложений исключить Россию из организации.

Тем временем министр иностранных дел России Сергей Лавров на этой неделе посетил Нью-Дели, чтобы поблагодарить Индию за ее отказ присоединиться к санкциям против России, подход, который разделяют Бразилия, Мексика, Израиль и ОАЭ. Лавров сказал: «Мы будем готовы поставлять в Индию любые товары, которые Индия захочет купить».

Чтобы сформировать будущий мировой порядок, Соединенным Штатам и Европе в первую очередь необходимо поменять траекторию Запада и обратить вспять демократический упадок в Украине.

Остальным придётся за этим последовать.

Перевод НВ

Впервые опубликовано на CNBC.com

НВ обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Фредерика Кемпа. Републикация полной версии текста запрещена.

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