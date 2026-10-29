Гарольд Джеймс

Гарольд Джеймс

Историк, профессор Принстонского университета

Что происходит в ЕС в преддверии саммита Путин-Трамп-Си Цзиньпин

29 октября, 13:08
NV Премиум
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Сейчас все европейцы — и прежде всего украинцы — перед угрозой нового мирового порядка, который может сформироваться в результате саммита между Путиным, Трампом и Си Цзиньпином

Послевоенные архитекторы европейской интеграции опирались на кризисные условия для создания более масштабных институтов. Напротив, для успеха постепенных, фрагментарных реформ проблемы, с которыми сталкивается Европа, должны быть относительно небольшими. Это едва ли соответствует текущему положению дел в Европе.

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ЕС сталкивается с множеством взаимосвязанных кризисов, которые ставят под сомнение само его существование.

Теги:   Евросоюз Германия Франция встреча Трампа и Путина встреча Трампа и Си Цзиньпина

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