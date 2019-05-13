ЕС и коррупция. Что может сделать всего один человек Вчера, 20:00 640 Цей матеріал також доступний українською

На должность "антикоррупционного царя" Европы претендует румынка Лаура Кодруц Кевеш. Для ЕС это шанс вернуть себе былой престиж

Как председатель Национального антикоррупционного директората Румынии (НАД) в период между 2013 и 2018 годами, Лаура Кодруц Кевеши курировала работу над сотнями громких обвинений против топ-чиновников и стала любимицей международного движения за прозрачность. В стране, которая борется за построение честной судебной системы со времен вступления в ЕС в 2007 году, она выделялась как упрямый защитник верховенства права.

В июле 2018 Кевеши отстранил от должности министр юстиции Румынии Тудорел Тоадер по поручению лидера Социал-демократической партии (СДП) Ливиу Драгни, которого в 2015 году ГНА осудили по обвинению в мошенничестве во время избирательной кампании. Сейчас Кевеши — одобренный Европейским парламентом кандидат на должность руководителя Европейской прокуратуры (EPPO), и все же Драгни делает все возможное, чтобы ее дискредитировать.

Хотя Драгни и запретили занимать должности, его партия руководит румынским коалиционным правительством. Агентство-watchdog СДП выдвинуло Кевеши сфабрикованные обвинения в коррупции, чтобы предотвратить ее поездки за пределами Румынии. Приспешники Драгни заявляют, что экс-глава антикоррупционного директората превысила свои полномочия, но такой выпад лишь подчеркивает, насколько эффективной была Кевеши в своем преследовании коррупции среди политического класса Румынии.

Это критически важный момент для ЕС

Отстранение Кевеши разозлило местную общественность, 100 тысяч румын подписали петицию с призывом восстановить ее в должности. После ее ухода ГНА, кажется, перестал работать, и от этого пострадали международные позиции Румынии. Несмотря на лучшие порывы Кевеши, Румыния — после Болгарии и Венгрии — все же оказалась наиболее коррумпированным членом ЕС, согласно Индексу восприятия коррупции Transparency International-2017. И сейчас ситуация ухудшается. Несмотря на предупреждения от Венецианской комиссии Совета Европы, более 180 румынских законодателей поддержали законопроект, имеющий целью защитить политиков от коррупционных обвинений.

Будущее Румынии как процветающей либеральной демократии теперь зависит от ее народа. Кто-то надеется, что верховенство права восстановится, и страна вернется на путь реформ. Но это может произойти только в том случае, если граждане Румынии поддержат тех, кто выступает против коррупции и кумовства.

В ответ оставшаяся часть ЕС прежде всего должна присоединиться к Европейскому парламенту, поддержав кандидатуру Кевеши на председательство в Эрроу, который начнет свою работу до конца 2020 года. Но пока дело обстоит так, что Европейский Совет, где в настоящее время председательствует Румыния, поддерживает другого кандидата. Помимо того, Европейская комиссия должна делать больше, чем просто критиковать уход румынского правительства от верховенства права. На румынские власти должны по-настоящему надавить.

После выборов в Европейский парламент, которые состоятся в этом месяце, под эгидой нового президента будет сформировано новое руководство. Одним из его топ-приоритетов должна стать разработка обязательного пакта, обязывающего все страны-члены ЕС и их институты защищать демократию, верховенство права и фундаментальные права.

Как показали несколько последних лет, ЕС требует более надежных и эффективных инструментов для тщательной проверки ухода от своих ключевых ценностей, а также привлечения нарушителей к ответственности. Все главные партийные группировки ЕС уже поддержали идею о новом порядке обеспечения принципов, закрепленных в учредительных договорах блока. После этих выборов европейские граждане должны и дальше давить на своих избранных представителей, чтобы обеспечивать их соблюдение.

Более того, Европейский совет и парламент должны одобрить законопроект, позволяющий приостановить субсидии ЕС тем правительствам стран-членов, которые пренебрегают правилами и стандартами блока. Правительства, которые систематически подрывают верховенство права и свободу прессы, не должны пользоваться средствами интеграционных фондов, направленных на прямо противоположное.

Это критически важный момент для ЕС. Президентство Дональда Трампа в США, хаос Brexit в Великобритании и подъем популизма в западных демократиях служат беспринципным политикам политическим прикрытием для ослабления либеральной демократии. И расплата за причудливые обещания, сделанные так называемыми нелиберальными демократами в Европе, уже наступает.

Либеральные демократы имеют возможность свести на нет весь тот вред, который уже причинили популисты, но должны действовать быстро и решительно. Под проевропейскими политиками часто понимают сторонников статуса-кво. Это должно измениться. Имея политиков, которые все громче пренебрегают демократическими принципами и правами своих граждан, либеральные демократы должны показать, что предлагают новые эффективные инструменты для обеспечения подотчетности. Введение новой должности европейского антикоррупционного царя — это лишь инструмент, и похоже на то, что Кевеши может сделать Эрроу активным и эффективным борцом за справедливость.

Когда-то ЕС рассматривали как бастион надежды для тех, кто живет в условиях тирании, деспотизма и клептократии. Пришло время вернуть эту мантию. Вдохновленная и крайне эффективная карьера Кевеши по противостоянию коррупции в Румынии продемонстрировала, что может совершить один человек, уполномоченный законом. ЕС должен ухватиться за нее, и за все то, за что она выступает. Борьба против коррупции в Румынии и повсюду — это борьба за душу Европы.

Copyright: Project Syndicate, 2019

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