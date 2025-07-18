ЕС затягивает узел на шее России, а Федоров будет подражать Маску

● Умеров стал секретарем Совбеза. Президент Владимир Зеленский назначил Рустема Умерова (уволенного накануне с должности министра обороны) секретарем Совета нацбезопасности и обороны.

Перед этим глава государства уволил с этой должности Александра Литвиненко.

● Шмыгаль будет заниматься дронами-перехватчиками. В то же время новый министр обороны и экс-премьер Денис Шмыгаль в докладе президенту Зеленскому заявил, что де-факто начат аудит договоренностей, которые требуют ускоренного заключения контрактов на производство дронов-перехватчиков.

А глава украинского государства обсудил со Шмыгалем обеспечение так называемых дипстрайков — ударов в глубину страны-агрессора РФ.

● Состоялся большой разговор Зеленского с Макроном. Владимир Зеленский сегодня имел «очень содержательный, часовой разговор» со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном. «Обсудили ситуацию на передовой и первоочередные оборонные потребности Украины. Благодарен Эмманюэлю за действительно стратегический взгляд и готовность помогать именно тем, что нужно нашим воинам», — написал украинский лидер в ТГ.

Президент Украины обсудил с Макроном об укреплении украинской ПВО, в частности о поставках ракет для систем SAMP/T и финансировании дронов-перехватчиков. «Будем готовить совместные решения с Францией и партнерами на уровне министров обороны и министров иностранных дел относительно новых шагов в защите жизни наших людей от российских ударов», — подчеркнул глава государства. Зеленский отметил и договоренность о подготовке украинских пилотов для истребителей Mirage: по его словам, Франция готова принимать на обучение дополнительных пилотов на дополнительных самолетах.

● Париж с нами. Президент Франции после разговора с Владимиром Зеленским подчеркнул, что безопасность, свобода и будущее Европы тесно связаны с судьбой Украины. «Именно поэтому вместе с нашими партнерами мы продолжаем поддерживать украинский народ», — написал он в Х.

Макрон подчеркнул, что страны Европы усиливают давление на Россию, чтобы обеспечить безусловное прекращение огня и начало переговоров по прочному и длительному миру. Он также приветствовал принятие ЕС сегодня утром нового, беспрецедентного пакета санкций против России.

● Узел на шее России. Совет Евросоюза официально принял 18-й пакет санкций против России, заявил министр иностранных дел Дании Ларс Люкке Расмуссен. «Сейчас мы затягиваем узел на России, нацелившись на энергетические доходы, экспорт, обходные пути и теневой флот. Во время председательства Дании в ЕС был принят 18-й пакет санкций, который усилит давление на Россию», — пояснил он.

В то же время в МИД Эстонии добавили, что ЕС уже работает над 19-м пакетом санкций против РФ.

● Самые жесткие санкции. «Мы стоим твердо. ЕС только что одобрил один из самых жестких пакетов санкций против России на сегодня», — написала глава европейской дипломатии Кая Каллас на своей странице в X. Она отметила, что ЕС продолжит сокращать военный бюджет Кремля, будет преследовать еще 105 кораблей «теневого флота» и их поставщиков, а также ограничит доступ российских банков к финансированию. Кроме того, по ее словам, пакет санкций предусматривает запрет на строительство трубопроводов Северный поток и снижение ценового потолка на российскую нефть с $60 до $45 за баррель.

«Мы усиливаем давление на российскую военную промышленность, китайские банки, которые позволяют обходить санкции, и блокируем экспорт технологий, используемых в беспилотниках», — подчеркнула главная дипломатка ЕС. В санкционный пакет впервые внесли изменения в реестр флагов и крупнейшего нефтеперерабатывающего завода Роснефти в Индии. Каллас добавила, что новые санкции также бьют по тем, кто навязывает российскую идеологию украинским детям.

Если исходить из виртуальной истерики, которую устроил в соцсетях бывший глава РФ Дмитрий Медведев по поводу принятия 18-го пакета санкций, ограничения ударили туда, куда следовало давно ударить.

● Политика российского центробанка, направленная на поддержание кажущейся внутренней стабильности в РФ, на самом деле усиливает экономическую нестабильность. В такой ситуации вторичные санкции против Москвы, введение которых допускает администрация Дональда Трампа, вероятно, могли бы еще больше повлиять на экономику страны-агрессора, убеждены аналитики Института изучения войны (ISW).

● Четыре страны ЕС, которые откровенно не хотят конфискации активов РФ. «Самые большие противники в Европе конфискации активов — это Бельгия, потому что у них хранятся [российские средства] в Euroclear, Франция, Италия, Германия, — рассказала Ирина Мудрая, заместительница руководителя ОП. — Они опасаются, что активы их компаний будут конфискованы в РФ. Наш аргумент, что это отнюдь не сдерживает РФ. Они конфисковывали и будут конфисковывать активы, как они называют, недружественных стран».

Euroclear, Clearstream и центробанки — это те европейские финансовые институты, где в основном хранятся замороженные российские деньги — около $300 млрд. По мнению Мудрой, Украине не нужно передавать одним траншем все эти активы. «Их можно хранить в фонде, который будет находиться где-то в Европе. Этими деньгами можно правильно управлять, — пояснила она, — и это и должен быть источник выполнения решений компенсационной комиссии, которую мы тоже создаем».

● Какими будут послевоенные выборы? Не такими, как обычно. Верховная Рада работает над изменениями в Избирательный кодекс, но процесс возвращения к довоенному состоянию не будет быстрым, рассказала та же Ирина Мудрая. Заместительница руководителя ОП подчеркнула, что в теме голосования на выборах будет учтена ситуация, в которой страна окажется после войны, а также аспект переходного правосудия.

Заместительница руководителя ОП подчеркнула, что сегодня нет условий, безопасных для проведения выборов. «И для того, чтобы все вернулись граждане, для того, чтобы принять участие в выборах», — добавила она.

● И снова Трамп. Сокращение иностранной помощи со стороны США и санкции администрации президента США против Международного уголовного суда мешают отслеживать тысячи украинских детей, похищенных российскими войсками во время войны с Украиной. Об этом заявила Politico Тоурдис Кольбрун Рейкфьорд Гильвадоуттир, исландская политик, посланница Совета Европы, осуществляющая надзор за усилиями по обеспечению возвращения похищенных украинских детей.

● Глава Пентагона Пит Хегсет и генсек НАТО Марк Рютте 21 июля примут участие в заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн.

● Оккупанты станут подопытными. Официальный Киев позволит иностранным компаниям, которые производят оружие, испытывать его на передовой, в боях против россиян. Об этом сообщила украинская группа по инвестициям и закупкам вооружений Brave1.

Согласно планам, компании будут отправлять свою продукцию в Украину, проводить онлайн-тренинги по ее использованию, а затем ждать, пока украинские войска испытают ее и пришлют отчеты. «Это дает нам понимание того, какие технологии доступны. Это дает компаниям понимание того, что действительно работает на передовой», — сказал Reuters Артем Мороз, руководитель отдела по связям с инвесторами Brave1, на оборонной конференции в Висбадене. Он подчеркнул, что схема вызвала большой интерес.

● Федоров будет следовать примеру Маска. Министр цифровой трансформации и первый вице-премьер Михаил Федоров анонсировал запуск в Украине аналога американского Департамента эффективности правительства (DOGE), которым занимался Илон Маск. Об этом украинский чиновник написал в соцсети Threads.

По словам Федорова, новая структура должна помочь с реализацией нескольких проектов, связанных с сокращением государственных расходов и оценкой эффективности работы государственных органов.

И в заключение:

● Гривня вкусно недооценена. По состоянию на июль 2025 года доллар США в Украине должен стоить 22 грн, если оценивать нацвалюту по индексу Биг Мака (для расчета индекса используют цену популярного бургера в McDonald’s: в Украине он стоит 132 грн, а в США — $6,01). Об этом свидетельствуют обновленные данные The Economist.

Официальный курс составляет 41,81 грн за доллар, что свидетельствует о значительном обесценивании национальной валюты. По оценке Economist, гривня недооценена на 47,5%.

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.