Большой плюс для Путина? Кто на самом деле выиграл от переизбрания Эрдогана 5 июня, 13:49

Многие эксперты считали, что переизбрание Эрдогана — это какой-то огромный плюс для Путина

Состоялась инаугурация Эрдогана, и это повод вспомнить о неких спекуляциях, которые в последнее время звучали в СМИ (преимущественно — западных). Опираясь на предвыборную риторику кандидатов, они почему-то считали, что переизбрание Эрдогана — это какой-то огромный плюс для Путина. Хотя на самом деле мы все понимаем, что единственный, для кого это плюс, — это сам Эрдоган. Все остальные же будут получать плюсы исходя из ситуации.

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Разумеется, накануне второго тура выборов оба кандидата должны максимально мобилизовать избирателей. Делается это за счет контраста — противопоставления себя оппоненту. Если один делает прозападные заявления, опираясь на прозападный электорат, то второй будет делать антизападные заявления, для мобилизации антизападного электората. Это просто азбука политтехнологий.

Стоит ли с этим особо считаться? Возможно, но не очень. Эрдоган остается Эрдоганом. Что это означает на практике для нас?

Если говорить о «партнерстве с Путиным», то оно будет продолжаться, но сейчас условия складываются таким образом, что именно Путин будет в этих отношениях младшим партнером. Почему? Потому что старший партнер — это тот, кто задает условия партнерства. И сейчас условия задает вовсе не Путин, но отказаться от партнерства он не может, потому что для него Турция — еще одна «калитка» в Европу. Поэтому будет и дармовой газ, и другие денежные проекты, от которых Эрдоган отказываться не станет, уверяя публично в «вечном партнерстве», которое, правда, будет Кремлю обходиться все дороже.

Будет и дармовой газ, и другие денежные проекты





На этом фоне появится много заявлений от Эрдогана о переговорах. Сейчас об этих переговорах говорят все — от Папы и до лидеров африканских государств, но для Эрдогана этот вопрос более важен. Он претендует на статус посредника. Этот статус для него крайне выгодный, потому что позволяет проталкивать зерновую сделку, а также прикрываться посредничеством, дабы не прерывать экономические отношения с Россией, но и не идти на разрыв с Западом. Однако статус надо подтверждать, поэтому Эрдоган будет регулярно говорить что-то о переговорах, но неконкретно, и не особо заботясь о том, что эти переговоры так и не состоятся. Здесь главное — это сам процесс.

А еще Эрдоган начнет много торговаться с Западом, выторговывая что-то для себя. Продавая буквально все. Включая разрешение на вступление в НАТО Швеции. Это разрешение в конце концов будет, но только после преференций для Турции от США.

Санкции против России Эрдоган введет только под сильным давлением со стороны Запада, когда вопрос поставят ребром, но пока этого не видно, потому что Запад не хочет идти на обострение с важной Турцией, и это предоставляет заметный временной люфт, которым Эрдоган будет пользоваться максимально.

А еще он будет продолжать военно-техническое сотрудничество с Украиной. В составе ВСУ турецкое оружие и техника уже давно, и это не только про байрактары. Стоит вспомнить, что во времена, когда большинство европейских государств побаивались продавать даже самое простое оружие Украине, для Турции это не составило проблем. Турки и дальше будут продавать Украине оружие. Причем зачастую такое, которое больше никто не продает. И это тоже факт.

Так кто же выиграл в мире от победы Эрдогана? Пожалуй, в первую очередь — сам Эрдоган.

Текст опубликован с разрешения автора

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