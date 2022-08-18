Эрдоган привез Зеленскому намек от Путина 18 августа, 18:39

Чем жила страна 18 августа 2022 года

● Трое поговорили во Львове. Президент Украины Владимир Зеленский провел во Львове встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, генсеком ООН Антониу Гутеррешем, а затем — с обоими одновременно.

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● Эрдогана, Зеленского и Гутерреша во Львове встретили акцией в поддержку украинских военнопленных, — в том числе, узников РФ с Азовстали.

● Зеленский и Гутерреш договорились продолжать координации по реализации зерновой инициативы, обсудили вопросы незаконной и принудительной депортации украинцев, освобождение из плена украинских военнослужащих и медиков. «Отдельное внимание было уделено теме ядерного шантажа России на Запорожской АЭС», — сообщил украинский лидер.

● Месседж из Турции. После беседы с генсеком ООН Владимир Зеленский встретился с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Темой беседы, по заявлению президента Украины, стало усовершенствование зерновой инициативы, ядерный шантаж РФ и оборона. «Визит президента Турции в Украину — весомый месседж поддержки со стороны столь мощной страны», — сообщил он.

● Гутерреш приехал во Львов накануне, Эрдоган — сегодня. Это первый визит президента Турции в Украину с начала полномасштабного вторжения России. Турецкая сторона сообщала, что одной из тем переговоров станут перспективы дипломатического урегулирования войны РФ против Украины.

● Никаких сенсаций после встречи во Львове в информационное пространство не попало. И даже слов о том, что стороны обсуждали какие-то дипломатические пути выхода из войны с РФ, в официальных сообщениях не прозвучало. Хотя накануне и генсек ООН, и президент Турции уведомляли, что об этом речь пойдет обязательно.

Но на неофициальном уровне о возможных переговорах с Москвой во Львове наверняка говорили:

● Эрдоган привез Зеленскому намек от Путина. Во время визита во Львов президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложит президенту Украины Владимиру Зеленскому организовать его встречу с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом накануне львовского саммита сообщил турецкий телеканал A Haber со ссылкой на источники.

● А издание CNN Turk, со ссылкой на свои источники, рассказало, что Путин намекнул на возможность встречи с Зеленским в день визита Эрдогана в Сочи 5 августа. «Теперь российская сторона заявила: „Лидеры могут встретиться и определить дорожную карту. Затем делегации могут начать работу по реализации этой дорожной карты“», — сообщило издание.

● При этом сам Зеленский накануне визита Эрдогана сказал: в переговорах с РФ нет посредников. Он отметил, что их невозможно вести. «Поэтому иметь или искать посредников между страной, которая защищает свою землю, и страной, которая решила ее полностью разрушить… Они нелюди. Какие могут быть посредники между людьми и зверем? Вы не найдете посредников, потому что Россия не хочет заканчивать эту войну», — пояснил украинский лидер.

● Территориальных компромиссов с Кремлем не будет. Украина не согласится на территориальный компромисс с Россией, поскольку это станет войной, отложенной на будущее, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. «Что касается вопроса, в каких пределах восстановление границ является целью Украины? Только полная деоккупация до границ 1991 г.», — написал он в Twitter.

● Зеленский может быть немного Пиночетом. Большинство украинцев предпочитают идею могущественного государства, чем демократии в стране. На фоне войны запрос на «сильную руку» растет. Таковы итоги июльского опроса КМИС, проведенного по заказу Гражданской сети ОПОРА (1,1 тыс. респондентов): 58% украинцев считают, что для Украины сейчас важнее сильный лидер, тогда как демократическую систему назвали более важной 14% опрошенных.

● Еще большее различие во взглядах заметно в вопросе вмешательства президента в деятельность парламента и правительства. 79% называют его оправданным для усиления обороны. 16% считают, что распределение полномочий важно сохранять даже во время войны.

● Также 57% респондентов уверены, что во время войны власти должны привлекать к ответственности граждан за распространение «вредных» для государства взглядов. В том, что кто-либо должен иметь возможность публично выражать свои взгляды, не боясь преследований властей, убеждены 37%.

● Менее приоритетным проведение выборов после завершения военного положения считают 52%, в то время как 40% находят важным своевременно провести свободные и честные выборы.

● Украинцы благосклонны к онлайн-цензуре. 60% украинцев поддерживают идею большего контроля информации в интернете для укрепления защиты от врага. Противоположной точки зрения придерживаются 30% респондентов опроса КМИС, проведенного в июле по заказу Гражданской сети ОПОРА (1,1 тыс. респондентов).

● Одобрительно относятся к телемарафону Единые новости как методу формирования общей точки зрения 65% опрошенных. Не одобряют его 17%.

● При этом 60% хотят, чтобы СМИ имели возможность обоснованно критиковать действия властей.

● Трагическая ночь Харькова. В результате массированных ракетных ударов россиян по трем районам Харькова поздно вечером 17 августа и утром 18 августа погибли девять человек, почти 40 получили ранения. Минувшая ночь стала одной из самых трагических с начала войны, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.

● «Харьков. 175 дней ужаса. Ежедневный террор, удары ракетами по спальным и гражданским кварталам. Россия хочет превратить Харьков в Алеппо-2016, Грозный-1996 или Варшаву-1945», — написал в Twitter Михаил Подоляк, советник главы ОП.

● Еще 200 «двухсотых». С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 44,3 тыс. своих военных. Из них 200 — за последние сутки. Такие данные обнародовал Генштаб ВСУ. Наибольшие потери за сутки враг понес на Донецком направлении.

● Также оккупанты лишились более 12 тыс. единиц техники, среди которой: танки — 1889 (+3 за сутки), боевые бронированные машины — 4179 (+17), артсистемы — 1010 (+17), реактивные системы залпового огня — 265 (+2), средства ПВО — 136 (+0), самолеты — 234 (+1), вертолеты — 197 (+1), беспилотники оперативно-тактического уровня — 793 (+1) и многое другое.

● Оккупанты хотят остановить захваченную ими АЭС. В Минобороны страны-агрессора угрожают остановить работу Запорожской АЭС. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. «При продолжении негативного развития ситуации с украинскими обстрелами может быть рассмотрен вопрос о выводе в холодный резерв 5-го и 6-го энергоблоков, что приведет к остановке Запорожской АЭС», — сказал он. Командование оккупантов также обвинило Украину в обстрелах ЗАЭС.

● ЗАЭС, крупнейшая атомная электростанция в Европе, российские оккупанты захватили 4 марта. Здания станции были повреждены в нескольких местах вражескими обстрелами, а ее работники оказались в плену. Армия РФ использует Запорожскую АЭС как прикрытие для находящейся там военной техники, периодически обстреливает некоторые здания станции и даже угрожала взорвать ее.

● Враг готовит большой взрыв? Российские оккупанты 19 августа готовят провокацию на Запорожской АЭС. Как сообщили в Главном управление разведки (ГУР) Минобороны, оккупанты внезапно объявили «выходной» на станции, и в пятницу там останется только оперативный персонал. Представители Росатома, которые в последнее время находились на ЗАЭС постоянно, срочно уехали. В то же время минобороны РФ распространяет фейк о том, что ВСУ якобы готовят «теракт» на станции.

● Путин прикажет обстрелять Украину в День Независимости? Россия концентрирует у границ с Украиной и на оккупированных территориях большое количество военной техники. В частности, транспортно-пусковые контейнеры с управляемыми зенитными ракетами для комплексов С-300. Об этом сообщило Управление стратегических коммуникаций ВСУ. Там предупредили, что угроза массированного обстрела территории Украины, по меньшей мере, ракетами С-300 на День Независимости очевидна.

● Хороших времен ждать не стоит. Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной валюте с RD (ограниченный дефолт) до CC. Там отметили, что выплата основного долга и процентов по украинским еврооблигациям на сумму около $6 млрд была отсрочена на 24 месяца, что смягчило давление на обслуживание внешнего долга в условиях ослабления международных резервов и острой потребности в расходах, связанных с войной.

● В то же время, как указало Fitch, рейтинг CC отражает нерешенные риски устойчивости долга, связанные со вторжением России, а также крайне напряженное состояние государственных и внешних финансов и макрофинансовое положение Украины.

● Агентство ожидает, что война продлится и в 2023 году, в результате чего госдолг превысит 100% ВВП, а также усилит инфляционное и внешнее давление, в то время как источники финансирования дефицита остаются неопределенными.

● Агентство считает, что перспективы политического урегулирования войны с РФ путем переговоров невелики: маловероятно, что украинское правительство уступит какую-либо существенную территорию, тогда как Путин будет и дальше преследовать цель подорвать независимость Украины.

● Fitch прогнозирует, что экономика Украины сократится в 2022 году на 33% - с небольшим восстановлением на уровне 4% в 2023 году. При этом инфляция ускорится с 22,2% в июле до 30% на конец 2022 года и останется высокой в 2023 году, в среднем на уровне 20%.

И для финала:

● Украинцы, вы — космос! Благотворительный фонд Сергея Притулы купил спутник за деньги, собранные в рамках проекта Народный Байрактар: фонд подписал договор с компанией ICEYE, которая предоставит Минобороны Украины полный доступ ко всем возможностям одного из своих спутников, который уже находится на орбите в этом регионе.

● ICEYE дает доступ к своему созвездию SAR спутников, чтобы ВСУ могли получать спутниковые снимки критических участков с высокой частотой. «Украинцы, вы — космос! На сегодняшний день ICEYE обладает наиболее развитой технологией радарной спутниковой съемки. Этот договор — это серьезный шаг в обеспечении критических потребностей украинского правительства в данных наблюдения и существенная помощь нашим Вооруженным силам» — сказал Притула.

● В управлении стратегических коммуникаций ВСУ сообщили, что спутники, которые купил фонд Сергея Притулы, способны сканировать объекты оккупантов в любую погоду, а также сквозь преграды.

● Ранее Притула вместе с украинским блогером Игорем Лаченковым собрали за три дня 600 млн. грн на беспилотники Байрактар. Но производящая их турецкая компания сообщила, что не будет принимать оплату за беспилотники ТВ2 и бесплатно отправит три таких на украинский фронт.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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