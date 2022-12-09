Что Эрдоган задумал на воскресенье и чего не понимает Путин 9 декабря, 21:30

Чем жила страна 9 декабря 2022 года

● Что Эрдоган задумал на воскресенье. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен 11 декабря провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Путиным. Турецкий лидер заявил, что кроме больших жертв война повлекла за собой серьезные человеческие, экономические и политические потери для региона и мира.

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В тему договороспособности Кремля:

● Путин не понимает, с кем договариваться. Российский диктатор жалеет, что не начал войну против Украины раньше. «Видимо, мы поздно сориентировались, честно говоря. Может быть, и раньше все это надо было начинать», — сказал он пропагандистам из РИА Новости.

Кремль, по словам Путина, рассчитывал на то, что «сможет договориться» в рамках Минских соглашений. Комментируя недавние слова экс-канцлера Германии Ангелы Меркель, о том, что эти соглашения были «попыткой дать Киеву время на усиление», диктатор заявил, что расценил эти слова как «свидетельство правоты» решения начать войну. По его мнению, в отношениях России и Запада доверие и так «почти на нуле», но после заявления Меркель «непонятно как договариваться — с кем и какие гарантии».

● А еще, как оказалось, череда провалов российской армии в Украине — это нормально. По крайней мере, так оценивает происходящее Путин: мол, все "идет своим чередом, все стабильно у нас, никаких вопросов там и проблем сегодня нет".

В тему мира:

● G7 — за план Зеленского. Большая семерка поддерживает мирный план президента Владимира Зеленского из десяти пунктов, пояснила посол США в Украине Бриджит Бринк. «Мы, США и страны G7, этот план поддерживаем, потому что верим, что это мог бы быть потенциальный план окончания войны. Как раз в этот понедельник Россия снова запустила 70 ракет по украинским городам. Сейчас совершенно ясно, что россияне не хотят прекращать войну. США поддерживают справедливость и ответственность для совершивших ужасные преступления в Украине», — сказала она 24 каналу.

На саммите G20 (по факту — G19) Зеленский представил формулу мира из десяти пунктов, которая включает восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск, освобождение всех пленных, трибунал для виновных в агрессии и гарантии безопасности для Украины.

● Индия не хочет свиданий с Путиным. Премьер Индии Нарендра Моди не будет проводить ежегодный личный саммит с российским диктатором после его ядерных угроз Украине, — об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Мол, отношения Индии и России остаются прочными, но «трубить о дружбе» сейчас может быть невыгодно Моди. Российский чиновник сказал Bloomberg, что решение Нью-Дели стало очевидным на саммите в Узбекистане в сентябре, когда Моди призвал Путина искать мира в Украине.

С тех пор, как Индия и Россия в 2000 году договорились о стратегическом партнерстве, двусторонний саммит не проводился всего раз — из-за пандемии COVID-19 в 2020-м.

Как пишет Bloomberg, правительство Моди сейчас пытается «балансировать между Москвой — ключевым поставщиком оружия и дешевой энергии, и США с союзниками, которые ввели санкции и установили потолок цен на российскую нефть». Индия воздержалась от голосования в ООН, осуждающего развязанную РФ полномасштабную войну, и не участвовала во введении санкций против страны-агрессора.

● Путин путает Запад. Российский диктатор пытается ввести Запад в заблуждение, делая различные заявления о целях РФ в войне против Украины. Как сказано в новой сводке американского Института изучения войны (ISW), этим Кремль преследует несколько целей. Так, недавняя отсылка Путина к российской имперской истории и его абсурдные заявления о роли России как единственной «гарантии суверенитета Украины» являются дополнительными признаками того, что Кремль создает условия для затяжной войны, направленной на ликвидацию независимости Украины.

«Намеренно непоследовательные сообщения Кремля являются частью постоянной информационной операции, призванной ввести Запад в заблуждение, чтобы заставить Киев пойти на переговоры и предложить упреждающие уступки», — отметили в ISW.

Эксперты также подчеркивают, что Кремль, вероятно, не отказался от своих максималистских целей в Украине.

● «Украинские силы, вероятно, готовятся использовать преимущества замерзшей местности для более легкого передвижения, чем в грязные осенние месяцы, и что дальнейшие оперативные успехи Украины зависят от способности украинских сил продолжать последовательные операции в течение зимы 2022−2023 годов без перерыва», — пояснили в ISW.

● Другие выводы ISW за минувшие сутки: российские войска укрепили позиции под Сватово и провели контратаки под Кременной на фоне продолжающихся контрнаступательных операций украинских войск на востоке Украины; оккупанты продолжили наступательные операции в районах Бахмута и Авдеевки-Донецка.

● За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки российских оккупантов в районах Белогоровки Луганской области, а также Клищиевки и Марьинки Донецкой. Об этом рассказали в Генштабе ВСУ.

● На пути к 100 тыс. С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 93 390 своих военных, за минувшие сутки — 310. Такие данные на утро 9 декабря обнародовал Генштаб ВСУ.

Также оккупанты лишились почти 19 тыс. единиц техники, среди которой: танки — 2937 (+0 за сутки), боевые бронированные машины — 5912 (+1), артсистемы — 1926 (+1), реактивные системы залпового огня — 395 (+0), средства ПВО — 211 (+0), самолеты — 281 (+0), вертолеты — 264 (+0), беспилотники оперативно-тактического уровня — 1603(+0) и многое другое.

● ПВО, ракеты и снаряды. США готовят новый пакет военной помощи Украине, сообщило Reuters. Сумма — $275 млн, будет включать ПВО и оборудование для борьбы с беспилотниками. Также, по данным агентства, ожидается, что Пентагон передаст для ВСУ ракеты HIMARS, снаряды калибра 155 мм, военные машины Humvee и генераторы. О новых поставках может быть объявлено уже сегодня.

● Парламент Болгарии окончательно одобрил предоставление военной помощи Украине. Это произошло впервые с начала вторжения России в Украину. Список оружия, которое официальная София отправит в Украину, является конфиденциальным. По словам министра экономики Николы Стоянова, помощь будет включать легкое вооружение и некоторые боеприпасы. В то же время, Болгария отказалась передать Киеву боевые самолеты и зенитные комплексы С-300, в которых Украина нуждается больше всего.

● Будет все? Украина «очень быстро» получит системы ПВО-ПРО Patriot, танки Abrams (американские) и Leopard (немецкие), и все остальное. Об этом заявил советник главы ОП Михаил Подоляк.

«Я хочу вам сказать следующее — поверьте мне, что очень быстро мы получим и Patriot, и Abrams, и Leopard, и все остальное. Это объективное развитие этой войны. Это объективно будет все на нашей территории через две недели, месяц, два месяца», — сказал Подоляк. По его словам, все будет «в том объеме, который нам нужен». «Включая ракеты определенных дальностей, со снарядами определенных калибров и т. д. Почему? Потому что взгляните на логику того, что делают наши партнеры. Им сложно принять определенные решения сразу. Но, тем не менее, они изменили идеологию войны», — пояснил он.

● Германия пока не приняла решение о передаче Украине своих танков Leopard 2, рассказала Кристине Гоффман, представитель пресс-службы федерального правительства. Но Берлин продолжает переговоры с Вашингтоном и другими партнерами по поводу их поставок.

При этом:

● РФ пожалуется ООН на поставки оружия ВСУ. Россия созывает встречу Совбеза ООН, на которой хочет «обсудить поставки западными странами вооружения для ВСУ». Заседание состоится сегодня в 22:00 по Киеву.

● Русские бьют по гражданским. 62% ракет, выпущенных Россией с начала полномасштабного вторжения, были направлены на гражданские объекты, заявил президент Владимир Зеленский. Он сравнил такие действия страны-агрессора с нацистскими бомбардировками Британии во времена Второй мировой войны.

● Удар по российским военным аэродромам Энгельс и Дягилево (в сотнях километрах от границы) Украина нанесла с помощью модифицированных реактивных беспилотников советской эпохи, сообщило Politico. Речь идет о беспилотниках-разведчиках Ту-141, которые были модифицированы украинскими специалистами, что доказывает их способность к инновационным решениям — в то время, как Россия вынуждена покупать дешевые дроны для ударов по Украине у Ирана.

● РФ заплатит за «шахидов». США планируют ввести новые санкции против России, связанные с использованием войсками РФ дронов-камикадзе иранского производства. Об этом написала The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По данным собеседников издания, администрация президента США хочет нанести санкционный удар по нескольким предприятиям российской оборонной промышленности, которые связаны с передачей иранских военных беспилотников.

Также подготовлены санкции против ЦИК РФ, которая руководит системой выборов, обеспечившей контроль Путина над многомилионной страной почти на четверть века. Ряд санкций введут за нарушение прав человека Россией в Украине. Они затронут и российских чиновников, ответственных за создание фильтрационных лагерей для украинцев на захваченных оккупантами территориях.

● Москва горела. Рано утром 9 декабря в ТЦ «Мега Химки» на окраине столицы страны-агрессора произошел крупный пожар. Возгорание началось на территории строительного гипермаркета OBI около шести утра. Огонь быстро распространился по всему зданию; в ходе пожара произошло несколько взрывов. В 8:25 пожар был локализован на площади 7 тыс. кв. м. Гипермаркет OBI практически полностью разрушился; остальные строения не пострадали. Погиб один человек. Причиной пожара власти назвали нарушение правил сварочных работ. Ущерб — 20−30 млрд рублей.

OBI — немецкая сеть, которая после начала полномасштабного вторжение решила уйти с рынка РФ, а в апреле передала свой российский бизнес в доверительное управление.

● Утром же в российском Барнауле загорелся Алтайский шинный комбинат. Он, в частности, производит шины для авиационной и военной техники. Пожар охватил около 1 тыс. кв. м. Местная прокуратура уже проводит проверку и пытается установить его причины.

● Ректора Почаевской духовной семинарии подконтрольного РПЦ московского патриархата СБУ подозревает в антиукраинской деятельности. По данным следствия, этот архиепископ распространял через соцсети материалы, «унижающие национальную честь и достоинство украинцев».

● Больницы готовят к блэкауту. Для украинских больниц сформирован пятидневный запас горючего на случай длительного блэкаута, рассказал глава Минздрава Виктор Ляшко. И его министерство продолжает наращивать запасы горючего, чтобы больницы имели больше возможностей работать в автономном режиме.

И для финала:

● Поворотный момент Олафа Шольца. Общество немецкого языка, которое выбирает слово года, признало выражение Zeitenwende (поворотный момент) словом года в немецком языке. Его канцлер Германии Олаф Шольц использовал в контексте войны России против Украины.

«Это слово, которое не является новым и означает начало христианской эры, но в более общем смысле также и любой переход к новой эре, активно использовалось во втором значении канцлером Шольцом. Российское вторжение в Украину 24 февраля 2022 года стало «поворотным моментом в истории нашего континента». В этом же контексте Федеральный президент Штайнмайер говорил об «эпохальном переломе», — пояснили в обществе.

● Второе место по версии жюри заняла фраза Krieg um Frieden — «война за мир». «Также российско-украинской войны касается, казалось бы, абсурдное выражение „война за мир“. Для московской пропаганды это — специальная военная операция, для многих, особенно в НАТО, — просто захватническая война», — рассказали в обществе.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.