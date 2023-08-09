Эрдоган что-то мутит с зерном и миром 9 августа, 18:33

Чем жила страна 9 августа 2023 года

● Эрдоган что-то мутит с зерном и миром. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен возродить «зерновое соглашение» в «расширенном масштабе», написало агентство Bloomberg. Турецкий лидер призвал западные страны помочь превратить эту инициативу в основу мира между Россией и Украиной. Мол, в ходе недавнего телефонного разговора с Путиным он «узнал из первых рук о требованиях и ожиданиях России» (кроме того, оба, похоже, договорились, что в конце августа Путин приедет в Турцию).

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Контакты для перезапуска инициативы «с расширенным охватом» продолжаются: по словам Эрдогана, решение зависит от того, «выполнят ли западные страны свои обещания». «К сожалению, в предыдущий период принцип лояльности не соблюдался. Не было сделано никаких дипломатических шагов, чтобы превратить позитивную атмосферу, созданную Черноморской инициативой, в прекращение огня, а затем и в постоянный мир», — отметил президент Турции.

На протяжении всего периода действия зернового соглашения (из которого Москва недавно вышла и начала уничтожать портовую инфраструктуру Украины, получив в ответ атаку дронами на свой порт Новороссийск) РФ неоднократно требовала возобновления работы проходящего через Украину аммиакопровода и повторного подключения ее Россельхозбанка к системе SWIFT.

Кстати:

● Москва ударила по себе. Отсутствие кораблей в России и снижение интереса к торговле с Москвой увеличили расходы на транспортировку российской пшеницы на фоне атак страны-агрессора на жизненно важные маршруты поставок в Черном море, сообщило Reuters со ссылкой на анонимные источники.

Утром в Крыму (на севере, в Джанкойском районе) были слышны взрывы, оккупационные «власти» региона перекрыли Крымский мост.

● Большой «фейерверк» под Москвой. в Сергиевом Посаде Московской области прогремел мощный взрыв. По данным Mash, он произошел на Загорском оптико-механическом заводе (производит, среди прочего, прицелы, приборы ночного видения и аналогичные устройства). Известно о 45 пострадавших. Российское пропагандистское агентство ТАСС утверждает, что взрыв якобы «произошел на складе с пиротехнической продукцией», а его причиной стали не беспилотники, а «человеческий фактор».

Версия кремлевской пропаганды по поводу взрыва, похоже, оказалась ложью. Доказательством этому является обнародованное в соцсетях видео очевидца, которое свидетельствует о том, что на самом деле речь идет не о «складе с пиротехникой», а о военном арсенале. В частности, на опубликованных кадрах можно увидеть снаряды, разбросанные вокруг места происшествия. При этом, когда автор видео начал задавать представителям экстренных служб неудобные вопросы, его сначала прогнали, а потом и вовсе решили силой отобрать телефон с компрометирующими материалами.

Также в соцсетях появилось видео столба черного дыма — последствия атаки дрона — в городе Курчатов Курской области, — именно там, относительно недалеко от Сумщины, находится Курская атомная станция.

● США осознают сложность наступления. США осознают, что украинское контрнаступление идет не так быстро, как ожидалось, заявил Джон Кирби, координатор Совета нацбезопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям. «Даже украинцы… включая президента Владимира Зеленского, говорят, что они не продвигаются так далеко или так быстро, как ему хотелось бы», — сказал он.

Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки в специальном формате. «Самый узкий круг людей и максимальное внимание к единой теме — нашему наступлению», — сообщил он в ТГ.

● Три направления продвижения. Силы обороны Украины продолжают контрнаступление на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях. На юге Украины есть частичный успех в районе трех поселков, — в пресс-службе Генштаба ВСУ объяснили, что украинские военные закрепляются на достигнутых рубежах в районе Урожайного, Приютного и Вербового.

Но войска РФ пытались (безуспешно, как уточнили в Генштабе) наступать в районе Новокалиново, Авдеевки, Северного, Марьинки, Новомихайловки и Старомайорского.

А вот к северу от Донетчины:

● Оккупанты создали «кулак». Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский рассказал, что российские захватчики выбрали главным для своего наступления Купянское направление. По его словам, оккупанты создали наступательную группировку в составе восьми штурмовых отрядов Шторм-Z, идут интенсивные бои — некоторые позиции по несколько раз переходят из рук в руки. «Наши бойцы мужественно держат оборону, отражая все попытки противника продвинуться вперед», — добавил командующий.

● Новый плацдарм? Украинским войскам удалось высадить десант возле села Казачьи Лагери (Херсонщина) на левом берегу Днепра (между Новой Каховкой и Олешками), воспользовавшись ослаблением российской обороны в этом районе. Об этом сообщил американский Институт изучения войны (ISW). Хотя там добавили, что остается непонятным, удалось ли украинским войскам закрепить длительное присутствие на этом участке.

Генштаб ВСУ пока не подтверждает информацию о высадке десанта на левобережье Херсонской области, сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

Ранее была информация, что ВСУ создали небольшой плацдарм на левом берегу возле Антоновского моста (это чуть западнее Казачьих Лагерей). Но потом об этом не упоминали.

● Минус 820. В Украине за минувшие сутки ликвидировали 820 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения составили 251 620 военных. Это данные Генштаба ВСУ на утро.

Кроме того, украинцы уничтожили: танков — 4262 (+8 за сутки), боевых бронированных машин — 8290 (+12), артсистем — 5013 (+17), РСЗО — 711 (+2), средств ПВО — 469 (+1), самолетов — 315 (+0), вертолетов — 312 (+0), БПЛА оперативно-тактического уровня — 4175 (+17) и многое другое.

● Германия подтвердила передачу Украине дополнительных танков Leopard 1, которые ранее концерн Rheinmetall выкупил для переоснащения в бельгийских запасниках. Об этом сообщило Минобороны ФРГ. Берлин уточнил, что речь идет о 25 танках Leopard 1, пяти бронированных ремонтно-эвакуационных машинах и двух учебных танках.

Президент США Джо Байден одобрил тренировки украинских военных на американских истребителях F-16. В Пентагоне подчеркнули, что процесс обучения возглавляют Дания и Нидерланды.

● "Слуга народа" попал под подозрение. НАБУ и САП сообщили о подозрении народному депутату от Слуги народа Анатолию Гунько, которого вместе с двумя пособниками разоблачили на получении $85 тыс. неправомерной выгоды.

Верховная Рада лишила депутатского мандата Андрея Холодова, который уже полгода живет за границей. Ранее его исключили из состава фракции партии Слуга народа.

● И Дубинский уже с подозрением. Народный депутат Александр Дубинский (бывший представитель СН) заявил в ТГ, что «вчера мне наконец вручили подозрение».

Дубинского подозревают во внесении должностным лицом ложных сведений в официальные документы, на основании которых он выехал за границу якобы под предлогом сопровождения отца на лечение.

И напоследок:

● СБУ совместно с Госбюро расследований проводят обыски по месту жительства и работы экс-заместителя главы фракции Партии регионов. Как сообщил NV источник в правоохранительных органах, речь идет о Владимире Макеенко. Правоохранители проверяют его причастность к легализации доходов, полученных преступным путем, на сумму более 500 млн грн. Также проверяется информация об уклонении экс-нардепа от уплаты налогов в течение 2011−2014 годов в размере более 63 млн грн.

Макеенко некоторое время руководил Киевом (в период Революции Достоинства), а затем получил определенную «известность», когда продал Петру Порошенко телеканал «Прямой».

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.