Три урока от Эрдогана. Учитесь быть сильными и нужными 12 июля, 14:11

Я думаю нам всем надо смотреть на Турцию, и делать для себя выводы

Насправді, для нас зараз дуже корисно вивчити кейс Туреччини. У перший день саміту НАТО дехто називав головним його переможцем Швецію, але реальний переможець — це Ердоган. Він учергове показав усім майстер-клас із дипломатії та вміння конвертувати у «золото» буквально все.

Видео дня

У нього був ресурс — це членство у НАТО і, як наслідок, право вето на розширення НАТО. І він дуже вигідно продав цей ресурс, що, теоретично, навіть ресурсом не є. Зокрема, він вибив собі низку преференцій у відносинах з ЄС, поставивши навіть питання про членство у цій організації. Щодо останнього поки що заяв не було, а от про зону вільної торгівлі — були. Що характерно, про реформи тут ніхто не говорить. А ще «вибив» контракт на постачання американських F-16, що свого часу було заблоковано через купівлю Туреччиною російських С-400.

Що характерно, Туреччина продовжує активно торгувати з росіянами, залишаючись для них одним з основних напрямків «паралельного імпорту», що приносить Анкарі солідні гроші. А ще гроші їм приносить зернова угода, яку Ердоган лобіює та підтримує.

Геополітика — не місце для подарунків

Від агресії Росії проти України, мабуть, виграла лише одна держава світу — це Туреччина, одержавши купу «бенефітів» як геополітичних та військових, так і суто економічних.

Що цікаво, сама офіційна Анкара залишається тим ще «взірцем» демократії та прав людини. Досить почитати численні звіті різноманітних правозахисних організацій, але для Туреччини у відносинах з Заходом це жодних проблем не становить. Вони — сильні, вони — корисні, краще мати їх на своєму боці, навіть якщо самі вони не дуже лояльні та послідовні союзники.

Я думаю нам усім треба дивитися на Туреччину, і робити для себе висновки. Ні, не щодо авторитарних тенденцій внутрішньої політики, але щодо деяких аспектів політики зовнішньої, і висновки тут прості:

— Якщо розвиваєш власний ВПК, то ніхто тобі не заборонить використовувати так, як тобі потрібно.

— Якщо маєш силу, то з тобою будуть рахуватися, і не будуть дивитися на інші «не важливі» моменти.

— Будь-який ресурс, що у тебе є, треба використовувати і вигідно «продавати». Геополітика — не місце для подарунків. Наприклад, таких, які робила Україна у 90-ті роки, щедро роздаючи ядерний арсенал.

Текст опубліковано з дозволу автора

Оригінал

Приєднуйтесь до нашого телеграм-каналу Погляди NV