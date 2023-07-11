С Путиным все понятно? Какую игру начал Эрдоган и к чему он стремится 11 июля, 14:23 NV Премиум Эрдоган сделал целый ряд жестов. В адрес Украины они были позитивными (Фото:REUTERS)

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Начну с возвращения командиров из Азовстали Украине. Да, они должны были оставаться там в Турции до завершения войны. Мы не знаем точно, что именно произошло, в частности со стороны Эрдогана. Хотя, безусловно, очень важным фактором была активная дипломатия, усилия и президента Владимира Зеленского и органов власти на разных уровнях, и усилия общества. Украинская власть и украинское общество боролись за возвращение «азовцев» в Украину. Это сыграло очень важную роль. Не было бы этой борьбы, возможно, не было бы этого возвращения именно сейчас. Но, безусловно, возникли и благоприятные обстоятельства. Скорее всего, ситуативные обстоятельства, но они сыграли, возможно, решающую роль.

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Я имею в виду, прежде всего, позицию Эрдогана. То, что произошло в Стамбуле, на встрече между Зеленским и им показало: Эрдоган сделал целый ряд жестов. В адрес Украины они были позитивными. Но это одновременно были жесты и в сторону России. И это были жесты недовольства: критические, жесткие. Все обратили внимание, в первую очередь, на то, что таким жестом является возвращение «азовцев» в Украину, несмотря на прошлогодние договоренности с Россией. Кроме того, это заявление Эрдогана по НАТО. Здесь игра и с американским президентом Джо Байденом накануне саммита Альянса в Вильнюсе, кстати.