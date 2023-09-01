Эрдоган едет в логово Путина 1 сентября, 18:25

Чем жила страна 1 сентября 2023 года

● Эрдоган едет в логово Путина. Российский диктатор и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 4 сентября проведут переговоры в российском Сочи. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Именно неподалеку от этого города расположена элитная резиденция Путина.

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Ранее турецкие СМИ писали, что темами переговоров станут восстановление «зернового коридора» и другие важные вопросы.

Недавно Михаил Подоляк, советник главы ОП, комментируя визит Эрдогана в РФ, заявил, что Турция получает от России «все, что ей нужно и с демпингом».

● Туман войны. Одной из целей попыток российских оккупантов контратаковать вблизи освобожденного Силами обороны Старомайорского на западе Донецкой области может быть оттягивание украинских войск. Об этом рассказал представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун. Также, по его словам, то, что Генштаб прекратил отчитываться о продвижении на Бердянском направлении, «не означает, что успехов нет» — плановая боевая работа продолжается и скоро «успехи могут озвучить».

● Ночью 1 сентября в Киеве и ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу. Воздушные силы ВСУ сообщали об угрозе пусков ракет Калибр из Черного моря. Одну из двух ракет уничтожили, другая попала в частное предприятие в Винницкой области, есть пострадавшие.

● ВСУ, вероятно, достигли паритета в контрбатарейной борьбе против россиян, отодвинув артиллерию оккупантов на некоторых участках линии фронта. Об этом говорится в новой сводке американского Института изучения войны. По данным его аналитиков, 31 августа ВСУ продолжали контрнаступательные операции вблизи Бахмута Донецкой области и на западе Запорожской области, и, как сообщается, продвинулись на обоих участках фронта.

● Эстонская разведка считает, что своими методичными действиями за последние полторы недели контрнаступления Вооруженные силы Украины смогли истощить российские войска на южном фронте.

● Горели танки, пылали. В Украине за минувшие сутки ликвидировали 470 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения составили 263 490 военных. Это данные Генштаб ВСУ на утро.

Кроме того украинцы уничтожили: танков — 4459 (+23 за сутки), боевых бронированных машин — 8613 (+9), артсистем — 5530 (+23), РСЗО — 735 (+1), средств ПВО — 500 (+0), самолетов — 315 (+0), вертолетов — 316 (+0), БПЛА) оперативно-тактического уровня — 4421 (+4) и многое другое.

● Ковер снова накрыл Москву. 1 сентября в московских аэропортах отменяли рейсы. Как сообщил ТГ-канал Mash, во Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковском объявляли план Ковер. Всего задержали 38 рейсов, отменили — 23.

План Ковер обычно вводят в случае обнаружения в небе неопознанных воздушных судов или других объектов.

● Успешное поражение российского завода. В городе Люберцы Московской области после атаки дрона 1 сентября начался пожар в цехе научно-производственного предприятия Томилинский электронный завод. Об этом сообщила УП, ссылаясь на источник в министерстве обороны.

Томилинский электронный завод находится под санкциями Украины. Среди прочего, он производит электронику для ракет РФ.

● С территории врага. Самолеты Ил-76 на аэродроме в Пскове в ночь на 30 августа были поражены с территории России. Два полностью уничтожены, еще столько же — серьезно повреждены. Об этом Кирилл Буданов, руководитель ГУР МО, рассказал The War Zone, проекту издания The Drive.

В верхней части самолетов расположены топливные баки и критический участок лонжерона крыла. По слова главы украинской разведки, именно эти части целенаправленно атаковали беспилотники. Сколько и какие именно, Буданов не сказал. «Мы работаем с территории России», — заявил он, не уточнив, удар нанесли непосредственно его бойцы или российские партизаны.

● В сентябре будут первые Abrams. Украина должна получить несколько американских танков Abrams уже в середине сентября, сообщило Politico. Также около 200 украинских военных завершили обучение.

По словам официального представителя полковника Мартина О’Доннелла, украинские солдаты работают над тем, чтобы сохранять навыки владения танками на армейской базе Графенвер в ФРГ до тех пор, пока танки не будут готовы к бою.

● Пентагон заказал для Украины у американской оборонной компании Raytheon ракеты класса «воздух-воздух» средней дальности AMRAAM. Сумма контракта — $192 млн. Ракеты корпорация будет закупать из разных источников. Их количество и дата поставок пока не определены, а ориентировочное окончание работ — до 29 ноября 2024 года.

AIM-120 AMRAAM — всепогодная управляемая ракета класса «воздух — воздух» средней дальности, главная задача которой — поражение воздушных целей за пределами прямой видимости цели. Американские военные называют ракеты Slammer — «хлопушками». AMRAAM используют для норвежских зенитно-ракетных комплексов NASAMS, которые есть у Украины.

● Россия ищет режимы-изгои, в частности речь идет об Иране, чтобы попытаться получить дополнительные боеприпасы или оружие, заявил представитель Министерства обороны США бригадный генерал Патрик Райдер.

Райдер напомнил заявление Белого дома о том, что Россия продолжает вести переговоры с целью получения дополнительных вооружений от КНДР. «Не вдаваясь в конкретику, можно сказать, что речь идет об артиллерийских боеприпасах», — сказал он.

● Запад снова хочет «достучаться» до РФ? Послов России и Беларуси снова пригласили на банкет в Стокгольме по случаю вручения Нобелевских премий, несмотря на развязанную против Украины полномасштабную войну и ее поддержку. Об этом говорится на сайте Нобелевского фонда.

В прошлом году Нобелевский фонд не пригласил представителей посольств России и Беларуси на вручение премий в Стокгольме из-за полномасштабного вторжения в Украину. Также не позвали Иран, который давно критикуют за ситуацию с правами человека.

Нобелевский фонд объяснил нынешнее решение надеждами на то, что «совместный подход способствует возможности донести важные послания Нобелевской премии до каждого, и в будущем эта практика станет общей для всей организации».

● В отечественном МИД резко раскритиковали решение пригласить Россию и Беларусь на вручение Нобелевской премии в Стокгольме. Представитель ведомства Олег Николенко в ФБ назвал подобные попытки доказывать ценности гуманизма России и Беларуси «сизифовым трудом», то есть усилиями, которые не приведут к результату.

Николенко отметил, что в то время, когда российский посол «будет сидеть в красивом костюме» в Стокгольмском концерт-холле, армия страны-агрессора будет совершать военные преступления и уничтожать жилые кварталы в украинских городах.

● РepsiCo и Mars — спонсоры войны. Компании PepsiCo и Mars внесли в список международных спонсоров войны. Сделало это Нацагентство по предотвращению коррупции (НАПК). Они продолжили работать в РФ после начала вторжения и платить налоги в бюджет страны-агрессора.

● Минобороны закупило миллион некачественных продуктовых наборов для военных ВСУ, сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора. «Речь идет о миллионе таких наборов стоимостью 430 млн гривен», — подчеркнули в прокуратуре. По ее данным, Минобороны заключило дополнительный договор о закупке продуктовых наборов, которые не соответствуют установленным законодательством нормам питания для военнослужащих и не обеспечивают надлежащее удовлетворение их потребностей.

Ранее нардеп Ярослав Железняк заявил, что министр обороны Алексей Резников уйдет в отставку (на фоне скандала с закупками зимней формы для ВСУ), а на его место подадут кандидатуру главы Фонда госимущества Рустема Умерова.

Об отставке министра уже говорили в начале февраля 2023-го на фоне коррупционного скандала в Минобороны по закупке продуктов для ВСУ по завышенным ценам.

И напоследок:

● С Днем знаний. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поздравил украинцев с Днем знаний и опубликовал видео с украинскими защитниками. «Первое сентября. День знаний. Начало еще одного учебного года в условиях полномасштабного российского вторжения», — написал он в ТГ.

Залужный добавил, что школьники и учителя вынуждены подстраиваться к этим реалиям, но главное, что наши дети будут учиться, а воспитатели, учителя и преподаватели — будут учить.

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.