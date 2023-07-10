Почему Путин едет в Турцию, а Эрдоган вернул командиров Азова 10 июля, 13:46 NV Премиум

Что именно побудило Эрдогана отдать пятерых командиров Азова Украине

Когда Эрдоган что-то делает, он это делает абсолютно сознательно, он культивирует этот имидж сильного лидера, но совершенно по другому типу, чем Путин. Я уверен, что Эрдоган это сделал сознательно, как результат понимания российской позиции. Для Эрдогана очень важно оставаться уникальным посредником между Западом и Путиным.

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Эрдоган вложился и политически, и лично в существование зерновой договоренности. Сейчас Россия пытается ее сбить окончательно и шантажирует, продвигая очень существенные изменения в санкционном режиме. Они хотят вывести из санкционного режима, как вы знаете, банк, который отвечает за сельскохозяйственный экспорт. Они хотят экспортировать удобрения без проблем, ссылаясь якобы на гуманитарный контекст. Они хотят зарабатывать на аммиаке и еще много всего. У них там список требований на страницу с чем-то. И Эрдоган понимает, что этот шантаж — это уже слишком.

Понятийная логика Эрдогана в этом смысле не совпадает с понятийной логикой Путина.