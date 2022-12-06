Удары, которые остановят ракетный террор РФ? 6 декабря, 21:51

Чем жила страна 6 декабря 2022 года

● Блинкен рассказал, с кем на самом деле воюет Путин. «Нынешняя цель России — перейти в войну с украинским народом, — заявил в интервью The Wall Street Journal госсекретарь США Энтони Блинкен. — Путин направляет свой гнев и огонь на гражданское население, пытаясь вывести из строя энергетическую инфраструктуру, отключить тепло, воду, свет, особенно сейчас, когда в Украине наступает зима».

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По словам главы Госдепа, РФ, фактически, пыталась стереть идентичность Украины как независимой страны, вновь включить ее в свой состав. Однако это не удалось и не удастся. «Тогда они занялись захватом земель, чтобы получить как можно больше на юго-востоке Украины. Эти попытки сейчас тоже проваливаются, поскольку, как мы видим, с лета украинцы все эффективнее дают отпор», — сказал он.

Блинкен добавил, что США сосредоточены на том, чтобы у Украины было все необходимое для самообороны. Он считает, что пока Россия не продемонстрирует заинтересованность в серьезной дипломатии, она никуда не сдвинется.

● Российские оккупанты не могут победить ВСУ на поле боя, поэтому воюют против гражданского населения ракетами. Этим они только усиливают поддержку Украины на международной арене, уверен министр обороны Алексей Резников. «Поэтому эти идиоты [россияне] просто делают вещи, которые не приведут их ни в коем случае к победе. Они приведут нас с вами к нашей победе», — подытожил он.

● Одесса пострадала больше прочих. После вчерашней массированной ракетной атаки России больше всего пострадала Одесса, рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов. Но там энергетики уже работают над ликвидацией последствий ударов оккупантов. На остальной территории Украины обошлось без серьезных аварий, добавил он.

● «На самом деле ситуация сложная после вчерашнего массированного обстрела. Большинство ракет было сбито, но все же есть попадание как в генерацию, так и в соответствующие подстанции», — рассказал министр энергетики Герман Галущенко. По его словам, сейчас самая сложная ситуация в Киевской, Винницкой и Одесской областях.

● Русские ракеты стремятся к нулю. Запас ракет у РФ позволит агрессору нанести еще несколько массированных ударов по Украине, заявил начальник ГУР Кирилл Буданов. После этого, по его словам, россияне выйдут в полный ноль. «Да, на самом деле запасы высокоточного вооружения у РФ уже подходят к завершению. Они уже давно вошли в критический минимум. Однако, как видим, они решили идти до конца, то есть до нуля. Что, в принципе, очень плохо для самой Российской Федерации», — пояснил главный военный разведчик страны.

Но:

● Запасы еще есть? Россия использует для ударов по гражданской инфраструктуре Украины крылатые ракеты, произведенные через несколько месяцев после введения Западом санкций, которые должны были лишить страну-агрессора компонентов для их создания. Об этом сообщила The New York Times со ссылкой на британскую группу по исследованию вооружений Conflict Armament Research. Ее эксперты изучили остатки крылатых ракет Х-101, которые обнаружили в Киеве после массированной российской атаки 23 ноября: судя по маркировке, одну из них изготовили летом 2022 года, а другую — после сентября. Как заявил один из исследователей, это означает, что РФ нашла способы покупать полупроводники и другое оборудование, несмотря на западные санкции, или что до начала полномасштабного вторжения у нее уже были значительные запасы компонентов.

● К слову, Буданов такой прогноз озвучил: «Да, будет еще тяжело определенный период времени, но глобально это ничего не изменит». Он отметил, что в последние три месяца риторика кремлевских пропагандистов резко изменилась: они начали критиковать военное руководство и говорить о том, чтобы «не проиграть». «Проигрыш уже на лице. Это все вылезло вперед. Будут еще немного тяжелые времена, но проигрыш России — это уже решенный вопрос, и они сами об этом прекрасно знают», — подчеркнул глава украинской разведки. И добавил, что в России уже начинается разделение по принципу «какая группа придет следующей». Кроме того, Буданов прогнозирует, что новая волна масштабной мобилизации в РФ начнется в январе.

Вернусь к теме ракетных обстрелов:

● Во время массированной ракетной атаки РФ наиболее результативно отработали системы ПВО IRIS-T и NASAMS, сообщил пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат. «То есть 100% целей были сбиты ими. Это результат. Поэтому другого пути нет, надо переходить на этот тип вооружения. Он эффективен, современен и будет отвечать требованиям и угрозам», — отметил он.

● Удары, которые остановят ракетный террор РФ? Удары по российским стратегическим авиабазам так разъярили провоенное сообщество в России, что его критика в адрес военных чиновников РФ перевесила обычное ликование по поводу новой волны ударов по украинской инфраструктуре 5 декабря. Об этом в новой сводке написал Институт изучения войны (ISW). Хотя Киев официально не взял на себя ответственность за удары 5 декабря по российским базам, таким образом Украина, вероятно, продемонстрировала способность атаковать глубокие тылы врага и, возможно, сорвать российскую кампанию ударов по украинской инфраструктуре.

Минобороны РФ и несколько «военкоров» сообщили, что украинские силы использовали БПЛА для нанесения ударов по авиабазе Энгельс-2 в Саратовской области (примерно в 730 км от территории Украины) и авиабазе Дягилево в Рязанской области (примерно в 500 км от Украины). На обеих авиабазах размещены элементы российского флота стратегических бомбардировщиков, которые Россия использовала для нанесения ударов по Украине на протяжении всей войны. По данным российских источников, в первом случае речь шла о повреждении стратегических бомбардировщиков- ракетоносцев, во втором — о подрыве беспилотником российского бензовоза.

● Другие выводы аналитиков ISW за минувшие сутки: российские войска продолжают оборонять свои позиции на линии Сватово-Кременная от украинских атак; оккупанты наращивают успехи вокруг Бахмута, но еще не окружили город и ведут наступательные операции в районе Авдеевки и окраин Донецка. Украинские источники сообщают, что небольшие российские штурмовые группы (15−20 человек) пытаются прорваться через украинские позиции.

● Стратегический провал Кремля. По данным британской разведки, взрывы на военных аэродромах Энгельс и Дягилево могут быть оценены как одни из наиболее стратегически значимых провалов обороны РФ с момента вторжения в Украину. В сводке ведомства в Twitter ведомство отмечает, что причины взрывов не подтверждены.

Энгельс является основной оперативной базой российской авиации дальнего действия на западе РФ, где базируется более 30 тяжелых бомбардировщиков. «Эти самолеты способствуют ядерному сдерживанию России, а также часто использовались для запуска обычных крылатых ракет по Украине», — говорится в сводке.

● Атака на аэродром Энгельс-2 по своей важности сравнима с уничтожением ракетного крейсера Москва, считает главный редактор Defense Express Олег Катков. Ведь тот является центральной авиабазой стратегических сил РФ — одного из компонентов ядерной триады. Там базируются два тяжелых бомбардировочных авиаполка на самолетах Ту-95МС и Ту-160, которые входят в Силы ядерного сдерживания. «Это центральный аэродром и один из немногих аэродромов, где вообще эти самолеты могут базироваться. Другой находится под Рязанью и еще есть несколько на севере и востоке РФ», — пояснил эксперт.

Двумя аэродромами дело не ограничилось:

● Еще одна атака беспилотника. В соцсетях появились видео очевидцев масштабного пожара на аэродроме в российском городе Курск, вспыхнувшего в ночь на 6 декабря. По словам местных властей, его причиной стала атака беспилотника. «В результате атаки беспилотника в районе курского аэродрома загорелся нефтенакопитель», — заявил губернатор Курской области Роман Старовойт.

● А уже сегодня российские пропагандистские ресурсы сообщили об атаке беспилотников на комбинат Слава в Брянской области. Мол, дроны взорвались возле резервуаров с топливом, но те были пусты и серьезного пожара «удалось избежать». Комбинат используют как склад Росрезерва.

● Свыше 90 тыс. убитых россиян. С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 92 200 своих солдат — из них 510 оккупантов ВСУ ликвидировали за минувшие сутки. Такие данные на утро 6 декабря обнародовали в Генштабе ВСУ.

Кроме того, враг лишился: танков — 2929 (+5 за сутки), боевых бронированных машин — 5905 (+5), артсистем — 1915 (+1), РСЗО — 395 (+0), средств ПВО — 211 (+0), самолетов — 281 (+0), вертолетов — 264 (+0), БПЛА оперативно-тактического уровня — 1587 (+5) и многого другого.

● Министр ждет от Запада танков и самолетов. Партнеры Украины очень практичны, прагматичны и реалистичны, заявил министр обороны Алексей Резников. «Поэтому они четко понимают — если дают какую-то новую систему, то будут осознавать, что у них есть на складах амуниция к ним, ракеты, системы для ремонта, есть инструкторы и наши ребята обучены», — сказал он. И подчеркнул, что это не политические переговоры, но и также технологические и логистические.

«Но я остаюсь оптимистом и верю, что на поле боя появятся танки стандартов НАТО. Не только [немецкие] Leopard. Так же, как у нас в артиллерии сейчас воюет более восьми систем 155 калибра разных стран. Поэтому я убежден — будут у нас и танки, и даже боевые самолеты», — отметил Резников.

● Накануне американская пресса написала, что в США специальным образом модернизировали системы РСЗО HIMARS, чтобы Украина не могла использовать на них особо дальнобойные боеприпасы и бить по территории РФ.

● В Польшу доставили первую партию приобретенного у Южной Кореи вооружения — танки K2 Black Panther и самоходные гаубицы K9 Thunder. Так страна готовится к отражению возможной агрессии Кремля.

● А Украина готовится к атакам России на банковскую систему, защиту которой обсудили на заседании Ставки Главнокомандующего, рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

● День ВСУ. Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный обратился к военнослужащим по случаю Дня ВСУ. Он отметил, что в этот день, прежде всего, думает о павших воинах и о 9-летнем пути украинцев к свободе от российского угнетения. Кроме того, главком пожелал скорейшего восстановления всем раненым бойцам, заверив, что верит в каждого украинского воина и победу нашей страны. «Всем, кто в строю, — сил и стойкости, вдохновения и радости, победоносного мира!», — добавил Залужный.

● А президент Владимир Зеленский приехал на Донбасс. И опубликовал в своих социальных сетях видео рядом со стелой на въезде в город Славянск Донецкой области. «Традиционно я встречаю этот день на передовой с нашими бойцами. На Донбассе зона боевых действий стала больше, а борьба — тяжелее», — сказал он. И добавил, что «кто-то назвал себя второй армией мира, но все видят, у кого первое место». Президент подчеркнул, что сегодня не только День ВСУ, а сейчас год ВСУ и время ВСУ: «Время, когда все видят, кто такие украинские защитники и защитницы».

● Президент присвоил звание Героя Украины и вручил орден Золотая Звезда командиру 54-й отдельной мехбригады Сухопутных войск ВСУ полковнику Алексею Майстренко. Также Героем Украины стал и начальник отделения артиллерии 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Сухопутных войск ВСУ подполковник Владимир Потешкин.

● Обмен пленными. Состоялся новый обмен пленными, удалось вернуть домой 60 украинских военнослужащих. Об этом сообщил глава ОП Андрей Ермак: «В День ВСУ домой возвращаются 60 воинов вооруженных сил, Нацгвардии, ГПСУ — 58 мужчин и две женщины, 15 офицеров и 45 рядовых и сержантов».

● Макрон уполномочен уточнить. Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал собственные недавние высказывания о будущих «гарантиях безопасности» для РФ. Как сообщила Le Figaro, он заявил: «Я не думаю, что мы должны делать из мухи слона, пытаясь увидеть противоречия там, где их нет». «В конце концов, на мирных переговорах будут территориальные темы относительно Украины, и они принадлежат украинцам, и будут темы коллективной безопасности во всем регионе», — сказал он. И добавил, что это тоже самое, что он «говорил с самого начала».

Ранее Макрон в интервью французским телеканалам заявлял, что новая архитектура безопасности должна включать гарантии для России, — прежде всего по вопросу «приближения НАТО».

● Пробка из танкеров с русской нефтью. После того как западные государства со вчера ввели в действие ограничение цен на российскую нефть (до $60 за баррель и будет пересматриваться каждые два месяца), у берегов Турции образовалась пробка из как минимум 19 нефтяных танкеров. Об этом написала Financial Times. Потому что турки теперь требуют от судов с нефтью доказательств полного страхового покрытия для прохода через проливы Босфор и Дарданеллы (а топовые страховщики не хотят страховать нефть из РФ).

● Венгрия встала в пророссийскую позу. Глава Минфина Венгрии Михай Варга на заседании министров ЕС заблокировал выделение Украине 18 млрд евро макрофинансовой помощи на 2023 год. В частности, он выступил против поправки в многолетнее финансовое законодательство, которое должно быть принято единогласно.

В то же время министры стран-членов ЕС проголосовали квалифицированным большинством за макрофинансовую помощь плюс (MFA+) и поправку в финансовый регламент. «К сожалению, мы не смогли принять пакет в целом. Однако это не охладит наши амбиции начать выделять нашу помощь Украине с начала января», — прокомментировал председательствующий на заседании министр финансов Чехии Збигнев Станюра. Он попросил Комитет по экономике и финансам найти альтернативное решение, которое поддержат все государства: «Мы найдем решение, чтобы поддержать Украину».

● «Хороших телерусских» убирают из Латвии. Нацсовет по электронным СМИ Латвии (NEPLP) решил аннулировать лицензию на вещание запрещенного в Украине российского телеканала Дождь. Об этом рассказал руководитель регулятора Иварс Аболиньш. Он объяснил, что такое решение принято «с учетом государственной безопасности и общественного порядка».

Ранее ведущий Дождя Алексей Коростелев сказал в эфире, что телеканал помогает воюющим против Украины российским военным. Руководство канала поясняло, что произошла ошибка и оговорка, уволили Коростелева, но на позицию NEPLP это не оказало влияния.

В 2021 году российские власти признали Дождь «иностранным агентом», после чего его редакция перебралась в Латвию.

В тему:

● Немецкие либералы продолжают ублажать агрессоров. Украинская журналистка Оксана Романюк отказалась от немецкой премии Palm Foundation за свободу слова, поскольку ее организаторы решили разделить награду за свободу слова между ней и российским пропагандистом Алексеем Венедиктовым. По словам Романюк, свое решение номинировать ее совместно с Венедиктовым организаторы объяснили тем, что «Украина, Россия, символизм, «обе страны пострадали».

И для финала:

● Восемь украинок — в списке 100 вдохновляющих женщин планеты. ВВС опубликовала список 100 женщин со всех уголков планеты, которые вдохновляли и влияли на мир в 2022 году. Среди тех, кто попал в этот перечень, — первая леди Украины Елена Зеленская, мировой музыкальный феномен Билли Айлиш, актрисы Приянка Чопра и Сельма Блер, иранская альпинистка Эльназ Рекаби, спортсменка-рекордсменка в тройном прыжке Юлимар Рохас и ганская писательница Нана Даркоа Секьямах. Список отображает роль женщин в конфликтах по всему миру.

В число сотни женщин попали восемь украинок: уже упомянутая Зеленская, парамедик Юлия Паевская (Тайра), защитница прав людей с инвалидностью Юлия Сачук, правозащитница Александра Матвийчук, математик Марина Вязовская, журналистка Кристина Бердинских, врач-педиатр Ирина Кондратова, политик и волонтер Яна Зинкевич.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.