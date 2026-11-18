РФ пытается превратить энергетический террор в инструмент внутренней дестабилизации Украины. Целью становятся не только ТЭЦ и водопроводы, но и доверие к государственным институтам, а также горизонтальное — между людьми

Российские атаки на энергетическую инфраструктуру Украины определены военными преступлениями и преступлениями против человечности Независимой международной комиссией ООН по расследованию по Украине. В сообщении от 26 октября говорится, что удары со стороны страны-агрессора были частью государственной политики, направленной на лишение гражданских электричества и других жизненно необходимых услуг и причинение страданий.

Реклама

9 ноября во время заседания Совбеза ООН Директор отдела Европы и Центральной Азии политического департамента ООН Кайоко Гото призвала Россию немедленно прекратить удары по энергетической инфраструктуре Украины. «Если их не остановить, они нанесут огромные страдания гражданскому населению Украины и приведут к дальнейшему перемещению людей», — подчеркнула она.

По данным исследования KSE Institute, только в течение сентября 2026 зафиксировано 934 случая поражения инфраструктуры в украинских общинах. 145 из них пришлись по энергетическим объектам. Кстати, атаки России на украинскую энергетику начались задолго до полномасштабной войны: в 2015—2016 годах хакеры из российской группировки Sandworm повлекли за собой блэкаут, дистанционно выключив десятки подстанций на Прикарпатье и в Киеве.

Действия РФ следует называть именно энерготеррором

Стратегические удары по энергетике происходили и раньше во время новейшего времени. Самые известные примеры — операция «Буря в пустыне» в 1991 году, когда из 20 иракских электростанций 17 были повреждены или разрушены, 11 — полностью выведены из строя, а также операция Allied Force в бывшей Югославии в 1999 году, следствием чего стало почти полное прекращение.

Случай Украины радикально отличается от приведенных примеров. Действия РФ следует называть именно энерготеррором. В предыдущих войнах атаки на энергетику продолжались несколько недель и являлись сопутствующим элементом быстрых военных операций. В то же время, против нас Россия ведет многолетнюю кампанию на истощение, целенаправленно атакуя систему отопления и электричества накануне и во время сильных морозов.

Реклама:

Энергетические удары для Кремля не отдельный эпизод, а составляющая стратегии войны на истощение. Не имея возможности быстро достичь своих целей на фронте, РФ переносит давление в глубокий тыл: бьет по генерации, подстанциям, газодобыче, железной дороге и портам, чтобы подорвать работу оборонной промышленности, логистику, экономику и способность общества выдерживать долгую войну.

Расчет цинично прост. Каждый день без света и тепла означает остановку предприятий, рост расходов государства и партнеров, новые волны перемещения, усталость и раздражение, которые Москва надеется конвертировать в политическое давление на Киев в преддверии возможных переговоров.

Официальная российская риторика объясняет эти удары по-другому. Минобороны РФ после каждой массированной атаки повторяет формулу о поражении объектов, «используемых в интересах ВСУ», или якобы питающих подстанций «предприятия военной промышленности». Так, в частности, 8 ноября после удара по подстанции 330 кВ в Житомирской области. Путин 15 октября подал всю кампанию в качестве возмездия за удары по российским НПЗ: «Они сделали первый шаг. Мы начали отвечать».

Однако провоенные комментаторы нередко обсуждаются настоящую цель. Генерал-майор Владимир Попов в комментарии «АиФ» 11 ноября прогнозировал, что дефицит ресурсов повлечет за собой внутренние раздоры «и в народе, и в армии». Параллельно российские медиа тиражируют тезисы о том, что «энергосистема Украины деградировала», и пугают «адской зимой», чтобы посеять у украинцев чувство безысходности.

Читайте также: Юрий Федоренко Если Путин умрет в январе 2027

Есть еще одна не столь очевидная, однако принципиальная особенность: кинетические удары по критической инфраструктуре имеют свое продолжение и психическое усиление в информационном пространстве гибридной войны. Манипуляция начинается там, где реальные трудности используются для разрушения вертикального и горизонтального доверия.

Реклама:

Наративы, направленные против центральной и местной власти, к сожалению, хорошо известны. Например, «людей намеренно лишают базовых условий жизни, чтобы отвлечь внимание от политических проблем». Мол, сидящий сутки без света, воды и отопления вряд ли выйдет на протестный митинг.

Сюда же относится «раскрученные» в соцсетях тезисы о том, что «Украина продает электроэнергию за границу, пока у населения нет света», и «привилегированное электроснабжение» для правительственного квартала и вообще всех приближенных к власти структур.

Подобные нарративы формируют мнение, что именно украинское государство (а не враг!) вроде бы должно взять на себя значительную долю вины за гуманитарный кризис, поскольку простые люди становятся «разменной монетой» в политической игре, а доступ к «благам цивилизации» напрямую зависит от принадлежности к власти.

Другая группа нарративов, наоборот, преследует цель убедить украинцев в беспомощности государства. Здесь основным инструментом является гиперболизация, когда локальные проблемы с водоснабжением представляются как угроза для всего города, аварии на теплосетях как доказательство неизбежного срыва отопительного сезона, а временные перебои с транспортом как признак полной дезорганизации. Цель — доказать, что власть потеряла контроль над ситуацией. В частности, это актуально и в контексте коррупционных скандалов, когда ответственные структуры вместо подготовки энергетики к зиме имитировали деятельность.

Коррупционные расследования в энергетике делают вопрос доверия предметным. В ноябре 2025 года НАБУ и САП сообщили о разоблачении вероятной масштабной коррупционной схемы в государственном энергетическом секторе — операции «Мидас». 4 ноября 2026 года антикоррупционные органы объявили о завершении досудебного расследования в основном производстве. По версии следствия Минэнерго — неправомерную выгоду в размере 10−15% стоимости контрактов. В 2020—2025 годах, по сообщению НАБУ, через соответствующую структуру прошло более 111 млн долларов и 12 млн евро наличных денег. Речь идет о подозрениях и материалах следствия.

Реклама:

Значение таких дел выходит за пределы уголовно-правовой плоскости. Когда граждане одновременно переживают отключение света, рост расходов и сообщения о возможных злоупотреблениях в стратегическом секторе, усугубляется сомнение в справедливости распределения ресурсов и эффективности управления.

Именно акцент на несправедливости также максимально поднимает горизонтальное доверие. Угроза раскола возникает тогда, когда жители разных регионов, городов, социальных групп и даже соседи начинают «меряться» трудностями, вместо того чтобы видеть в них общее следствие войны.

Вот несколько примеров таких нарративов: «графики отключений намеренно составляют несправедливо: почему в соседнем доме есть свет?»; «одни регионы (преимущественно западные) получают больше электроэнергии за счет других»; «Уехавшие за границу не имеют морального права обсуждать проблемы оставшихся». Их главная цель — усилить конфликтность и разрушить способность видеть в других людях партнеров, которые также (хотя и по-разному) переживают войну, а не конкурентов за ограниченные ресурсы.

Удары по энергетической инфраструктуре создают реальные проблемы — холод, тьму, перебои с водой, транспортом и связью. Информационная кампания добавляет к ним второе измерение: убеждает людей, что государство не способно или не хочет их защищать, ресурсы распределяют несправедливо, а некоторые группы населения имеют незаслуженные преимущества.

Читайте также: Андрей Любка Зима в руках сатаны

Правительство отвечает на энергетический террор планами энергетической устойчивости регионов. Однако эти планы преимущественно технические — они словно отвечают на вопрос, как сохранить свет и тепло, но не на вопрос, как сохранить доверие и сплоченность тогда, когда света и тепла нет.

Реклама:

Для Украины из этого следует практический вывод: планы устойчивости общин должны содержать не только перечень генераторов и запасов горючего, но и порядок поддержки людей старшего возраста, людей с инвалидностью, ВПЛ, ветеранов и семей с детьми; альтернативные способы предоставления услуг; участие ОСМД, волонтерских и общественных организаций; открытые критерии приоритетного питания; регулярную отчетность о закупках, готовности объектов и использовании средств.

Необходимо не только оперативно опровергать ложную информацию, но расследовать обоснованные жалобы и объяснять решения. Устойчивость не может держаться на замалчивании проблем или призывах «держаться». Ей способствуют справедливость, компетентность государства, ответственность должностных лиц и доверие между людьми.