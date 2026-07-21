Павел Баев

Павел Баев

Политолог, профессор Института исследований мира (Осло)

Хаос в Азовском и Черном морях. Как Крым стал обузой для России

21 июля, 20:03
NV Премиум
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Разворачивающаяся сегодня катастрофа вовсе не беспрецедентна, однако способность России преодолеть ее стремительно уменьшается

С начала июля Украина расширила применение беспилотников средней и большой дальности — как воздушных, так и морских. Если раньше удары были в основном направлены на изоляцию Крымского полуострова, то теперь их цель — еще и дезорганизовать работу российского судоходства в Азовском и Черном морях.

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Эта стратегия бьет сразу трем ключевым целям российской войны против Украины: снижает ценность аннексированного Крыма, размывает статус России как морской державы и ослабляет ее позиции на мировом энергетическом рынке.

Пока Кремль безуспешно пытается найти эффективный ответ на украинские удары,

Теги:   Война России против Украины удары по территории РФ Азовское море Блокада Крыма украинские беспилотники

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