Хаос в Азовском и Черном морях. Как Крым стал обузой для России

Разворачивающаяся сегодня катастрофа вовсе не беспрецедентна, однако способность России преодолеть ее стремительно уменьшается

С начала июля Украина расширила применение беспилотников средней и большой дальности — как воздушных, так и морских. Если раньше удары были в основном направлены на изоляцию Крымского полуострова, то теперь их цель — еще и дезорганизовать работу российского судоходства в Азовском и Черном морях.

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Эта стратегия бьет сразу трем ключевым целям российской войны против Украины: снижает ценность аннексированного Крыма, размывает статус России как морской державы и ослабляет ее позиции на мировом энергетическом рынке.

Пока Кремль безуспешно пытается найти эффективный ответ на украинские удары,