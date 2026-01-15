Питер Дикинсон

Питер Дикинсон

Научный сотрудник Atlantic Council, издатель журналов Business Ukraine и Lviv Today

На грани катастрофы. Выдержит ли Киев энергетический террор Путина

15 января, 07:13
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Питер Дикинсон: Атаки Россия сознательно приурочила к самым сильным морозам (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Питер Дикинсон: Атаки Россия сознательно приурочила к самым сильным морозам (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

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Зимняя кампания бомбардировок гражданской инфраструктуры Украины, возможно, дает Путину лучший шанс добиться хоть какого-то прорыва

Россия идет ва-банк, пытаясь разрушить энергетическую систему Украины, заявил на днях заместитель министра энергетики Николай Колесник, комментируя серию массированных ударов по объектам гражданской энергетической инфраструктуры по всей стране. «Очевидно, что враг задействует максимум ресурсов, чтобы уничтожить украинскую энергосистему», — подчеркнул он.

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Особенно тяжелый удар получил Киев — во многих квартирах не было ни света, ни отопления, и это в условиях сильных зимних морозов. Но не только: перебои с электроснабжением продолжаются и в других крупных городах страны. Удары были нанесены по объектам, обеспечивающим энергией Одессу, Харьков, Днепр, Запорожье, Сумы, Чернигов и ряд других региональных центров.

Инженерные службы работают без перерыва, пытаясь восстановить поврежденные объекты и линии электропередач. Однако повторные удары не позволяют завершить ремонт: оборудование вновь выводится из строя, а дефицит запасных частей становится все острее.

Теги:   атаки России на энергосистему енергопостачання ПВО Украины Отключение отопления

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