Что будет в декабре и почему Путин этого боится 26 августа, 15:00 Эксклюзив НВ

Эта зима будет последней, когда у Путина есть рычаги шантажа. И он сейчас поднимает ставки на максимум

Нагальне завдання Путіна — не допустити ембарго на нафту, що має вже бути застосоване в грудні і запрацює. Тому, що він позбудеться в один момент 50% свого прибутку від нафти. Це шалені гроші.

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І він нікуди не зможе цю нафту перенаправити, бо обмеження існують. І як би Путін зараз не розповідав про те, що нафту направлять у Азію, вони не зможуть цього зробити. Бо навіть вже зараз обговорюються не тільки вторинні санкції, а й механізми контролю над їхньою реалізацією і в США, і в Європі. І відслідковується, хто як перепродає. І коли йдеться про те, що зараз багато хто уникає санкцій, то треба розуміти, що уникають санкцій і намагаються зробити якісь собі послаблення тільки щодо 8% підсанкційних товарів чи заходів. А всі 92% — це повністю застосовані санкції.

Поясню тепер чому, це останній зимовий сезон, коли Путін може диктувати свої умови.

Європа вже відмовилася від російського вугілля. З 10 серпня застосовано повне ембарго на російське вугілля. Щодо нафти, то нафтове ембарго почне діяти з грудня цього року, і з лютого почне діяти ембарго на нафтопродукти. Це шалений ринок, що назавжди закривається від Росії. Вони це дуже добре розуміють і тому спрямовують всі зусилля для того, щоб це не відбулося. І вони, фактично, зараз зменшують значення санкцій і намагаються створити такий загальний настрій, мовляв, санкції більше б’ють по європейським суспільствам, ніж по Росії. Вони це роблять навмисне. Для того, щоб європейське суспільство підняло незадоволення або виходило на протести проти санкцій щодо Росії. І ми вже чуємо від Угорщини, що треба відміняти санкції, бо вони не працюють. Чиї ж слова повторюють угорці?! І чому вони це роблять? Тому, що вони розуміють, що є останніми, хто сидить на російській голці, не тільки нафтовій, а й газовій. А газ із наступного року вже не буде настільки штучним товаром в Європі. Не буде Європа наступного року настільки залежною від російського газу, наскільки вона залежить на разі.

Газ із наступного року вже не буде настільки штучним товаром в Європі

Ось Німеччина вже до кінця цього року поставить перший LNG-термінал, а на початку наступного — поставить вже другий. І у їхніх планах — встановити 6 LNG-терміналів протягом наступного року. Німеччина вже настільки звикла до того, що вже ніколи не зможе повернутися до тих відносин, які у них були з росіянами до 24 лютого цього року, що навіть не розраховує на те, що Північний потік-2 коли-небудь запрацює.

Ми переживаємо зараз критичний період переходу до іншого способу життя. І вже не будемо мати привілей користуватися електроенергією чи газом у тих обсягах, до яких звикли. Цей товар буде дорогим і ми маємо себе обмежувати. Це стосується не тільки України, а й усього світу. Заощадження і поважне ставлення до енергоносіїв — це наше майбутнє. Росія дуже пришвидшила перехід на альтернативні джерела енергії.

Росія завжди 83% свого видобутку постачала до Євросоюзу. А на разі вже скоротила видобуток газу на 40% і це тільки початок.

Щодо українського газовидобутку для внутрішнього користування. Треба вирішити суттєві питання з приватними видобувниками — як держава закуповуватиме газ, що вони видобувають, і як зробити так, щоб вони не зменшували цей видобуток. Треба ухвали рішення про зменшення рентних платежів для приватних компаній. Тобто убезпечити Україну саме цим приватним видобутком і не втратити його. Бо вони нам можуть дати необхідний газ для проходження цього сезону, не зважаючи на всі скептичні погляди, мовляв, нам потрібно буде закуповувати.

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