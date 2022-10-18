Кто и как перевозит российскую нефть из портов в Черном и Азовском морях 18 октября, 15:02

ЕС решил с 5 декабря 2022 года ввести эмбарго на импортируемую морским путем российскую нефть, а с 5 февраля 2023 года — на нефтепродукты. В этом контексте и рассмотрим итоги за сентябрь

После введения полного эмбарго на сырую нефть и нефтепродукты из портов РФ в Черном и Азовском морях судовладельцы из стран «ЕС+» должны быть готовы найти новую работу для 95 танкеров. Это преимущественно касается судовладельцев Греции, доля которых в составе этого танкерного флота составляет 80% (76 танкеров).

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В сентябре 2020 года российская сырая нефть, казахско-российская сырая нефть Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) и нефтепродукты из портов Черного и Азовского морей (общий объем — 11 121 557 тонн) перевозили 183 танкера, принадлежащих судовладельцам из 23 стран мира.

Из них 95 (52%) принадлежат судовладельцам из стран ЕС, США, Великобритании, Норвегии и других стран Западного мира, не входящих в ЕС (в дальнейшем обозначаются сокращением «ЕС+»); 88 (48%) танкеров принадлежат судовладельцам из других стран.

Сырая нефть РФ в сентябре 2022 года перевозилась 29 танкерами, принадлежащими судовладельцам из 9 стран мира, из них 15 танкеров, почти 52%, принадлежат судовладельцам Греции.

Сырая нефть КТК в сентябре 2022 года перевозилась 30 танкерами, принадлежащими судовладельцам из 6 стран мира, 25 танкеров (83%) принадлежат судовладельцам Греции.

Нефтепродукты РФ перевозились 124 танкерами, принадлежащими судовладельцам из 18 стран мира: 40 (32%) из этих танкеров принадлежат судовладельцам РФ, 36 танкеров (29%) — Греции, 18 танкеров (15%) — Турции.

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Текст опубликован с разрешения автора

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