Как долго Россия сможет финансировать войну 15 декабря, 23:50

Об экспорте сырой нефти из РФ с портов Черного моря

После принятия ЕС решения о введении с 5 декабря 2022 года санкций к морскому экспорту сырой нефти РФ в ноябре 2022 года наблюдались: значительное уменьшение общего объема морского экспорта сырой нефти РФ из Черного моря — почти на 1 млн тонн, уменьшение экспорта в страны ЕС почти на 0,5 млн тонн, уменьшение экспорта в другие страны, кроме ЕС, почти на 0,5 тонны. То есть неудачные попытки РФ заместить экспорт в страны ЕС экспортом в другие страны.

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В ноябре 2022 года уменьшение черноморского экспорта в страны ЕС почти на 0,5 млн тонн обеспечила одна страна ЕС из 4-х — Италия, которая импортировала на 538,779 тонн меньше, чем в октябре, напротив Греция увеличила свой импорт в последний месяц перед эмбарго на 29,5% к предыдущему месяцу.

Переориентации экспорта сырой нефти РФ в Индию и Китай, о чем часто пишут СМИ, из портов Черного моря не наблюдается. В октябре-ноябре 2022 года экспорт в Индию сокращался ежемесячно, а экспорт в Китай из черноморских портов прекратился. В ноябре 2020 года экспорт сырой нефти РФ в другие страны (кроме ЕС) на 51% зависел от двух стран — Индии и Турции. В октябре 2022 года абсолютным лидером «рейтинга» стала Турция. Индия утратила свое лидерство — ее доля составила всего 23%, а доля Турции — 46%. Но в ноябре 2022 года рост объемов экспорта в Турцию оказался временным, и обе страны-лидеры продемонстрировали падение показателей.

Экспорт в Китай из черноморских портов прекратился

После решения о предстоящем эмбарго от 3 июня 2022 года ЕС ввел переходный период продолжительностью 6 месяцев — июнь-ноябрь. За это время 9 стран ЕС и США импортировали из Черного моря 9,3 млн тонн российской сырой нефти. Стоимость этой нефти оценивается в $5,3 млрд за полгода или в среднем около $0,9 млрд ежемесячно, или $10−11 млрд в год.

В том случае если нефть, поставляемая из Черного моря в страны ЕС, останется непроданной другим покупателям, Россия может недополучить примерно такую же сумму доходов от экспорта сырой нефти из Черного моря — $10−11 млрд в год.

На общем фоне российского энергетического экспорта это выглядит так:

— В 2021 году Россия через морские порты экспортировала 118,5 млн т нефти — это 51,54% всего экспорта нефти. Доля морского экспорта из Черного моря составляла в разные годы 16−25% от общего объема морского экспорта сырой нефти РФ. Основные экспортные морские порты — Новороссийск (Черное море), Приморск и Усть-Луга (Балтийское море), Козьмино и Пригородное (Тихий океан).

— В 2021 году Россия получила от энергетического экспорта $253,2 млрд, в том числе $180,1 млрд от экспорта сырой нефти и нефтепродуктов.

— На 2023 год в России планируется потратить на оборону около $143 млрд.

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Текст опубликован с разрешения автора

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