Для Украины важен elevator pitch. Что для этого нужно? 28 октября, 16:27

Чтобы достойно и понятно представить инвестиционные возможности в Украине, нам нужен четко сформированный elevator pitch

В опублікованому вчора інфляційному звіті НБУ спрогнозував, що з усіх компонентів ВВП найбільше скоротяться інвестиції - на 50%. Але це прогноз, і в наших силах хоча б спробувати зробити його краще. В бізнесі для залучення інвесторів є must have інструмент — elevator pitch, який за хвилину презентує всі сильні сторони проекту чи компанії. Зустрічі з потенційними інвесторами в Україну свідчать, що цей інструмент треба адаптовувати, наповнювати і використовувати зараз на рівні країни.

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Останні два тижні я провів у Японії в офіційному відрядженні парламентської делегації. Було багато зустрічей, зокрема, з представниками японських інвестиційних агентств та великих компаній як з потенційними інвесторами у відновлення України — японською федерацією бізнесу «Кейданрен», агентствами з питань торгівлі та інвестицій JETRO та JICA, а також представниками великих японських компаній Toshiba, Mitsubishi та Hitachi.

За великим рахунком, Україна — це свого роду стартап: достатньо перспективний, але водночас і достатньо ризикований, в першу чергу, через великі безпекові загрози, а також досі не закріплене верховенство права та інші системні проблеми, які відлякували інвесторів і до повномасштабної війни.

Як і на будь-яких зустрічах стартапів з інвесторами, у представників України є від 1 до 4 хвилин, аби швидко представити конкурентні переваги та пояснити, навіщо вкладати гроші в країну. Щоб гідно і зрозуміло представити інвестиційні можливості в Україні, нам потрібен чітко сформований elevator pitch.

Насправді, у нас вже є непоганий список конкурентних переваг економіки України для інвесторів.

Це і механізм е-резидентства, що запрацює завдяки законопроекту, який президент підписав буквально вчора. Він дозволить іноземцям онлайн реєструватися платником єдиного податку в Україні та сплачувати від 5% (у встановлених лімітах доходів) до 15%. Е-резидентсво стало візитівкою Естонії та дуже вдало там працює, а тепер буде працювати і в Україні.

У нас вже є непоганий список конкурентних переваг економіки України для інвесторів

Це і сприятливі податкові умови для ведення бізнесу, зокрема, низький рівень оподаткування та преференції для ІТ-галузі. І навіть по податку на прибуток підприємств суто по ставці ми «програємо» лише кільком країнам на кшталт Ірландії, але навіть цим країнам за детального аналізу податкових систем ми можемо скласти непогану конкуренцію.

Це і надійний банківський сектор, що витримав навіть повномасштабне вторгнення Росії та працював без перебоїв вже на наступний день. Плюс розвинений фінтех, якому можуть позаздрити європейські країни, бо в Україні можна здійснити фінансові операції зі смартфону в кілька кліків.

Це і рівень діджиталізації державних послуг, зокрема запуск сервісів «Дія», «Дія.Бізнес», «Дія.Сіті».

Крім того, ми вже маємо плани по легалізації криптовалюти, що в тій же Японії дуже добре вже працює, і кроки по розвитку ринку капіталів, подальшої дерегуляції та діджиталізації для бізнесу. Їх треба доводити до повноцінної реалізації, запускати в роботу.

Плюс, не забуваємо, що Україна — лідер Європи за кількістю держпідприємств. У нас понад 3,5 тисяч державних активів, частина яких має стати непоганим активом під приватизацію, наприклад «Більшовик» чи ОГКХ. Що більш суттєво, цей список поповниться точно цікавими іноземним інвесторам об'єктами, які мають бути запропоновані на приватизацію за рахунок націоналізації російських активів.

Звичайно, можна зупинитися і на чудовому аргументі про майбутнє членство України в ЄС, яке автоматично забезпечить більшу економічну довіру. Але цього недостатньо, аби отримати не лише повагу у світі, але й гроші інвесторів, які турбуються за свої прибутки. Україна вже виборола репутацію стійкої та сміливої країни та нації, яку знають у всьому світі, а тепер час попрацювати над репутацію надійного економічного партнера для довгострокових інвестицій.

Тож зараз задача Кабміну та Верховної Ради — напрацювати більше поінтів для повноцінного українського elevator pitch, який всі українські чиновники, дипломати, амбасадори будуть знати напам’ять та розказувати при зустрічах з інвесторами. Навіть якщо це дві хвилини у кулуарах якоїсь конференції чи навіть у черзі в аеропорту.

Ми навіть маємо певний дороговказ на його наповнення від бізнесу, який вже працює в Україні. Це і забезпечення верховенства права та структурна судова реформа, і викорінення корупції, і деолігархізація, і розширення можливостей для державно-приватного партнерства. Реалізації цих та інших напрямків треба приділяти час до перемоги.

Тож поки героїчні захисники та захисниці виборюють нашу свободу та незалежність на фронті, політичний фронт має працювати над створенням якомога більшої кількості привабливих пропозицій для інвесторів, аби не змарнувати подвиг військових та забезпечити стрімкий розвиток країни після перемоги.

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