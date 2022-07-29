Это не ошибочный удар. Каким был мотив убийства пленных бойцов Азова в Еленовке 29 июля, 17:38

Россия этих людей убивала несколько раз

Без эмоций очень сложно говорить о том, как заживо сгорели от российского ракетного удара украинские военнопленные в Еленовке Донецкой области. Это один из тех случаев во время этой войны, когда давать просто отстраненную оценку мне, как украинскому эксперту, очень тяжело. Потому что Россия этих людей убивала несколько раз. Они поначалу пытались их убить физически. Затем последовали попытки организации какого-то там трибунала международного, чтобы легитимизировать его будущий статус. Ну и очевидно, что наконец приняли это циничное решение.

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Я исключаю вероятность ошибочного удара или какого-то неправильного развед информации, что бы побудило к удару украинской стороны по этому объекту. Потому что все знали, что там удерживают бойцов из Азова. Я вижу это как еще одно военное преступление, грубое нарушение всех международных конвенций.

Нам, украинцам, сейчас нужно сдержать свои эмоции и отложить возмездие на потом. Никаким образом, нельзя переносить наш гнев на российских военнопленных. Но в любом случае это преступление не может остаться безнаказанным.

Трудно сказать, какими аргументами руководствовались те, кто решил убить таким образом пленных азовцев. Помнится, например, «герой России» Моторола. Это, очевидно, уровень мышления людей, которые сейчас там руководят в ОРДЛО. У них образ мышления Моторолы.

Со стороны международного сообщества конечно же будут раздаваться осуждения. Будет совершенно очевидно, и уже оно идет, это попытка России транслировать свой нарратив, что украинцы уничтожили бойцов Азова. Но, в данном случае, та аудитория, которая это в определенной степени воспринимает, или занимает какую-то нейтральную позицию по отношению к российско-украинской войне, она находится за пределами Европы. Вряд ли там кто-нибудь изменит свое мнение. Потому что это чисто тактика партнеров России по ХАМАСу. Тактика террористическая.

Что касается наших западных партнеров, или, в общем, если брать шире, как я уже сказал, будет осуждение. Будут ли за этим какие-то практические шаги, дополнительные санкции — вряд ли. Сейчас такой массив этих преступлений, что каждое отдельное преступление уже как для серийного убийцы. То есть, каждое последующее убийство качественно не влияет на отношение к этому субъекту.

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