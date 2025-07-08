Солнце светит, а лампочка не горит. Почему зеленая энергетика не спасет от блэкаута

Сижу на диване и читаю, как Испания в конце апреля получила свой зеленый апгрейд — только в темноте. Потому что 28 апреля, прямо среди дня, когда солнце било так, что казалось — еще немного, и все эти панели засияют сами по себе и начнут подзаряжать чайник напрямую, вдруг взял и исчез свет для 55 миллионов людей по всей Испании и Португалии. У людей в квартирах — свечи, в больницах — генераторы, у соседей во Франции — отключенные кабели, потому что «мы здесь ни при чем, но спасибо за blackout». Говорят, некоторые даже ходили к соседям со своим удлинителем — так, чисто на минутку зарядить телефон, чтобы проверить, не закончилось ли солнце совсем.

И все же на бумаге все было красиво: еще 16 апреля Испания даже хвасталась 100% электричеством из возобновляемых источников — правда, длилось это буквально несколько минут, ровно столько, сколько надо, чтобы выложить посты с хэштегом #GreenPower и зарядить электронную книгу. А когда дело дошло до реальности, в пиковый момент блэкаута в сети было 60% солнца, 12% ветра и 11% ядерной энергии. Остальное — гидро и газ, которые, похоже, в тот день решили не напрягаться: газовые станции работали на минимуме, потому что цена на электричество доходила до минус одного евро за мегаватт-час — проще говоря, дешевле было ничего не делать и тихонько лежать где-то в тени вместе с диваном.

Люди сидели в темноте десять часов

Сети этого не выдержали. В Гранаде, Бадахосе и Севилье выключились генераторы на 2200 МВт, частота пошла гулять ниже 50 Герц, напряжение прыгнуло — и автоматические защиты отключили все подряд. Португалию потянуло за собой через общую сеть. Французы свои линии HVDC на всякий случай отрубили — так, на всякий случай, чтобы их потом не звали чинить чужие провода. А люди сидели в темноте десять часов, глядя на солнце в окно и думая: вот бы поймать луч и пустить его напрямую на микроволновку.

Цифры тоже интересные: CEOE посчитали убытки — 1,6 миллиарда евро на потерянный товарооборот, сгоревшее оборудование и всю остановившуюся логистику. Платежки по картам просели на 39%, онлайн-шопинг упал на 54% — даже шнуры для генераторов и те не покупали. Наличные из банкоматов снимали на треть меньше — потому что какой смысл брать кэш, если банкомат темный, как подвал в Севилье? ВВП пострадал не фатально — менее 0,1 п.п., но приятного мало. Особенно владельцам мелкого бизнеса, у которых все зависло, как чайник в сети без инерции.

И вот тут возникает вопрос: почему не сработала такая крутая «зеленая» система? Потому что физика проста: солнце и ветер хороши, но не дают той инерции, которую дают большие турбины на газе или атоме. Когда частота сети качается, старые турбины ее стабилизируют своим весом и моментом вращения. Панель — нет. Это как пытаться заварить кофе во френч-прессе, но без фильтра — вроде и процесс есть, а результат где-то исчез. Испания вложила кучу денег в генерацию, но не дотянула по сетям. В PNIEC (это такой национальный комплексный план по энергетике и климату) написали красиво: до 2030 года они вложат 58 миллиардов евро в модернизацию — а в целом на всю зеленую перестройку запланировано более 240 миллиардов. Но по оценкам IEA надо тратить где-то 0,7 евро на сети на каждый евро в генерацию, а в Испании получается только 0,45. Так что имеем классическую диванную математику: не достроил — получи blackout, и еще и скажи спасибо, что генераторы хоть где-то заработали.

Премьер Санчес говорит, что «нет доказательств, что виновата зеленая генерация». Формально — правда. Расследование продолжается. Но статистика и физика намекают: если ты хочешь 74% электричества из возобновляемых источников и минус атом и газ — без дорогих обновлений сети и синтетической инерции будет повторяться то же самое. Разве что научат людей ловить солнечные лучи самостоятельно и подключать напрямую к своим квартирам, в обход энергосистемы.

Иронии здесь мало, но сарказма хватает. Свет — это не только солнце на крыше. Это еще и кабели, преобразователи, запасы мощности и те турбины, которые крутятся и скучают, но спасают приборы, когда частота скачет, как цены на хамон. И пока Испания продолжает рассказывать о 100% «зеленом» дне в календаре, кто-то продолжает покупать свечи и дизель-генераторы — не для атмосферы, а на всякий случай.

Диван у меня после этой истории стал больше любить турбины, чем фотоэлементы. Потому что хочешь ты того или нет — физику не обманешь. А сидеть в темноте даже с красивым солнечным отчетом в кармане — это как читать кулинарную книгу голодным. Ну, а диван всегда под рукой: с фонариком, экофлоу или старой зажигалкой — и все blackout-ы уже не так страшны.

Текст опубликован с разрешения автора

Оригинал