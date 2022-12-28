Что происходит сейчас на Запорожской АЭС 28 декабря, 17:34 Эксклюзив НВ

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси снова был в Москве. И снова его визит ничем не закончился

В Энергодаре увеличилось количество военных машин с номерами Чувашии. Военные там с различительными изолентами — красными и белыми. Есть там и кадыровцы, у них свои специальные наклейки на машинах. Что касается присутствия на самой станции, то по информации, которую подготовило Госатомрегулирование Украины в адрес премьер-министра на ЗАЭС появились инспекторы Росатомнадзора.

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Напомню, украинских инспекторов из Госатомрегулирования нет с 3-го марта. То есть, на площадке отсутствует государственный надзор за ядерной безопасностью со стороны Украины.

Однозначно МАГАТЭ никак не может влиять на этих инспекторов. Они просто должны констатировать их присутствие и сообщать об этом в своих информационных релизах. А с 23 декабря у МАГАТЭ, судя по всему, каникулы, потому, что ни нот ни от Украины, ни от России нет, ни обновления информации.

Вот мы видим, что гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси снова был в Москве. И снова его визит ничем не закончился. При этом фактор появления инспекторов Росатомнадзора говорит о том, что освобождать ЗАЭС россияне не собираются. Количество военных тоже увеличилось. Оборонительные сооружения на промышленной площадке строятся. Вот так международное сообщество фактически оказалось бессильным против ядерного терроризма России.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что международная экспертная группа Ермака-Макфола по вопросам санкций против РФ намерена системно работать для того, чтобы санкции против Росатома стали реальностью.

Международное сообщество оказалось бессильным против ядерного терроризма РФ

Я видела проект этого документа. Он довольно разумно и логично построен. Действительно, Росатом по итогам 2021 года имел выручку от продажи своих услуг и товаров около $9 млрд. Портфель строительства новых АЭС — $140 млрд. Эта группа Ермака-Макфола предлагает ввести двухступенчатые санкции.

На первом этапе — запрет на поставки концентрата урана из России. А поскольку она не так много сама добывает на своей территории — у нее есть СП с Казахстаном, то нужно и эту цепочку нарушить. Персональные санкции против руководства Росатома и руководителей ключевых дивизионов входящих туда предприятий. Персональные санкции в отношении всех сотрудников Росатома, побывавшие за это время на оккупированной ЗАЭС. Замораживание любых новых контрактов с Росатомом на услуги по обогащению урана или переработки. А также предусматривается переходной период на 4−5 лет для того, чтобы страны, которые в центральной Европе эксплуатируют реакторы советского проекта, смогли перейти на топливо от компании Westinghouse.

Второй пакет санкций уже более кардинальный — вплоть до национализации имущества Росатома за границей. Пересмотр всех проектов с его участием, исключение из всех межправительственных соглашений.

Это все разумно. Но не так просто эти санкции внедрить.

Во-первых, не будет консенсуса в ЕС. Первая — Венгрия. Они собираются строить 5-й и 6-й реакторы на АЭС Пакш по российскому проекту и по российской технологии. Вдобавок позиция Франции. Хотя она имеет технологии изотопного обогащения урана, но, если посмотреть статистику, у РФ до 40% изотопного обогащения на мировом рынке. Хоть топлива Москва поставляет меньше в мировом масштабе, чем Westinghouse, но есть критически зависимые страны Центральной Европы — Болгария, Венгрия, Чехия, Словакия и даже Финляндия пока еще. Поэтому процесс сложный. Требует серьезной дипломатической работы, прежде всего, в Евросоюзе, а также такой стороны как Канада и США. Потому, что там тоже покупался российский уран.

А единственным способом добиться того, чтобы российская армия ушла из ЗАЭС — это усилия ВСУ. Если российской армии там будет грозить котел. Больше никак.

Полное интервью с Ольгой Кошарной слушайте на Радио НВ: