Риски возрастают. Что происходит на ЗАЭС и вокруг Каховского водохранилища 16 февраля, 18:50 Эксклюзив NV

Оккупанты не оставляют надежды переключить ЗАЭС на объединенную энергосистему России

По сообщению Энергоатома, на временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию привезли персонал из Калининской АЭС, расположенной в Тверской области РФ. И теперь вроде бы хватает персонала. Но это не так.

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Чтобы получить право работать на реакторной установке нужно тренироваться. И на Запорожской станции есть учебно-тренировочный центр, там есть инструкторы. Несмотря на то, что у России такие же энергоблоки — ВВЭР-1000, после продления срока эксплуатации и модернизации изменилась конфигурация в управлении этих блоков. Блочные щиты управления реакторов у нас — все украинского производства. Две выдающиеся компании у нас есть, которые производят автоматические средства управления технологическими процессами — это северодонецкий Импульс и кировоградский Радий. Поэтому просто чтобы человек приехал, имея российскую лицензию на управление реактором, и его посадили руководить — это невозможно.

Но, думаю, они будут настаивать. Возможно, посадят этих работников из Калининской АЭС за спинами наших украинских сотрудников, работающих на управлении реакторами, и будут учиться таким образом. Но нужно сказать, что количество людей, подписавших контракты и работающих сейчас на Запорожской АЭС ( я имею в виду контракты с этой фейковой московской организацией) ниже минимального уровня.

Проблема состоит в том, что станция не производит электроэнергию. Но даже стоящие энергоблоки требуют технического регламентного обслуживания, и персонала во всех цехах не хватает. Я уже не говорю о тех, которые должны иметь лицензии как начальники смен блока, начальники станции, операторы реакторных установок.

Проблема не только в том, что станция не производит электроэнергию.

На самом деле сами россияне не очень-то и хотят ехать сюда работать. Во-первых, у них нет избытка кадров, а во-вторых, все прекрасно понимают, что стоит появиться на Запорожской станции, можно попасть в списки санкций. И хотя Украина только недавно ввела санкции против 200 компаний атомщиков, этот список неполный. Там не все есть уже засветившиеся на Запорожской АЭС, но санкционная угроза останавливает людей, даже несмотря на то, что россиянам там обещают увеличенные зарплаты.

Поскольку этот проект по оккупации ЗАЭС, я уверена, занимается лично Сергеем Кириенко, он возглавлял корпорацию Росатом и он неоднократно уже появлялся на ЗАЭС, то это его идеи привезти персонал. Они не оставляют надежды переключить ЗАЭС на объединенную энергосистему России, и проводятся какие-то работы по восстановлению линий, переключение ( Пока ХАЭС стоит) в сторону Мелитополя и Краснодарского края и Крыма.

Известно, что Энергодар расположен на берегу Каховского водохранилища, и для работы 6-ти энергоблоков и бассейнов выдержки при каждом отработавшем энергоблоке с топливом нужна охлаждающая вода даже если энергоблоки не производят электроэнергию. Ядерное топливо, находящееся в активной зоне, нуждается в охлаждении. Поэтому нужна свежая холодная вода и вне забора ЗАЭС есть бассейн-охладитель площадью зеркала восемь квадратных километров. Над уровнем моря это 16,5 метров. Обычно среднегодовой уровень Каховского водохранилища по сравнению с уровнем моря около 16 метров. А по последней информации, когда собиралась эта межведомственная комиссия по рассмотрению ситуации, уровень воды был уже 13,9. Обычно до 14 метров это летний период, когда очень сильно испаряется и когда идет орошение сельскохозяйственных земель. Но когда зимой такой уровень — 13,9, то это сложности определенные, потому что сложно восстанавливать воду, используемую из пруда-охладителя — этого бассейна. А особенно летом. Раньше там вода поступала самотеком. А тут при таком зеркале 8 квадратных километров летом будет большое испарение, и некоторые эксперты оценивают, что такого объема воды, какой в этом бассейне хватит на работу недостойных блоков на два месяца. Зимой несколько больше.

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То есть, увеличиваются ядерные риски и радиационная безопасность. Я уже не говорю об экологических последствиях. Я видела фотографии из Энергодара ( мои источники присылали) там есть такой прогулочный канал, который связывает Запорожскую тепловую электростанцию вот с этим охлаждающим прудом, а Запорожская не работает. Ранее он подписывался также технической водой из Запорожской ТЭС. В общем обнажение берегов идет серьезное. Поэтому, конечно, кроме недостатка персонала — это меньше критического уровня, они устраивают такие вещи, как спускают воду .

Я думаю, что они преследуют цель, прежде всего, наполнить свои водохранилища в Крыму запасом года на два. Когда они оккупировали Херсонскую область и Каховку, и Каховскую ГЭС, первое, что сделали — это возобновили работу Северо-крымского канала, заблокированного у нас после аннексии Крыма.

Потому риски повышаются. Зона безопасности вокруг ЗАЭС до сих пор не создана, несмотря на все усилия генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, который снова в Москву ездил уже в этом году .

Даже больше скажу, именно 10 февраля российские оккупанты препятствовали ротации смены экспертов МАГАТЭ, которые были на Запорожской станции. То есть они не выпустили уже пробывших там определенное количество времени на площадке Запорожской АЭС. А тех, кто приехал сменить их, не пустили.

Не будет Россия идти навстречу МАГАТЭ, она нарушила абсолютно все конвенции, составляющие режим ядерной радиационной безопасности, протокол номер один 56 статью к Женевским конвенциям о том, что нельзя вести боевые действия у объектов, содержащих в себе опасные силы ( и там написано, что это плотины и атомные станции). Поэтому сплошной цинизм просто делают то, что считают нужным.

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