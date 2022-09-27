Европа, ты действительно этого хочешь? Что будет делать Путин, если победит в войне 27 сентября, 20:13 Эксклюзив НВ

Если Россия победит Украину или сможет добиться замороженного конфликта, это будет иметь разрушительные последствия для Восточной Европы, Западных Балкан и для ЕС в целом

В Европе снова война. В 1990-х годах бывшая Югославия погрузилась в кровопролитный гражданский конфликт. Масштабы насилия и глубина ненависти пугали. Все это творилось в нескольких часах езды от Вены. Шрамы от войны еще заметны.

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Между Сербией и Косово — хрупкий мир. Войска НАТО по-прежнему поддерживают стабильность в Косово. В Боснии и Герцеговине этнические распри. Туда, как и в дела других стран Западных Балкан, вмешиваются Россия и Китай.

Тем временем ЕС все еще пытается выработать последовательную стратегическую политику по отношению к Западным Балканам. Это следовало сделать сразу после войны в Косово в 1999 году. Но сделано не было. У ЕС не было ни стратегии внешней политики, ни политики безопасности, чтобы навести порядок в своих окрестностях.

Существует связь между Западными Балканами и полномасштабным вторжением России в Украину, начавшимся семь месяцев назад. Если Россия победит Украину или сумеет добиться замороженного конфликта, это повлечет за собой разрушительные последствия для Восточной Европы, Западных Балкан и для ЕС в целом.

Как утверждается в новом документе Европейского совета по зарубежным отношениям: «К сожалению, у войны есть мало шансов на завершение. Со временем насилие может утихнуть, но отсутствие какого-либо решения будет означать, что оно в любой момент может вспыхнуть снова».

В таких обстоятельствах исчезнут перспективы изменений в Беларуси. Президент Александр Лукашенко не видит причин ослаблять контроль над страной, в которой он подавил оппозицию, заключил в тюрьму тысячи людей и заставил многих эмигрировать.

Пророссийские движения в Грузии, Молдове и на Кавказе были бы поощрены поражением Украины или урегулированием путем переговоров, после чего Киев остался бы с нарушенной территориальной целостностью и независимостью.

Несмотря на огромные политические и экономические расходы, Кремль мог бы использовать победу в Украине, чтобы попытаться восстановить свое влияние на постсоветском пространстве. Эти так называемые достижения России ободрили других авторитарных лидеров. В самой России победа нанесла бы сокрушительный удар по карманам гражданского общества и немногочисленной оппозиции к войне. Российский авторитаризм набрал бы еще большие обороты.

Тогда в Восточной Европе начнется нестабильность, поскольку реформаторы и пророссийские движения постараются определить направление развития своих обществ. Такая нестабильность будет иметь последствия для остальной Европы.

Российский авторитаризм набрал бы еще большие обороты

Некоторых лидеров ЕС убедят возобновить отношения с Россией. Длительное единство режима санкций, введенного ЕС против России, может пошатнуться. Если бы это произошло, это будет возвращение к недавним временам, когда несколько столиц ЕС, в том числе Берлин и Париж, смотрели на Восточную Европу через призму России.

Дальше — больше. ЕС станет более разобщенным и слабее, а Москва давно к этому стремится. Усилятся взаимные обвинения: Польша и страны Балтии будут обвинять крупные страны-члены ЕС, такие как Германия, Франция и Италия, за то, что они недостаточно делали для обеспечения Украины военными средствами для победы. А симпатизирующие России политические партии будут радоваться ее победе. Это усилит популистские движения по всему ЕС.

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Напротив, победа Украины — и ситуация, в которой Украина могла бы вступить в переговоры с позиции силы, имела бы огромное значение для остальной Европы. Это приведет к эффекту домино.

Лукашенко точно будет ослаблен. Молодое проевропейское правительство в Молдове укрепится. Внутренняя борьба в Грузии может стать шансом возобновить реформы с целью получить статус кандидата в ЕС. Пророссийские движения в некоторых частях Западных Балкан, в том числе в Сербии, ослабеют. Тогда ЕС получит шанс на утверждение своего влияния в регионе.

Вывод. Результаты российской войны в Украине с потрясающими масштабами жестокости, пыток и разрушения касаются стабильности, свободы и демократии Европы. На кону — авторитет Европы и Запада.

ЕС не был готов к войне в бывшей Югославии. Когда война вспыхнула, ЕС вел себя ничтожно медленно, вместо того, чтобы быстро овладеть ситуацией. Теперь у европейских правительств нет оправданий, что они не понимают, о чем идет речь в Украине.

Перевод НВ

НВ имеет эксклюзивное право на перевод и публикацию колонок Джуди Демпси на Carnegie Europe. Републикация полной версии текста запрещена.

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