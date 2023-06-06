Зачем россияне взорвали плотину Каховской ГЭС — ответ в истории 6 июня, 10:07

И практически сразу начали обвинять в случившемся Украину. Дескать, в результате обстрелов плотина разрушилась. Но, вот беда, сами же заложили момент взрыва

Увы, но в их извращённом понимании целесообразности это допустимо. Достаточно вспомнить историю.

1941 год — дабы не допустить прорыва вермахта была взорвана ДнепроГЭС. Результат — десятки тысяч жертв среди мирного населения. А вермахт? А они стояли на правом, высоком, берегу Днепра. То есть логика Кремля — убить своих, чтобы задержать врага.

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Несколькими месяцами позже, в ноябре 1941-го сделали то же самое — взорвали плотину Истринского водохранилища, затопив значительную часть Подмосковья. И вновь плевать на мирных жителей.

Сегодня плотина Каховской ГЭС. На фоне разговоров о контрнаступлении Украины. И вновь имеем ситуацию, когда ВСУ находятся на правом, высоком, берегу Днепра. Но высота волны такая, что затопление части Херсона всё же будет. На Левом берегу ситуация намного хуже — затоплены будут значительные территории. Люди? Украинская сторона подняла по тревоге МВД и ДСНС — эвакуация уже идёт. Русские? Сделают вид, что запустят ближе к обеду.

Ничего нового. В традициях Кремля множить жертвы

Ничего нового. В традициях Кремля множить жертвы.

Но в 2023 году есть свои отличия. Логика Кремля, среди прочего, будет в требовании (фактически подходит именно это слово) перемирия. Либо для спасения людей на левобережье. А так же (но этот трек проявится ближе к вечеру) на фоне ядерного шантажа. Подрыв дамбы означает падение воды в Каховском водохранилище. И значит падение уровня воды в охладителях Запорожской АЭС. Вот на это Москва будет давить, повторяя свой ядерный шантаж.

Для Путина крайне важна «заморозка» под любым соусом. Увы, но можно ожидать, что часть наших партнёров будет, по крайней мере, рассматривать такую возможность и пытаться надавить на Киев.

Однако стоит помнить любимую фразу русских, когда речь заходит о войне: «можем повторить». Её вбивают в подсознание начиная с детства.

Поэтому если остановиться, они повторят. А значит, ради обеспечения безопасности единственным возможным вариантом действий является предложение оккупанту трёх опций: бежать домой, сдаться в плен, удобрять землю.

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