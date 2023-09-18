Зерновой коридор может функционировать без России. Что для этого сделала Украина 18 сентября, 15:16 NV Премиум

Первые гражданские корабли воспользовались временным коридором в Черном море, который Украина готовила два месяца

За приблизно 10 годин після того, як віцепрем'єр-міністр Олександр Кубраков опублікував повідомлення у Фейсбуці та Твіттері, до порту Чорноморськ 16 вересня увечері фізично прийшли два порожні турецькі судна по українське зерно. І, безумовно, це величезна подія, в якої будуть дуже цікаві і дуже потужні наслідки.

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Що цьому передувало? Ми пам’ятаємо, що в липні припинив роботу зерновий коридор, тобто два місяці він не працював. І звідси виникли відомі проблеми з експортом українського зерна.

Чому це тривало так довго? Упродовж двох місяців, насправді, була не дуже помітна, але дуже системна робота української влади і президента, і української дипломатії, і міністерства інфраструктури, і, перш за все, українських військових, Командування Сил оборони Півдня і Командування Військово-Морських Сил України.

Якщо ми згадаємо, що відбувалося, то це приблизно така логіка.