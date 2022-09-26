«Пугачевщина» и Кавказ. Почему РФ распадается и откуда начнется восстание? 26 сентября, 13:33

Если говорить по-русски, то этническое тело РФ — «россияне» и «русские» разваливается на этнические группы

Несмотря на то, что самые активные протесты против мобилизации начались на Северном Кавказе, прежде всего в Дагестане, я больше рассчитываю на «пугачевщину», не на Кавказ. Если и будет восстание на территории РФ, оно будет похоже на пугачевщину. Конечно, я говорю о восстании под руководством Емельяна Пугачева в XVIII веке. Потому что у некоторых может возникнуть ассоциация с певицей Аллой Пугачевой, которая сделала заявления, адресованные российской элите. Будем считать, что это — игра слов, однако мы знаем, насколько непопулярным в России может быть война, которую они проиграют. Там все держится на ощущении величия, на военной успешности, и я думаю, что не в последнюю очередь Путин принял такое роковое для себя сейчас решение именно потому, что он почувствовал охлаждение отношения к себе, как на уровне политиков (это произошло после ШОС в Самарканде), так и на уровне общества. Общественное мнение начало его критиковать. Я думаю, что где-то там у них в головах кремлевских эта старая формула работает. И во избежание катастрофы они пытаются сейчас ее каким-то образом оттянуть. Это тот так называемый цугцванг, в который они попадают: каждый последующий шаг еще больше усугубляет их положение и ситуацию в РФ.

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Вот бывший президент Монголии Цахиагийн Элбегдорж заявил, что с начала кровавой войны против Украины больше всего пострадали этнические меньшинства, в частности жители Бурятии, Тувы, Калмыкии, которых Кремль использует как пушечное мясо. Именно поэтому, по его словам, Монголия готова принять спасающихся от путинской мобилизации людей.

Путин фактически осуществляет геноцид малых народов РФ

Потому что действительно, Путин фактически осуществляет геноцид малых народов РФ, потому что этих народов ему не жалко. И российский диктатор относится к этим народам как любой колонизатор, империалист, демонстрируя, что Россия является и остается империей. Мы же видим, что большое количество жителей этих национальных республик убегает в Монголию, а это значит, по большому счету, что Россия распадается. То есть политическое и этническое тело РФ (на украинском языке здесь трудно сказать, потому что мы используем одно слово «росіяни» для перевода слов «россияне» и «русские»), но если говорить на русском, то это этническое тело «россияне» и «русские» разваливается на этнические группы. Мы видим сейчас как раз восстановление этничностей. Соответственно, претензия, выдвигаемая, пока очень негромко, женщинами, представительницами наций Северного Кавказа, или женщинами Татарстана, Калмыкии, Башкирии, Тувы, Бурятии, Якутии — это пока звучит как истерика, как паника, но через какой-то следующий шаг эта претензия превратится в национализм. В национализм подавляемых наций. Будут искаться попытки выйти из этого положения, то есть избавиться наконец — раз и навсегда — от этой российской имперской силы, которая заставляет людей этих народов гибнуть за интересы далекой и непонятной Москвы.

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