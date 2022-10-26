Что происходит в Иране и стоит ли ожидать в Украине боевиков из Сирии 26 октября, 19:13 Эксклюзив НВ

Мы можем сравнить ось зла в виде Хаменеи, Путина и Лукашенко с существовавшей несколько раньше — во время Холодной войны или во время Второй мировой войны

Взорвала ли тогдашняя ось зла демократические режимы? Нет. Может ли тогда современная ось взорвать их? Сомнительно. Потому что в Европе стали осознавать, что это за беда, и что с Россией нельзя иметь дела по крайней мере так, как они имели до 24 февраля. Это хороший урок, который, надеюсь, Европа не забудет долгое время.

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А Иран и так остается изгоем на Ближнем Востоке. Он взрывает, но не демократические режимы. Он сражается с такими же авторитарными режимами. Просто в его представлении экспансия на Ближнем Востоке — это поддержка различных шиитских движений, групп, и это такая религиозная война между суннитами и шиитами и распространение идей исламской революции.

Учитывая, что в самом Иране происходят очень драматические процессы, и, возможно, что этот режим претерпевает серьезные изменения в связи с протестами, я думаю, время, которое они могут применить для кошмаривания других режимов, быстро уменьшается.

Что касается Беларуси, то вы же понимаете, что Лукашенко — человек, полностью зависимый от Путина, и не играющий никакой роли, а просто подчиненный, исполняющий почти все прихоти, кроме последней. Лукашенко все же опасается вовлекать белорусов в прямую агрессию против Украины, понимая, во что это выльется для его режима.

В Европе начали осознавать, что это за беда

Башар Асад на днях сказал: если Москва попросит, то сирийцы поедут воевать бок о бок с россиянами в Украину. Однако Москва уже просила, и Сирия уже обещала 30 тысяч бойцов прислать. Прислали ноль. Говорят, мол, тут же Асад анонсировал. Анонсировал он, люди ли, приближенные к нему, или это была пропагандистская кампания в марте по мобилизации — какая разница. Башар Асад — это не лидер страны. Это человек, выполняющий прихоти Путина и Хаменеи. Поэтому рассматривать Асада как самостоятельную фигуру не имеет смысла. И то, что он говорит, тоже не имеет смысла. В принципе, пусть едут. Сейчас вот под зиму очень классно их встретить, чтобы они здесь все отдохнули. Но они никуда не поедут. Потому что ситуация для Башара Асада сейчас хлипкая. В случае, если в Иране протесты приобретут драматический характер, и иранцы будут вынуждены перебрасывать свои подразделения из Сирии назад для того, чтобы удержать ситуацию, тогда для Башара Асада наступят последние времена, и куда он кого отправит?! Это все ложь, пропаганда и абсолютная диктаторская шизофрения.

Сегодня стало известно об убийстве в Иране полковника Мехди Моллашахи, принадлежавшего к Корпусу стражей иранской революции. Скажу, что это не последняя ликвидация, особенно в Белуджистане, но не только. И в Курдистане, и, собственно, в Тегеране. Поэтому думаю, что им всем нужно ходить и оглядываться. Кто стоит за этим убийством? Иранский революционный народ. Говорят, что это израильтяне сделали, но, погодите, сейчас в Иране достаточно тех, кто с удовольствием готов порешить не только полковников Корпуса стражей, но и всех остальных. Так что там разворачивается сопротивление режиму, и мы услышим очень много разных историй о гибели очень интересных людей, связанных с режимом.

Не исключаю, что это могут быть специальные убийства, закамуфлированные под действия восставшего народа, но кто же докажет.

Полное интервью с Игорем Семиволосом слушайте на Радио НВ: