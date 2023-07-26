Путин хочет запугать Запад. Что будет с наступлением ВСУ и помощью США 26 июля, 12:07 NV Премиум

США могли бы делать больше, но пока не готовы

Я хотел бы видеть сильный акт со стороны Вашингтона и наших союзников по противодействию РФ захватывать Черное море, но, к сожалению, этого не ожидаю. На самом деле мы могли бы организовать морскую флотилию небольшую, чтобы сопровождать танкеры, которые идут на Одессу, чтобы взять зерно. Но мы не готовы сделать такой шаг, и я об этом сожалею.

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Мы видим в целом робость администрации Байдена в их подходе к этому кризису. Безусловно, нужно хвалить их политику поддержки, то, что мы посылаем столько помощи — и военной помощи, и экономической помощи, и их дипломатию, чтобы организовать поддержку для Украины. Но в то же время мы видим их обеспокоенность, их робость, когда они рассматривают вопрос поставки Украине оружия.

Мы по сей день не готовы одобрить поставки Украине F-16. Мы пока не готовы отправить Украине ATACMS, потому что мы немножко запуганы угрозой со стороны Кремля и возможной эскалацией из-за использования нового оружия. И это, на мой взгляд, огромная ошибка в их политике.

События, которые сейчас развернула Россия в Черном море, это, безусловно, эскалация. И мы уже видели несколько раз, что Путин не воздерживается от эскалации. Хотя я должен здесь говорить, что есть эскалация. Это одно — сделать какой-то шаг, который предполагает использование обычного оружия. Эскалация подразумевает использование ядерного устройства массового поражения. И мы уже знаем, что Путин готов использовать больше обычной силы, но это одно. Использовать устройство массового поражения — это совсем другой вопрос. Я сейчас говорю о ядерном оружии.