Что будет после окончания войны?
У меня нет сомнений, что мы победим. И произойдет это, допустим, в конце весны 2023 года… Но то, что мы получим после победы, вряд ли будет нас радовать
Пообщался с друзьями. Обсудили сценарии, что будет после победы. Но поводов для радости, к сожалению, пока мало. Будущего никто не знает. Сценариев множество, и каждый имеет свою вероятность.
У меня нет сомнений, что мы победим. И произойдет это, допустим, в конце весны 2023 года… но то, что мы получим после победы, вряд ли будет нас радовать.
Тезисы того, что проговорили:
Только представьте. Война прекращается, например, в конце весны 2023 года. Мы освободили наши территории, включая Донбасс и Крым. Путина нет, в России внутренняя грызня за власть, протесты и бунты… но что нам до этого?
В мире начинается глобальная рецессия и экономический кризис.
Какой будет Украина в это время? Что мы получим после войны?
И вот здесь возникают самые печальные сценарии.
— война закончилась;
— сотни тысяч военных вернулись домой;
— большая часть из них не будет иметь ни работы, ни доходов;
— миллионы украинцев остаются за границей, там дети, школы, найдена работа;
— Конституционный суд Украины решает, что выборы у нас должны пройти осенью 2023 года. Это дает надежду властям на высоком после победы рейтинге получить управляемое большинство в парламенте;
— экономика разрушена, падение ВВП превышает 30%, потребительский рынок сократился на 35−40%, инфляция — 25%, доллар по 45 грн;
— бизнес не имеет ресурсов для развития и сокращается;
— безработица достигает 30%;
В мире разворачивается самый большой экономический кризис за последние 100 лет
— госдолг превышает ВВП;
— украинские семьи обеднели, в Украине кризис на рынке труда.
— усиливается произвол изголодавшихся фискалов и силовиков, предприятия испытывают усиленный прессинг. Оставшийся бизнес на грани выживания;
— суды не работают, справедливости нет;
— мировые лидеры, обещавшие помощь в восстановлении Украины, морозятся и дают не больше трети от обещанного и крайне необходимого;
— на выборах в конгресс США в ноябре 2022 года побеждают республиканцы, которые сокращают объемы помощи Украине и требуют достижения мира с агрессором. Илон Маск, дружественный к республиканцам, уже подает нам сигналы;
— в мире разворачивается самый большой экономический кризис за последние 100 лет;
— помощь Украине оказывается по остаточному принципу;
— Штаты и Европа давят на Украину, чтобы мы подписали какие-то мировые соглашения с ордой… и мы подписываем;
— не зря же объявляли, что лидеры Украины и России посетят совместно Индонезию в ноябре 2022 года. Там соглашений не будет, но это старт диалога;
— это, в свою очередь, вызывает недовольство украинцев и демобилизованной их части, начинаются протесты, ведь военное положение после победы будет отменено;
— военное положение заменено чрезвычайным положением. Страна в тяжелом состоянии;
— у нас до сих пор нет статуса члена НАТО и ЕС, и не знаем, когда получим;
— свободных СМИ по-прежнему нет;
— напряженность в обществе растет.
Чем это закончится? И какие у нас открываются возможности? На таком сценарии мы закончили сегодня разговор. Мама меня с детства учила: «Надейся на лучшее, готовься к худшему». Вот и здесь. Верим в лучшее, но готова ли Украина к описанному сценарию?
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