Что будет после окончания войны? 10 октября, 16:45

У меня нет сомнений, что мы победим. И произойдет это, допустим, в конце весны 2023 года… Но то, что мы получим после победы, вряд ли будет нас радовать

Пообщался с друзьями. Обсудили сценарии, что будет после победы. Но поводов для радости, к сожалению, пока мало. Будущего никто не знает. Сценариев множество, и каждый имеет свою вероятность.

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У меня нет сомнений, что мы победим. И произойдет это, допустим, в конце весны 2023 года… но то, что мы получим после победы, вряд ли будет нас радовать.

Тезисы того, что проговорили:

Только представьте. Война прекращается, например, в конце весны 2023 года. Мы освободили наши территории, включая Донбасс и Крым. Путина нет, в России внутренняя грызня за власть, протесты и бунты… но что нам до этого?

В мире начинается глобальная рецессия и экономический кризис.

Какой будет Украина в это время? Что мы получим после войны?

И вот здесь возникают самые печальные сценарии.

— война закончилась;

— сотни тысяч военных вернулись домой;

— большая часть из них не будет иметь ни работы, ни доходов;

— миллионы украинцев остаются за границей, там дети, школы, найдена работа;

— Конституционный суд Украины решает, что выборы у нас должны пройти осенью 2023 года. Это дает надежду властям на высоком после победы рейтинге получить управляемое большинство в парламенте;

— экономика разрушена, падение ВВП превышает 30%, потребительский рынок сократился на 35−40%, инфляция — 25%, доллар по 45 грн;

— бизнес не имеет ресурсов для развития и сокращается;

— безработица достигает 30%;

В мире разворачивается самый большой экономический кризис за последние 100 лет

— госдолг превышает ВВП;

— украинские семьи обеднели, в Украине кризис на рынке труда.

— усиливается произвол изголодавшихся фискалов и силовиков, предприятия испытывают усиленный прессинг. Оставшийся бизнес на грани выживания;

— суды не работают, справедливости нет;

— мировые лидеры, обещавшие помощь в восстановлении Украины, морозятся и дают не больше трети от обещанного и крайне необходимого;

— на выборах в конгресс США в ноябре 2022 года побеждают республиканцы, которые сокращают объемы помощи Украине и требуют достижения мира с агрессором. Илон Маск, дружественный к республиканцам, уже подает нам сигналы;

— в мире разворачивается самый большой экономический кризис за последние 100 лет;

— помощь Украине оказывается по остаточному принципу;

— Штаты и Европа давят на Украину, чтобы мы подписали какие-то мировые соглашения с ордой… и мы подписываем;

— не зря же объявляли, что лидеры Украины и России посетят совместно Индонезию в ноябре 2022 года. Там соглашений не будет, но это старт диалога;

— это, в свою очередь, вызывает недовольство украинцев и демобилизованной их части, начинаются протесты, ведь военное положение после победы будет отменено;

— военное положение заменено чрезвычайным положением. Страна в тяжелом состоянии;

— у нас до сих пор нет статуса члена НАТО и ЕС, и не знаем, когда получим;

— свободных СМИ по-прежнему нет;

— напряженность в обществе растет.

Чем это закончится? И какие у нас открываются возможности? На таком сценарии мы закончили сегодня разговор. Мама меня с детства учила: «Надейся на лучшее, готовься к худшему». Вот и здесь. Верим в лучшее, но готова ли Украина к описанному сценарию?

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