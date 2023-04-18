Почему общественность осудила возврат дополнительных выплат военным? 18 апреля, 13:05

Прогрессивная общественность своим праведным гневом этого решения меня совсем запутала

Історія навколо виплат військовим оповита якимось туманом і має дуже дивний вигляд. Можливо, так і повинно бути у країні, яка веде війну. Проте тема дуже болюча і, зрозуміло, що в соцмережах відразу запалало. Єдине, не до кінця зрозуміло, за що ламаються списи.

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А дивним є те, що громадськість засудила повернення додаткових виплат військовим (ціна питання 150 млрд грн, якщо вірити дописам у ФБ), бо немає звідки взяти ці кошти.

Проте, ця ж сама громадськість зовсім не звернула увагу на підвищення видатків, на секундочку, на півтрильйона гривень, ухвалене кілька тижнів тому, 21-го березня. І, сюрприз-сюрприз, ці півтрильйона додаткових видатків теж значною мірою направлені на матеріальне забезпечення військовослужбовців.

Чому 495,2 млрд грн додаткових витрат це добре і не страшно, а 150 млрд грн — це вже страшно і грошей немає? Не зовсім зрозуміло.

Збільшення видатків на фантастичні півтрильйона самі по собі заслуговують на увагу. Бо лише кілька місяців тому, у листопаді 2022-го року, було ухвалено бюджет 2023-го року. Радикально за цей час нічого не змінилось. Але проходить чотири місяці і уряд дуже легко накидає до плану видатків вражаючі 10% ВВП.

Цікаво, що додаткові півтрильйона « благословив» сам МВФ

Від влади звучить кволеньке пояснення, що це за рахунок економії на виплаті відсотків та додатковій мобілізації доходів, але, в основному, це все-таки фінансування дефіциту, тобто нові борги. 423,2 млрд грн із 495,2 млрд грн додаткових витрат, тобто 85,5%, — це за рахунок збільшення дефіциту, а не якоїсь економії чи консолідації доходів.

Коли я дивився на це підвищення витрат, то розглядав саме їх передвісником рішення про повернення виплат військовослужбовцям і це видавалося логічним з огляду на очікуваний наступ.

Але прогресивна громадськість своїм праведним гнівом цього рішення мене зовсім заплутала. Якщо ці півтрильйона — це не повернення доплат, то на що вони? А якщо це все-таки повернення доплат, то чому так палає по питанню виплат військовослужбовцям? І чому 150 млрд грн додаткових витрат це така трагедія, а пітрильйона додаткових дефіцитних витрат це зовсім не проблема?

Цікаво, що додаткові півтрильйона «благословив» сам МВФ, бо ця історія про додаткові потреба прямо в Меморандумі виписана чорним по білому.

Словом, більше питань, ніж відповідей. Хоча, можливо, під час війни так і повинно бути.

Текст опубліковано з дозволу автора

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