Время не на нашей стороне. Сейчас оно работает на стороне России

Нам понадобятся все ресурсы. И их нельзя выдавать маленькими порциями, как это происходило в последние годы.

Единственного ответа на то, как решать масштабные вызовы по восстановлению инфраструктуры и энергобезопасности, у меня нет. Это задача для всех: частного сектора, государственного и собственных украинских ресурсов. В то же время, я никогда не буду преуменьшать значение тех 300 миллиардов долларов замороженных в Европе российских суверенных активов — это огромная возможность для работы с Украиной.

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Но прежде чем расставлять приоритеты, следует задуматься над главным.

Устойчивость — это только выживание, а наша цель — процветание

На мой взгляд, устойчивость Украины получила невероятно широкое признание. Мы любим эти фразы. Украинцы стойкие. Украина устойчива. Но устойчивость — это только выживание.

Выживание — это не наша цель.

Мы, украинский народ, хотим преуспеть. Мы хотим, чтобы наша страна процветала.

А это нечто гораздо большее, чем выживание.

Сегодня мы находимся именно в режиме выживания. Если экономика пострадает так, как озвучивают в некоторых прогнозах, что электроэнергией будут обеспечивать только критическую инфраструктуру, бизнес не будет иметь возможности продолжать деятельность.

Даже сегодня мы видим последствия ударов.

Люди уезжают из Киева.

Рестораны и предприятия розничной торговли не только имеют меньше потребителей, но и работают лишь несколько часов в день.

Это значит, что налоговая база сокращается.

Я — бывшая министр финансов. Я не могу не думать в первую очередь о доходах.

Накопительный эффект разрушений и угроза бюджету

Когда экономика структурно теряет способность выживать, это создает совершенно иную ситуацию. Поэтому когда мы говорим, что это уже четвертая или пятая сверхсложная зима… Знаете, каждая следующая зима не похожа на предыдущую. Накапливаются разрушения, скапливаются потери ресурсов частного бизнеса. Да, поврежденные ударами предприятия отстраивались, но делать это бесконечно невозможно.

Постепенное выделение средств маленькими порциями не работает для Украины

Украинская экономика могла функционировать при определенной поддержке ЕС, в то же время обеспечивая свои поступления для военного бюджета. Однако когда эти поступления начнут сокращаться, предыдущая дискуссия о 70 млрд [по оценке Зеленского, на 2027 год стране требуется по меньшей мере 70 млрд евро дополнительной финансовой и военной помощи от ЕС] приобретет совершенно иное содержание.

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Время работает на стороне России: что нужно изменить

Я думаю, мы должны осознавать: время не на нашей стороне.

Сейчас время работает на стороне России.

Как нам изменить это?

Как сделать так, чтобы время работало на Украину и Европу? Как сделать так, чтобы мы обладали не только способностью выживать, но и способностью лишить Россию возможности победить, уменьшить ее убежденность в том, что у нее вообще есть шанс на победу?

Для этого понадобятся все ресурсы. И их нельзя выдавать маленькими порциями, как это происходило в последние четыре с половиной года.

Отчасти именно поэтому мы оказались там, где мы сейчас. Потому что помощь от европейских партнеров поступала слишком медленно и небольшими частями.

Промедление стоит дороже

Я понимаю, что предоставление ресурсов — это серьезный вопрос для каждой экономики. Но из-за ожиданий все это становится только дороже для Европы и наших союзников, поскольку проблемы становятся все острее, а определенные основы разрушаются.

Я действительно считаю, что западное общество, поддерживающее Европу и Украину, должно сосредоточиться на том, чтобы проделать необходимую работу и обеспечить доступность средств сейчас — будь то для военных нужд, для социальных нужд или для инвестиций и расширения возможностей иностранных компаний участвовать в восстановлении Украины.

Всё это нужно максимально усилить.

Постепенное выделение средств маленькими порциями не работает для Украины.

Это позволяет нам выживать, но не больше.

Из выступления Наталии Яресько на специальном мероприятии «Підтримати Україну, захистити Європу» Киевского форума безопасности в Брюсселе