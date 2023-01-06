Украинская экономика выстояла. Что будет дальше? 6 января, 20:20 Эксклюзив NV

Ранние оценки делались по принципу «пальцем в небо». Вот вам довольно неплохие новости

ВВП сократился меньше, чем первоначально ожидалось. Более ранние предположения предрекали около 40%. Я думаю, это произошло из-за ряда факторов:

Во-первых, ранние оценки действительно делались по принципу «пальцем в небо». Поскольку люди не имели представления о том, как будет развиваться война и как будет функционировать экономика. Сколько территорий будет опустошено, сколько продуктивных работников покинет страну, сколько производственных активов будет уничтожено? Мы просто не знали этого. Но теперь мы знаем пределы российской оккупации — это около 17% украинских территорий, а остальная часть страны продолжает функционировать.

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Во-вторых, Украина перешла от мирного времени к военным экономическим условиям. В условиях войны экономика продолжает функционировать, но иначе. Банки работают, так же как валюта, транспорт, инфраструктура. Люди учатся жить дальше. Люди, которые уехали в начале российского нападения, уже вернулись. Они живут, работают, управляют, производят.

В-третьих, помогли такие вещи, как зерновая сделка. Объем производства и экспорта снизился, но не так сильно, как ожидалось. В начале года люди не знали, смогут ли фермеры сеять, выращивать и собирать урожай, хранить и экспортировать. Они смогли все это делать, но на более низком уровне.

Государство функционирует, и люди тратят деньги

В-четвертых, сейчас начинают поступать западные финансовые потоки — около $3−4 млрд ежемесячно. Это означает, что солдаты, работники государственного сектора получают зарплаты, а пенсионеры — пенсии. Государство функционирует, и люди тратят деньги.

В-пятых, огромные разрушения, вызванные российскими атаками на инфраструктуру, означают, что идет и должно идти восстановление. То, что разрушается (результаты предыдущего роста ВВП), восстанавливается в силу необходимости и частично финансируется за счет западной помощи. Это порождает экономическую активность и рост ВВП.

В-шестых, если добавить экономическую и военную помощь Запада, то цифры все еще огромны — вероятно, $50−60 млрд и довольно обширный пакет военной помощи все еще расходуется в Украине, на транспорт и обучение. Все это увеличивает ВВП.

Перспективы? Скорее всего, в 2023 году будет наблюдаться низкий базовый рост реального ВВП на несколько процентных пунктов, даже если война продолжится. А если война закончится, вероятно, будет наблюдаться годовой рост, исчисляющийся в двузначных цифрах, в результате низкой базы и направленных в Украину огромных средств на восстановление.

Перевод NV

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