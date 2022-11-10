«Арифметика» в экономике. Что нужно Украине 10 ноября, 18:35

Я это долго откладывал, поскольку даже самому неудобно писать столь базовые вещи

Сразу предупреждаю, что это сообщение будет об «арифметике» в экономике. Я это долго откладывал, потому что даже самому неудобно писать столь базовые вещи. Тем не менее вижу, что писать надо, извиняясь при этом у преподавателей «высшей математики» в экономике, особенно с глобальными PhD, за сильные упрощения.

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Итак, получил приглашение на конференцию в Киеве с правильным и привлекательным названием «Модель экономического роста послевоенной Украины и потребность в человеческом капитале».

Ну, модель любого экономического роста (военного или послевоенного) экономистам давно известна и в очень упрощенном виде (я предупреждал!) есть на картинке.

Инфографика: Предоставлено автором

Еще ранее экономисты знали, что дельта во входных факторах (земля, труд, капитал) объясняет где-то половину дельты (рост) всей экономики. Следовательно, для экономического роста Украине, в первую очередь, нужно:

1) освободить свои земли, обеспечив там безопасность;

2) вернуть в страну работающих украинцев, создав для них рабочие места (кстати, известно, что рабочие места значительно лучше создает частный сектор (особенно тот, который перерастает из малого в средний], чем государственный со своим гигантским дефицитом средств);

3) привлечь больше инвестиций.

Откроешь большинство западных источников — речь о производительности

Здесь следует заметить, что в общих мировых инвестициях внутренние составляют 97−98%, а иностранные — соответственно, только остальные 2−3%. В слабых, но свободных экономиках иностранные инвестиции могут составлять до 10%. Но все равно остальные 90% — это внутренние инвестиции, финансируемые внутренними сбережениями. Я уже много писал о проблемах, даже в довоенной Украине, и с экономической свободой, и инвестициями, и сбережениями.

Внимательный читатель здесь спросит — хорошо, а что с другой половиной экономического роста? Ранее экономисты с этим не очень «парились», они говорили: «Мы вам половину объяснили, ну и хватит с вас. Другое это для нас какой-то «черный ящик». Черный сундук, по сути, это производительность использования этих внешних факторов — земли, труда и капитала. Сразу замечу, что даже в довоенной Украине производительность была слабенькой.

Не буду здесь много писать о Шумпетере, который 112 лет назад в Черновцах высказал гипотезу, что производительность в первую очередь зависит от инноваций («новых комбинаций» на немецком), которые, в свою очередь, по его убеждению, зависят от уровня предприимчивости.

Более современные эконометрические исследования не только доказали правильность гипотезы Шумпетера, но и факт, что в экономическом росте производительность (инновации) составляет даже не 50%, а целых 85%. Вот о чем, я думал, речь пойдет на конференции.

Но нет, слов «инновации» или «предпринимательство» в первой версии повестки дня не было вообще. Что было? А были как правильные вещи, такие как человеческий капитал и экономическая свобода (которая положительно влияет на инновации по исследованиям нобелевского лауреата Эдмунда Фелпса), так и многие другие вещи — «дирижизм, приоритетные отрасли, промышленная политика, ну и модель налогообложения» — как же без нее — этот последний фетиш наших хайпо-фундаменталистов. Вещи, которые не только не добавляют к экономическому росту, но часто вредят ему.

Даже «конкурентные преимущества» в большинстве сводились к какому-то «руководящему и направляющему» (это слова из другого источника:) роли государства, хотя автор теории о конкурентоспособности Майкл Портер подчеркивал, что «конкурентоспособность нации зависит от способности ее отраслей осуществлять…» Что? Что осуществлять? Инновации!

К чести организаторов они быстро включили инновации и предпринимательство (напомню, 85% роста) в окончательную повестку дня конференции (третьим пунктом, после обеда, вместе с промышленной политикой, приоритетными отраслями, но после дирижизма и роли государства).

Откроешь большинство западных источников — речь о производительности (Лиз Трасс недавно узнала об этом немного болезненным способом). Посмотришь сингапурские новости — речь в основном об инновациях и о повышении квалификации и навыках работников (upskilling) для этих инноваций. (Правительство Сингапура, кстати, только повысило налог с продаж, чтобы увеличить государственные сбережения и профинансировать публичные инвестиции). Пообщаешься с украинскими чиновниками (как на национальном или локальном уровнях) — речь сами знаете о чем.

Итак, еще раз: «Конкурентоспособность нации зависит от способности ее отраслей внедрять инновации».

Не буду усложнять, что более новые теории подвергают сомнению само понятие 'отрасли' и призывают к новым комбинациям (инноваций) и созданию совершенно новых отраслей («Голубых Океанов»). Но это уже «алгебра» (хотя еще и не «высшая математика»). Нам бы здесь «арифметику» усвоить.

Текст опубликован с разрешения автора

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