Сдержанный оптимизм, но что дальше? 13 сентября, 12:45 Эксклюзив НВ

Несмотря на определенный оптимизм, проблем остается предостаточно. И главная проблема носит стратегический характер: «А что делать с экономикой после войны?»

Ох и порадовали ВСУ! Что и говорить, весь мир в восторге от мастерства генералов и мужества украинских солдат. Если бы в стране был развит рынок ценных бумаг, то наверняка он бы отреагировал стремительным ростом на победы и достижения украинских войск на Харьковщине и на юге.

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Однако рынка у нас нет, да и экономика в сложном положении, но катастрофы удается избежать. И если еще совсем недавно покупка долларов, дабы спасти гривню от девальвации, казалась абсолютно правильной стратегией, то после побед на фронте, которые, надеемся, рано или поздно должны трансформироваться в финансово-экономические достижения, картина будущего начинает играть более оптимистичными красками.

И даже текущие данные о состоянии национальной экономики, может, и не так оптимистичны, как нам того хотелось бы, но стопроцентно не катастрофические:

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