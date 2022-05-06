Страны-жертвы и страны-маяки. Какой экономический путь выберет Украина? 6 мая, 14:45 Цей матеріал також доступний українською

Сейчас Украина стоит перед очередной развилкой. Нужно сделать стратегический выбор пути развития

Три наиболее красноречивых показателя уважения государства к гражданину — это инфляция, темпы экономического роста и размер госрасходов. Стабильные цены (не путать к фиксированными чиновниками) или нулевая инфляция позволяет точно планировать и культивировать культуру сбережений. История доказала, что обеспечение высоких темпов экономического роста — лучший способ победить бедность, повысить рождаемость и увеличить число здоровых лет жизни. Главное, чтобы рост был результатом действий предпринимателей, частных инвесторов и кредиторов.

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Третий показатель — объем государственных доходов и расходов. Данные по мировой экономике последних 100 лет показывают, что для достижения быстрого, долгосрочного экономического роста расходы органов госуправления должны быть 17- 19% ВВП. Это пример малого государства, когда через руки распорядителей чужого (политиков и чиновников) проходит менее пятой части всего того, что произвела страна в течение года.

Чем больше экономика, тем больше в абсолютных цифрах объем денег у государства. 20% от ВВП $50 млрд — это всего $10 млрд. Те же 20% от $100 млрд ВВП — это уже $20 млрд. Это образец ответственного государства, уважающего законы экономики, принимающего во внимание опыт лучших стран и учитывающего все риски. Правила простые:

1) Не лезь в коммерцию (инвестиции, торговлю, кредитование). Частный бизнес производит товары/услуги быстрее, дешевле, эффективнее и продуктивнее. При этом он сам, из своего кармана, покрывает убытки в случае провала. А еще, если бизнес без распорядителей чужого, то нет схематоза и коррупции.

2) Не трать незаработанное, то есть живи по средствам, не за счет других — уважай будущие поколения.

3) Увеличение бюджета органов госуправления — только после роста экономики, при строгом соблюдении пропорций и в рамках оптимального размера. Для Украины, как воюющей страны, это 28−30% ВВП (без учета внешней помощи).

4) Упрощай регуляторку и налоговую систему, активизируй конкуренцию и снимай торговые, валютные, административные барьеры там, где производители и потребители доверяют друг другу.

Анализ фискальной политики десятков стран мира в период 2006—2021 позволяет увидеть целый ряд тенденций и закономерностей. Многие страны хронически ходят по граблям, игнорируя болезненный опыт других. Хватает таких, кто сделал ставку на государство — инвестора, производителя и антикризисного кредитора последней надежды. Они надеялись перезапустить мотор роста экономики путем централизации ресурсов в руках распорядителей и потребителей чужого. Не получилось.

Есть чему поучиться на примерах азиатских гигантов

Есть небольшая группа стран, которая придерживается принципов ответственного государства и рецепта процветающей экономики «дружи со своим и не трогай чужое». Они с достоинством и пользой прошли бурные события (рецессия, COVID) мировой экономики последних 15 лет. По итогам 2021 года мы видим, что они стали богаче, сохранив при этом бюджетную дисциплину и экономическую свободу.

Франция давным-давно была капиталистической свободной страной. Последние десятилетия она хилеет в руках распорядителей и потребителей чужого. В 2006 году размер госрасходов был 52,7% ВВП, в 2011 — 55,9% ВВП, в 2021 — 59,9%. В период 2006—2011 номинальный долларовый ВВП страны вырос 23,4%, а госрасходы в $-долларовом эквиваленте увеличились на 30,9%. В период 2011—2021 долларовый ВВП Франции вырос всего на 2,6%, а объем денег в руках распорядителей чужого — на 9,9%. Страна попала в ловушку стагнации. Долги зашкаливают. Социализация экономики не помогла, а усугубила проблемы с ростом и развитием. Да, Франция еще достаточно богатая и развитая страна, но она уже заметно отстает от Германии. Она едет на старом багаже. Внутри же страны спрос на очищение экономики от всевластия распорядителей чужого очень маленький.

Аналогичная ситуация в Италии. В 2006—2011 ВВП страны в долларах вырос на 17,7%, а госрасходы — на 18,7%. В 2011—2021 ВВП сократился на 8,4%, а госрасходы выросли на 3,3%. Если в 2006-м госрасходы были 48,7% ВВП, то в 2021 они составили 55,4% ВВП. Число бюджетных иждивенцев постоянно растет, а предпринимателей уменьшается. Государственные финансы разбалансированы. Банки стонут под грузом плохих долгов. Без глубокого катарсиса перезагрузить итальянскую модель государства всеохватывающего интервенционизма невозможно.

Пожалуй, самый яркий пример европейской страны-жертвы — это Греция. В 1981 она стала членом Евросоюза, имея прекрасные перспективы развития, но греческие распорядители чужого с подачи местных и международных марксистов завели её в тупик. В 2006 госрасходы Греции составляли 45,5% ВВП, в 2011 — 55,1% ВВП, в 2021 — 57,9% ВВП. В 2006—2011 ВВП страны в долларовом эквиваленте вырос всего на 4,2%, а госрасходы в этот период — взметнулись на 26,3%. В 2021 по сравнению с 2011-м ВВП упал на 23,5%, а госрасходы сократились на 19,6%.

Любопытно, что в 2011-м греческие 55,1% ВВП госрасходы составляли $155,9 млрд, а в 2021-м 57,9% ВВП госрасходы составили только $125,3 млрд. Страна в долгах, как в шелках. Она прикреплена к аппарату искусственного денежного «дыхания» со стороны ЕЦБ и Евросоюза. 40-летний греческий эксперимент с попытками обеспечить рост и процветание страны за счет государства в рамках Евросоюза с треском провалился.

К счастью, в мировой экономике сохранились еще страны — маяки. Они демонстрируют высокие темпы экономического роста при сдерживании размеров и аппетитов государства. Первый пример — Ирландия. В 2006 году она имела госрасходы 33,4% ВВП, увеличив их до 45,7% ВВП. В этом период экономика страны в долларовом эквиваленте выросла на мизерные 2,9% при росте госрасходов на 40,7%. Период 2011—2021 стал для Ирландии декадой очищения. Госрасходы сократились до 24,9% ВВП. В деньгах это составило $124,2 млрд. В 2021-ом государственные 45,7% ВВП давали только $109,2 млрд. В 2021-ом ВВП страны был на 108,8% больше, чем в 2011-ом, а госрасходы выросли всего на 13,7%. Вот вам яркий пример удвоения ВВП страны при сокращении размера государства и госдолга примерно в два раза. Все это — в правовых рамках Евросоюза, в режиме стабильных цен и открытой международной конкуренции. Феноменальный результат.

Собратом Ирландии по экономическому успеху и ответственному государству стал Тайвань. Ему не мешает факт почти всеобщего международного непризнания. Режим полноценной демократии Тайвань объединил с капитализмом и экономической свободой — и получил настоящее экономическое чудо. В 2021 году по сравнению с 2006-м госрасходы даже снизились, до 16,8% ВВП. В Японии, Южной Корее и Сингапуре они были еще меньше, когда эти страны проходили свой путь от грязи в князи. В 2021-м по сравнению с 2011-м ВВП был на 63,1% больше, а госрасходы выросли на 35,6%. Тайвань строго действует по рецепту процветающей страны и ответственного государства. Согласитесь, создавать мощную оборону страны, имея ВВП почти $800 млрд гораздо легче, чем $484 млрд как было в 2006-м. Более наглядного урока из реальной жизни для Украины сложно придумать. Тайвань с населением почти на половину меньшим, чем Украина, имеет ВВП в четыре раза больше. Эта страна ни разу за свою историю не позволяла Государству тратить больше 25% ВВП. Рядом большой, всё более агрессивный Китай, но назвать Тайвань слабаком язык не поворачивается.

Есть чему поучиться на примерах азиатских гигантов. В конце 1980-ых начало закатываться экономическое чудо Японии. Страна решила последовать рецептам сторонников теории государственного интервенционизма. 30 лет следования этим путём — и явно отрицательный результат. Японцы перепробовали весь арсенал распорядителей чужого, начиная от раздачи бесплатных денег до повышения налогов. И вот результат.

В 2006 году госрасходы Японии были 34,7% ВВП, в 2011-м — 40,6% ВВП, в 2021-м — 43,2% ВВП. В 2011-м по сравнению с 2006 г. ВВП страны увеличился на 35,5%, а госрасходы — на 58,5%. Долларовый ВВП 2021 году Японии оказался на 20,8% меньше, чем в 2011-му, а госрасходы сократились только на 15,7%. В 2011-м ВВП Японии был $6,2 трлн, а в 2021-м — $4,9 трлн. Нет сомнений, что государство-инвестор, государство-бизнесмен, государство-потребитель — это тупиковый путь даже для такой страны высокой правовой культуры и демократии, как Япония.

В одной лодке с Японией оказался Китай. Он повторяет траекторию развития этой страны с определенным временным лагом. Поднебесная сегодня — это как Япония 1990-х. Получив несомненные преимущества от работы экономики в режиме малого государства, экономической свободы (правда, преимущественно в СЭЗах), Китай не расширил эти качественные институты на всю страну, а решил заменить свободный рынок номенклатурно-коммерческими схемами и проектами.

В 2006 году размер госрасходов Китая соответствовал уровню азиатского тигра — 18,9% ВВП. В 2011 году стало уже 27% ВВП, в 2021 году — 33% ВВП. Это еще не уровень Японии или стран ЕС, но динамика очевидна. В 2021 году через руки китайских распорядителей чужого проходило уже $5,76 трлн. Это более чем в 11 раз больше, чем в 2006 году. В 2011 году ВВП страны был в 2,6 раза больше, чем в 2006 году. В 2021 году экономика была в 2,3 раза больше, чем в 2011-ом, но госрасходы в эти периоды увеличились значительно быстрее. Попытки вернуть страну на траекторию долгосрочного экономического роста в 6−8% при стремительно растущем размере государства обречены на провал. Долгов и банкротств будет больше, роста и развития — меньше.

Если Китай не изменит свою экономическую политику, если не умерит аппетиты распорядителей чужого, его ждет затухание экономического роста и сползание в стагнацию.

Сейчас Украина стоит перед очередной развилкой. Нужно сделать стратегический выбор пути развития. По обычному пути, по тому, что шла страна последние 30 лет, олигархат и схематоз восстановится, карманы бедности законсервируются. Страна навсегда потеряет 5−8 млн украинцев, которые решат не возвращаться.

Если же Украина после разгрома рашизма, восстановления целостности страны начнет создавать свое экономическое чудо по рецепту «дружи со своим и не трогай чужое», тогда быть ей новым Западом, мощным мировым центром предпринимательства и человеческого драйва.

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