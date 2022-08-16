Украинский бизнес добивают. Что происходит? 16 августа, 18:26

Сколько можно проводить эксперименты над украинским бизнесом?

1. По разным оценкам, сумма «зависшего» и не возмещенного НДС превышает уже 40−50 млрд грн. Это, в сущности, принудительно и бесплатно (и незаконно) изъятый оборотный капитал украинского бизнеса.

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2. При этом бизнес пополняет оборотный капитал кредитами в банке под минимум 19% годовых (хотя попробуй сегодня возьми). А государство пользуется деньгами бесплатно да еще и не возвращает.

3. При среднем сроке возмещения НДС — три месяца — бизнес только на «замораживании» оборотного капитала потерял более 2 млрд грн на ровном месте, заплатив эти деньги банкам, у которых взяты кредиты.

4. Кто хочет ускоренно вернуть НДС ставки называют 10% от суммы (речь идет о своих деньгах).

5. В частности, с начала войны зернотрейдеры вообще не получили ни копейки возмещения НДС.

6. Напомню, что бизнес Украины активно помогает и армии и волонтерам:

— Воюют и владельцы бизнесов и сотрудники (все добровольцы и призванные чьи-либо сотрудники);

— Только через НБУ было перечислено на нужды армии более 15 млрд грн;

— «Повернись живим» собрал более 4 млрд грн для армии;

— CEO Club Ukraine собрал 200 миллионов гривен для украинской армии.

Можно продолжать.

7. Бизнес и так на грани выживания:

— потребительский рынок сократился на 40%;

— из Украины выехали более 6,5 млн человек (и работников и потребителей);

Вопрос, доживет ли он до весны?

— с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину серьезно пострадали или разрушены более 200 производств, из которых более 30 крупных;

— инфляция уже более 20%;

— гривня ослабла к доллару более чем на 30%;

— логистика нарушена;

— стоимость кредитных ресурсов космическая;

7. Власть при этом продолжает эксперименты:

— Сначала убрали импортные пошлины (добив внутреннего производителя из-за хлынувшего дешевого импорта), затем вернули.

— Зафиксировали официальный курс, забрав у экспортеров до 30% от выручки на нерыночной конвертации.

— Ввели регулирование цен на топливо. Оно сначала исчезло, потом космически подорожало.

— Ограничили перемещение людей (мужчин), ухудшив логистику и ограничив бизнес в новых контрактах.

— Подняли ставки ренты на добычу газа и нефти, когда страна критически нуждается в них и платит валюту за импорт.

— Подняли учетную ставку до 25%, а вместе с тем и стоимость новых кредитов.

— Сейчас вводят налог на импорт и уже посчитали, сколько заработают на этом, не понимая, что рынок сократится.

— Планируется отменить возмещение НДС экспортерам сырья.

Я ничего не забыл?

И вместе с этим бизнес продолжает платить налоги, а бюджет больше на 62%, чем за аналогичный период прошлого года.

Мне кажется, что украинский бизнес целенаправленно добивают. Вопрос, доживет ли он до весны?

У нас нет комплексной единой экономической политики. Чиновники относятся к бизнесу, за счет денег которого (налоги) существует страна, как к банкомату. Только у банкомата уже нет ресурса. Война закончится, но что останется после нее? И вернувшиеся с фронта обязательно зададут неприятные вопросы.

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