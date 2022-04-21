О предпринимателях и чиновниках во время войны 21 апреля, 11:21 Этот материал сейчас доступен только на украинском языке

Во время войны имидж предпринимателей в обществе падает, а стремительно растет авторитет чиновников-государств

Мова не лише про воєнно-політичне керівництво, тут все зрозуміло, але росте і вплив чиновників соціально-економічного блоку.

Вони ж намагаються підтримати українців соціальними виплатами, піклуються долею переселенців, відновлюють зруйновану інфраструктуру, обіцяють повернути втрачені домівки та домовляються з іноземними державами щодо матеріальної допомоги. До того ж і про підприємців не забули — знизили їм податки, скасували мита, деякі регуляції, навіть допомагають з евакуацією підприємств з зони бойових дій. Як кажуть, хоч до рани прикладай.

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Натомість багатьом підприємцям доводиться робити зовсім непопулярні речі - звільняти співробітників або знижувати заробітну платню, зменшувати якість та асортимент продукції, підвищувати ціни або просто зупинити свою діяльність.

Створюється стійке враження, що зараз працює та тримає економіку в стані війни лише держава, а підприємці - додаток, необхідний тільки для створення робочих місць та сплати податків.

Ми здивували світ один раз, тож давайте здивуємо його вдруге

Але не все так, як нам може здаватись. Підприємці - рушії економіки та добробуту у будь-який час, а особливо у воєнний. Без підприємців ніякої економіки просто не існує. Натомість чиновник розпоряджається лише чужими грошима, які йому дісталися від оподаткування або друку гривні. Останнє, до речі, ще й розганяє інфляцію.

Справді, зараз багатьох підприємців підкосила війна, вони змушені були закритися або радикально скоротити свої витрати. До того ж у підприємця немає друкарського грошового станка, він не може примусово стягувати податки з інших, кожну гривню доводиться заробляти. В умовах війни стаються зміни пріоритетів та попиту споживачів, трапляється рух співробітників, потужностей, працювати та втримати бізнес стає дуже важко.

Але поки існує суспільство та його потреби, підприємці зажди будуть поруч. Бо це саме ті важливі люди, що задовольняють потреби всіх навколо. Це їхня основна економічна роль.

Тому, якщо ми хочемо утримати економіку під час війни, швидко відновитися після перемоги, нам потрібні: тотальна дерегуляція, зниження всіх, крім військових видатків бюджету, радикальне скорочення чиновників, повна приватизація, особливо у секторі ВПК, лібералізація володіння, торгівлі та виробництва зброї приватними компаніями.

Якщо ми хочемо, щоб наші воїни після війни повернулися в Україну, яка стрімко зростає, яка є економічним дивом світу, ми повинні суворо дотримуватись економічних законів. Ми просто зобов’язані забезпечити найкращі умови для бізнесу і дати можливість підприємцям створити найзаможнішу країну світу.

Ми здивували світ один раз, тож давайте здивуємо його вдруге. Разом до перемоги!

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