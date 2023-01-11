Национализация военного времени. Как грамотно восстановить экономику Украины 11 января, 13:10 Эксклюзив NV

Самое время начинать обсуждение реконструкции Украины

Уже сейчас циркулируют различные предложения, в том числе касающиеся оценки масштаба всего проекта реконструкции. Более того, уже сейчас ясно, что правильность этого процесса будет иметь решающее значение для будущего как украинской, так и европейской безопасности. Помимо финансирования восстановления, международному сообществу необходимо обеспечить, чтобы этот процесс действительно укреплял Украину, оживляя ее демократическую и экономическую энергию.

Видео дня

Экзистенциальный характер нынешней войны и ожидаемые долгосрочные масштабы послевоенного восстановления означают, что украинское государство, вероятно, будет обладать широкими регулирующими полномочиями в течение длительного периода. Действительно, по сообщениям, Киев уже применил законы военного времени для национализации ряда стратегически важных компаний, в том числе производителя двигателей Мотор Сич, энергетических компаний Укрнафта и Укртатнафта, производителя автомобилей АвтоКрАЗ и производителя трансформаторов Запорожтрансформатор. Это подпитывает слухи о том, что вскоре мы сможем наблюдать дальнейшие шаги к массовой национализации, по крайней мере, высших эшелонов украинской экономики.

Следует признать, что недавняя национализация Украины может быть оправдана исключительными обстоятельствами, вызванными продолжающимся вторжением России. В то же время верно и то, что антиолигархическая политика, проводимая украинскими властями перед войной, была непоследовательной, несмотря на заявления президента Зеленского о том, что деолигархизация является главным национальным приоритетом.

Любая национализация должна быть прозрачной

Нет сомнений в том, что национализация военного времени подрывает политическую власть олигархов, в то же время увеличивая власть государства. Таким образом, можно утверждать, что подобные поглощения служат как демократическим, так и военным целям. Но если Украина хочет укрепить свою демократию и подготовиться к членству в ЕС, возможно, было бы лучше в конечном итоге отказаться от владения энергетическими провайдерами и ключевыми компаниями в оборонном, телекоммуникационном и медийном секторах.

В этом контексте важно, чтобы национализация военного времени применялась лишь как крайняя мера, когда все другие правовые средства оказываются неэффективными. Любая национализация должна быть прозрачной. Невыполнение этих условий может дорого обойтись Украине, не в последнюю очередь, когда речь идет о распределении средств на восстановление, которые, вероятно, будут выделены только при условии, что Киев выполнит жесткие обязательства в отношении верховенства права.

Есть также практические вопросы, которые следует учитывать. Крайне важно, чтобы любые национализации не превышали лимит способности государства эффективно управлять целевыми компаниями как в военное, так и в мирное время. Это правда, что многие, если не большинство европейских энергетических компаний, принадлежат государству или управляются им. Однако, если украинское государство не сможет эффективно руководить этими предприятиями и управлять ими полностью и беспристрастно, — потому что экономика находится в руинах из-за бессмысленных разрушений, нанесенных Россией, — то Украина рискует вернуться к олигархическому господству.

Поскольку гарантированные права собственности являются важной опорой как демократии, так и подлинной рыночной экономики, Украина должна уделить первоочередное внимание защите этих основополагающих прав. Кроме того, может потребоваться много времени, чтобы восстановить потенциал государства до того уровня, когда оно сможет эффективно управлять такими крупными фирмами.

Забегая вперед, замечу, что, возможно, было бы разумнее поощрять частную и смешанную государственно-частную формы собственности в рамках сильного регулирующего государства и законодательной власти. Такие шаги могут помочь укрепить демократическое управление и верховенство закона в послевоенной Украине. А когда в дополнении к этому Украина постепенно начнёт соответствовать требованиям к членству в ЕС, такой подход, вероятно, привлечет значительно больше иностранных инвестиций и поможет ускорить экономический рост.

В настоящее время соблазн национализировать ключевые отрасли экономики по понятным причинам велик. Но власти в Киеве также должны помнить, что как только война закончится и масштабная задача восстановления наберет обороты, выполнение условий членства в ЕС станет столь же актуальным. В этом свете национализация ключевых секторов украинской экономики может привести страну к сократившейся, но все же пагубно чрезмерной роли государства в экономике. Это также могло бы предоставить возможности для олигархического проникновения в государство и возрождения кланового капитализма.

Поскольку дальнейшее существование страны все еще находится под большой угрозой, лидеры Украины в настоящее время сосредоточены на обеспечении национального выживания и победе в войне. Тем не менее, также жизненно важно заложить основы послевоенного периода восстановления, что наверняка потребует международных инвестиций в размере триллионов долларов. Это требует обдуманного подхода к вопросам национализации и правильного баланса между государственной и частной собственностью в ключевых секторах.

Крайне важно, чтобы решения, определяющие послевоенное возрождение Украины, не основывались исключительно на партийно-политических мотивах. Вместо этого они должны учитывать необходимость консолидации демократического управления и создания правильных условий для процветающей рыночной экономики, основанной на верховенстве закона и гарантированных правах собственности. Это оживит экономику Украины и укрепит безопасность страны, а также ускорит послевоенный процесс европейской интеграции.

Перевод NV

NV обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Atlantic Council. Републикация полной версии текста запрещена.

Оригинал

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди NV