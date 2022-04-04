Как властям помочь сейчас бизнесу 4 апреля, 22:04 Цей матеріал також доступний українською

В военное время властям критически важно слушать и слышать бизнес

Иначе — беда. Беда в виде закрытия предприятий, миграции собственников, топ-менеджеров и профессиональных работников. Беда в виде безработицы и опустошения страны.

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Чтобы принимать адекватные, качественные решения, главнокомандующий, правительство внимательно слушают своих генералов. Только так вооружённые силы оптимизируют свою мощь и добиваются победы с наименьшими потерями. То же самое должно быть в экономике. Правительство обязано слушать и слышать производителей товаров/услуг, налогоплательщиков — и на основании этой информации принимать решения.

Категорические недопустимо в военное время во главу угла ставить некие формальные ведомственные показатели, притворяться, что у министров есть некие рычаги управления экономикой, что проверки бизнеса могут стимулировать экономический рост. Такое поведение VIP-распорядителей чужого можно сравнить с рекомендациями военных экспертов заставить российского агрессора сдаться в плен конницей.

Киевская школа экономики с компанией Gradus Research провели опрос 355 представителей украинского бизнеса «Діагностування стану українського бізнесу під час повномасштабної війни Росії з Україною».

Война замедлила или поставила на паузу работу 86% украинских компаний. Это беспрецедентный по разрушительной силе удар. Война есть война. Под бомбами, ракетами работать не будешь. Основными проблемами респонденты называют дефицит заказов (50%), недостаточность логистики (29%), нехватка сырья (21%), нет оплаты за выполненные заказы (20%), нехватка работников (17%), разрушение производственных мощностей (14%).

Беда в виде безработицы и опустошения страны

Резкое сокращение спроса — это опять же война. Более 4,1 млн. украинцев переместились за границу. Ещё 6,5 млн. человек — внутри страны. Плюс сложности с логистикой, выплатой зарплат, непредвиденными расходами — вот причины падения спроса. Тут правительство ничего не сделает. Может сделать только своим вкладом в поддержку экономики/тыла для вооружённых сил. Опрос конкретно и чётко подсказывает, какую поддержку ожидают производители товаров/услуг от правительства.

Первое — налоговые каникулы — 37%. Заставлять платить налоги по старой, довоенной налоговой системе, поверять и накладывать штрафы — это разрушать экономику. Бизнес не может делиться с государством тем, чего у него нет. В военное время бизнес — это же не богатые чопорные менеджеры в изоляции от общества и войны. Бизнес — это составная часть территориальной обороны, незаменимая часть сети гуманитарной помощи, неотъемлемая часть логистических цепочек поставки всего для фронта, для победы над агрессором. В такой ситуации непосредственное своё производство — это далеко не приоритетная деятельность.

Правительству стоит учитывать это состояние и функционал бизнеса в военное время. Предложенные сейчас налоговые изменения не адекватны текущей ситуации.

Налоговая система военного времени — отмена всех налогов на производителей, перенос налоговой нагрузки на конечное потребление (плоская ставка налога на розничный оборот товаров и услуг). Второй источник пополнения бюджета — единая ставка (5%) импортной таможенной пошлины. И ещё акцизы на алкогольные, табачные и энергетические товары. Всё.

Ещё один блок — денежно-кредитная политика. Бизнесу нужен доступ к кредиту, чтобы пополнить оборотку, своевременно производить расчёты. Для ликвидации транзакционных издержек нужно ввести режим мультивалютности. Для сокращения регуляторных издержек, необходимо ликвидировать барьеры на перемещение валют. Для увеличения предложения денег, необходимо радикально упростить вход на рынок финансовых услуг.

Затягивание перевода экономической политики на военные рельсы — это эрозия тыла, материальной-технической и человеческой базы вооружённых сил. Сегодня пугать бизнес проверками, тормозить платежи и валютные операции, пытать высокими арендными ставками и разрушительными налогами — это устраивать саботаж. Пусть правительство помогает фронту, делает, всё, что нужно вооружённым силам. В отношении бизнеса должен действовать принцип laissez-faire — не мешайте!

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