Когда произойдет экономическое контрнаступление в Украине? 11 июля, 15:03

В условиях войны, когда экономика зависит от многих непредсказуемых факторов и иностранной помощи, ответить на этот вопрос непросто

Жизнь — это не ожидание, что гроза закончится — это учиться танцевать под дождем. Все мы сейчас учимся танцевать под огненным дыханием войны, в условиях, которых еще не видел современный мир. Пока наши мужественные военные отважно и жертвенно защищают страну, задача тех, кто в тылу — помогать им максимально и защищать экономический фронт.

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И знаете что? У нас получается!

И на военном фронте, и даже на экономическом. Я не склонна к инфантильным выводам, просто имею привычку замечать не только зрады, но и победы. Поэтому не спешите сразу с хейтом, дочитайте этот текст, пожалуйста, до конца. Цифры — факты будут.

Недавно, мой друг Александр Тодорчук задал интересный вопрос: «Когда состоится контрнаступление на экономическом фронте?». В условиях войны, когда экономика зависит от многих непредсказуемых факторов и иностранной помощи, ответить на него непросто. Ведь для контрнаступления в экономике нужны системные реформы, а их нужно «подгонять» под ситуацию, которая сложится после окончания войны. До этого любые системные действия, просчитанные под долгосрочную перспективу не имеют особого смысла.

Однако, уже сейчас можно утверждать, что, по крайней мере, в секторе внешней торговли агропродукцией, мы имеем неожиданные результаты, если не сказать больше. Да, сегодня звучит много критики в отношении действий власти. Но это нормальное архетипическое поведение для Украины. И это правильно. В конце концов дискуссия — это одна из основ демократии.

Факты и цифры же тем временем говорят сами за себя. В университетах мы все изучали опыт иностранных стран, которые создали экономическое чудо — японское, немецкое, чилийское, «чудо на реке Ханган». А сейчас, сами того не замечая, создаем собственное — пока в секторе внешней торговли.

Что происходит?

Сначала несколько цифр. По данным Минагропрода: Украина в 2022/2023 маркетинговом году экспортировала 48,99 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур. Это на 635 тысяч тонн больше чем в прошлом маркетинговом году. Наибольший прирост дала кукуруза — плюс 5,7 млн тонн.

Факты и цифры говорят сами за себя

Как это стало возможным?

Убеждена что когда-то, спустя годы, нынешний период будут под микроскопом изучать теоретики экономики. Ведь никто, никто не ожидал подобных результатов в нынешних условиях. Но, как известно, тяжелые времена побуждают к чрезвычайным поступкам. И на внешнеэкономическом фронте произошло настоящее украинское чудо.

Бизнес, не без помощи власти, сумел адаптироваться к новым условиям. Диверсификация поставок и оперативная переориентация на доступные рынки сбыта через новые маршруты — вот главные инструменты, которые были задействованы. Поэтому и имеем без преувеличения шокирующие цифры увеличения экспорта зерновых в Румынию и Турцию.

Что дальше?

Более того, те результаты, которые мы видим сегодня — это только начало. За прошлый маркетинговый год прошла оперативная переориентация экспортеров. Грубо говоря, бизнес «тушил пожары» и справился с этой задачей на все 250%.

Теперь уже пришло время для системных изменений. «Сухие порты», новые комплексные логистические цепи через имеющиеся возможности Дуная, перенос производств и элеваторных мощностей в условные «зеленые зоны». Эти и другие стратегические шаги позволят создать новую качественную систему, которая сможет эффективно удовлетворять потребности агросектора во время войны. Сколько война продлится не знает никто, поэтому нужно готовиться к худшему, «затяжному» сценарию.

Проблемы и их решения

Отдельно нужно отметить активную работу украинских дипломатов и чиновников. Да, сейчас есть много нареканий и недовольства, особенно со стороны производителей агропродукции. Однако, нужно помнить, что вся работа происходит в условиях, с которыми в мире еще никто не сталкивался.

Потеря площадей и мощностей, блокада экспорта, обстрелы, деструкционная работа России на внешнеэкономическом поле, нюансы внутренней европейской политики, экологическая катастрофа на Юге, — кто-то действительно думает, что принимать решения в таких условиях просто?

Да, есть мародеры, которые пытаются «нагреть руки», используя старые коррупционные схемы. Но «силовики» работают и, убеждена, будут эффективно работать и в дальнейшем. Ведь другого выхода у государства нет — или мы сейчас подавим гидру коррупции, или она съест всех нас.

Что готовит новый сезон?

Нынешний год будет с одной стороны сложнее, а с другой проще чем предыдущий. Сложнее — потому что проблем у агросектора в условиях войны прибывает. Их много: начиная от рабочей силы, заканчивая обстрелами, разрушениями и уменьшением общей площади посевов. Проще — потому что шок прошел и многие украинцы несмотря на все начали двигаться вперед.

По оценкам Украинской зерновой ассоциации, экспорт в новом сезоне 2023/2024 может составить 44,8 миллионов тонн зерновых и масличных. Это на 23% меньше чем в прошлом сезоне, но выглядит логичным с учетом уменьшения площадей посевов на 21%, чем в среднем за прошлые годы. В любом случае активная работа аграриев и экспортеров в воюющей стране, которая обеспечивает львиную долю экспорта — это настоящий подвиг.

Мы демонстрируем миру настоящее украинское чудо — и на фронте, и в обществе, и в экономике. За рубежом никто до конца не понимает каким образом нам это удается. По всем теоретическим выкладкам разного рода и образования экспертов на нас давно можно было поставить крест. Но мы идем вперед наперекор всему. Поэтому успешное контрнаступление в экономике обязательно произойдет. По другому просто не может быть.

И только мы с вами знаем секрет происходящего. Все просто — мы украинцы и Украина у нас одна!

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