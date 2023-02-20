Пора сделать ставку на будущее. Что является решающим для экономического успеха Украины 20 февраля, 12:34

Если у национальной элиты развивающее отношение к стране — страна развивается. Если у нее «отжимающее» отношение — страна стагнирует

Материал подготовлен на основании выступления в публичной дискуссии в рамках инициативы Re: Open Ukraine, организованной Институтом Центральноевропейской стратегии.

Я долго искал ответ, что же является решающим для экономического успеха государства. Есть разные теории, и одна из наиболее полных для объяснения следующая.

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Это не полезные ископаемые, не промышленные парки и даже не налоги. Это важно, но не решающее. Решающей является настрой (отношение) национальной элиты. Национальная элита в этом случае — это не какая-то абстракция, а те, кто сейчас управляют страной.

Если у национальной элиты развивающее отношение к стране, то страна развивается. Если у национальной элиты «отжимающее» отношение — страна стагнирует. Она не растет.

Следовательно, те, кто управляют страной, должны сделать ставку на будущее, а не на то, как бы сейчас все забрать. Учитывая текучесть украинской элиты, понятное дело, почему так происходит: многие руководители, зная, что они недолгое время пробудут у власти, используют этот единственный шанс, когда нужно все отхватить.

Что заставило Дэн Сяопина в Китае не «отжимать», как это делал Мао Цзэдун, а сказать: «Пусть расцветут тысячи цветков»? Думаю, это и стало переломным моментом. Хорошая китайская метафора (и не только китайская), иллюстрирующая подход о развивающемся менталитете, развивающем настрое национальной элиты. Пусть зацветут тысячи цветков! Не надо забирать этот один или два себе сейчас в карман.

Национальная элита должна предоставить возможность стране, нам с вами, развиваться

Война — и внешняя угроза — является главным фактором, который дает возможность национальной элите отбросить внутренние склоки, споры и «отжимания» и сказать себе: «Мы умрем все вместе, если будем и дальше этим заниматься. Давайте развиваться».

Национальная элита должна предоставить стране, нам с вами, развиваться и развивать государство. Чувствуете ли вы, что государство понимает, что частный сектор крайне важен? Что это тот сектор решает судьбу страны, а соответственно, ему нужно помогать, а не «отжимать»? У меня нет такого ощущения.

Рост не может быть без инвестиций. Инвестиции в свой бизнес. Это хорошо чувствуется даже в близком зарубежье, в соседних странах — отправляясь туда, мы все же ощущаем несколько иное отношение государства, местного самоуправления и публичного сектора в целом к предпринимателям. Это отношение более благоприятное, более понимающее, более приемлемое.

А откуда берутся инвестиции? У многих наших граждан создается впечатление, что кто-нибудь придет и вложит деньги. Но есть факт: прямых иностранных инвестиций в мире — 3%. Остальные 97% — внутренние. Откуда берутся внутренние инвестиции? Из сбережений. Это отложенное потребление, это то, что мы сейчас не употребили: не построили многоэтажный замок, который потом надо обогревать непонятно на какие средства, не купили мерседесы-лексусы, чтобы догонять соседа и т. д. Ну, вы, конечно, тоже инвестируете таким образом, но не в Украину, а в немецкий и японский автопром.

Для того чтобы экономика развивалась, должен быть определенный уровень инвестиций. Нормальный уровень — это 25% от ВВП. Скажем, Чехия вкладывает 29%. Китай инвестирует 42% ВВП. И для того чтобы это сделать, он экономит 45%. Остальные 3% он инвестирует по миру.

Украина в мирном 2021 году инвестировала 13% от ВВП. А сэкономила 12%. С такими показателями не растут и не развиваются. Почему у нас так происходит и что с этим делать?

Первое — это пенсии. В стране и дальше присутствует ощущение и ожидание, что государство нам будет платить пенсии. Откуда? Для тех людей, которые уже сейчас старше, пенсии будут. А для тех, кто сейчас молод, надо экономить. Поэтому нужно провести пенсионную реформу, чтобы молодые знали, что они откладывают на свои счета. В Словакии, например, провели эту реформу, а мы не можем даже начать об этом говорить. И не потому, что война, мы не могли это сделать и в мирное время — потому, что пенсионеры голосуют. Но если вы посмотрите на страны Центральной Европы, они сделали это, и после этого процент сбережений резко повысился.

Второе — это условия для бизнеса. Люди инвестируют туда, где есть большая прибыль, учитывая норму риска. Все просто: нужно увеличить прибыль от бизнеса и снизить риски. Мы уже говорили о том, что национальная элита должна сделать ставку на развитие.

У нас есть действительно положительные моменты: конкуренция в Украине до сих пор слабая. Это уже привлекательный фактор. Когда ты на площади Рынок во Львове, тебе может казаться, что ресторанов огромное количество и конкуренция просто безумная. Но когда ты выезжаешь за 30 км от Львова, все кардинально изменится.

Однако есть и большие риски: это правосудие и право собственности. Мне бывшая президент Эстонии рассказывала, что она должна была как президент ехать в один известный торгово-развлекательный центр в Киеве, дабы своим присутствием быть гарантом эстонских инвестиций. Так быть не должно, разумеется. Должна в первую очередь работать система правосудия, должна работать система защиты частной собственности, и это уже радикально уменьшает риск.

Поддержка нашей экономики внешне сейчас такая огромная, потому что продолжается война, продолжается горячая пора на поле боя. И когда эта незамедлительность, эта безвозвратность исчезнут — все вернутся к своим проблемам. У западного мира их тоже предостаточно.

Поэтому наша энергия, наши амбиции, наши желания и наши проекты не должны быть ограниченными и исчерпывающими. Наше творчество не должно быть ограниченным, а если оно не будет таковым, то мы сможем привлекать средства на реконструкцию и модернизацию Украины.

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