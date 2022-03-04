Обнуление экономики России, или Back to the USSR 4 марта, 20:07 НВ Премиум Цей матеріал також доступний українською

Агрессия Путина против Украины — катастрофа российской экономике. Она масштабнее развала Советского Союза. Она разрушительнее дефолта 1998-го года

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По сравнению с тем, чем для мира была Великая рецессия, санкции против России в ответ на её войну против Украины — это полноценная глубокая депрессия. Даже лояльный Кремлю олигарх Олег Дерипаска на Красноярском экономическом форуме 3 марта 2022 года заявил: «Мы с такими вызовами еще не сталкивались. Железный занавес уже опустился. Берем кризис 98-го и умножаем на три».

Вспомним, как было в кризис 1998-го года. В 1997 г. ВВП России составлял $433, 7 млрд или $2935 на душу населения. Дефолт 1998 года привёл к сокращению ВВП до $287,7 млрд. В долларовом выражении это падение на 33,7%. ВВП на душу упал до $1949,8. И это было не дно кризиса. В 1999 году ВВП России упал до $209,6 млрд или $1427,3 на душу населения. Это значит, что дефолт обошёлся России сокращением ВВП в долларах на 51,7%. То есть, грубо говоря, уполовинился.

Если же описать падение экономики России в рублях, то в 1998 году ВВП в реальном выражении упал на 5,3%, а в 1999 году уже вырос на 6,4%. Потом вслед за нефтяным бумом началось золотое десятилетие российской экономики. В 2000—2008 гг. среднегодовые темпы роста составили 6,9% ВВП.

Санкции 2022 года вкупе с всеобщим мировым обнулением бизнесом контактов с Россией несравненно мощнее и разрушительнее, чем дефолт 1998 года. Тогда правительство не справилось с обслуживанием государственных обязательств. Сегодня российской экономике обрезали практически всё: доступ к кредитам, внешней платёжной системе, высоким технологиям, запчастям и критически важным комплектующим, небу, фондовым площадкам, логистике, коммуникациям и нематериальным активам. Многие нефтетрейдеры выражают свою моральную позицию, отказываясь покупать российскую нефть, даже со значительными скидками. Никогда до сих пор не было санкций на операции Центрального банка России. Никогда крупнейшие российские банки не отключали от SWIFT, не замораживали их активы, а также активы олигархов и ближнего круга Кремля. Оценим последствия агрессии России против Украины для российской экономики. Это лишь часть последствий, которые материализуются в краткосрочной перспективе.

Рубль разобьется в хлам. В банках будет бедлам

По итогам 2021 года ВВП России составил 130,8 трлн рублей. По среднегодовому курсу это было $1770 млрд или $12000 на душу населения. По состоянию на 3 марта 2022 года курс рубля вырос до 110 рублей за $1. В расчётах по карточкам применяется курс от 150 до 190 рублей. По итогам 2022 года ВВП России может снизиться до $800 млрд.

По итогам 2022 года девальвация рубля в годовом выражении может составить 100−150%. В 2021 году ВВП на душу населения России составил $12 тысяч ВВП. В начале марта 2022 года он опустился ниже $6000. Потери каждого россиянина в 2022. составят $6 тысяч ВВП на душу населения.

По состоянию на 1 октября 2021 года (последние данные ЦБ РФ на 03.03.2022) вклады домашних хозяйств России составили RUR36,16 трлн, из которых в рублях — 27,28 трлн или 75% всего объёма. По состоянию на 1 января 2022 года долларовый эквивалент рублёвых вкладов (курс 01.01.2022 г. составил RUR74,3) составлял $370 млрд. По курсу RUR150 за RUR1 долларовый эквивалент вкладов составляет $180 млрд. Это значит, что только в 2022 г. у населения будет изъято покупательной способности на $190 млрд. С учётом введённых санкций высока вероятность заморозки валютных вкладов населения. Они составляют $120 млрд Центробанк может принять решение о переводе валютных вкладов в рублёвые в случае снятия по курсу, который будет означать значительные потери для населения.

На 1 октября 2021 года у населения на руках находилось акций и паёв на сумму RUR41,06 трлн или на $550 млрд. С учётом состояния фондового рынка России на начало марта 2022 года стоимость этих акций и других ценных бумаг населения сократила до $80−100 млрд. Потери домашних хозяйств составили $450 млрд.

Введённые санкции практически заморозили фондовый рынок России. На конец 2021 года капитализация внутреннего рынка акций Росси составила 65 трлн рублей или $870 млрд. На начало марта 2022 года капитализация снизилась на $500−600 млрд.

Введённые санкции заблокируют производство промышленных и потребительских товаров из-за запретов, эмбарго и ограничений поставщиков инвестиционных товаров, комплектующих из США, Южной Кореи, стран ЕС, Японии и Канады.

В 2021 году экспорт товаров России составил $493,3 млрд, из которых на дальнее зарубежье (исключение стран СНГ) приходилось 86,9% всего объёма экспорта. Доля топливно-энергетических товаров — 54,3%, металлов и изделий из них — 10,4%, продукции химической промышленности — 7,7%.

Импорт в Россию в 2021 году составил $296,1 млрд. На долю стран дальнего зарубежья приходилось 89,3%, на страны СНГ — 10,7%. В товарной структуре импорта наибольший удельный вес составляют машины и оборудование — 49,2%. С учётом введённых санкций в 2022 году под угрозой находится экспорт товаров на сумму $200−250 млрд, импорта товаров на сумму $80−120 млрд.

С учётом влияния на инвестиции, внешнюю торговлю, потребление и государственные расходы реальный валовой внутренний продукт (ВВП) России (с учётом инфляции) в 2022 году (с учётом резкого сокращения объёмов поставок топливно-энергетических товаров, металлов на внешние рынки) по сравнению с 2021 годом может сократиться на 10−13% ВВП. Это крупнейшее падение экономики после Второй мировой войны.

В 2021 году средняя зарплата в России составила RUR47 тысяч, а после вычета 13-процентного налога («чистая» ли нетто зарплата) — RUR41 тысяча, что в долларовом эквиваленте составляло $552. В 2022 году с учётом динамики валютного рынка, снижения способностей бюджета и предприятий она сократится в долларовом выражении до $250−300.

Острый дефицит доходов бюджета увеличивает риски запуска денежного печатного станка, что может привести к росту инфляции с 9% в 2021 году даже до 50% 2022 года. Эти негативные явления будут сопровождаться ростом безработицы, сокращением финансирования социальных программ, инфраструктурных проектов, а также военных расходов. Российские власти не смогут финансировать дефицит бюджета за счёт внешних источников финансирования. Значит, они будут вынуждены тратить имеющиеся в их распоряжении резервы.

Режим «закрытое небо» отрежет значительную часть туристов от доступа заграницу. Барьеры платёжной системы станут дополнительным фактором для перемещения за границу профессионалов из самых разных сфер, включая IT. Ограничения по импорту приведут к резкому ухудшению качества медицинских услуг, выбора фармацевтических товаров. Россия окажется страной в одной группе с Ираном, Венесуэлой и Северной Кореей.

В 2022 году Россия ещё сможет проедать остатки резервов, ресурсов, которые будут поступать от торговли сырьевыми и топливно-энергетическими товарами. При резком ограничении доступа этих товаров на внешние рынки или при резком падении цены и этого источника финансирования российской экономики не будет. 2023−2024-е годы для России грозят стать периодом военного лихолетья. Рубль разобьётся в хлам. В банках будет бедлам. Вклады полетят к чертям. Промышленность полетит в тартарары. Социалка останется без опоры. Цены побьют все рекорды. Российская экономика вступает в зону, в которой произошёл развал Советского Союза. Риски развала России высоки, как никогда, особенно если Кремль решит похоронить половину своей боеспособной армии в Украине.

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