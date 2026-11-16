Успехи Украины на фронте, результаты промежуточных выборов в США и разорительные расходы на войну усиливают давление на Владимира Путина. Россия стремительно приближается к экономическому краху — война против Украины, которая длится уже пятый год, буксует, истощая и армию, и ресурсы страны.

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9 ноября хакеры получили доступ к секретным сведениям Росстата, подтвердившим катастрофические последствия путинского вторжения. Согласно российским реестрам