Дайан Фрэнсис

Дайан Фрэнсис

Редакторка канадского National Post, старшая научная сотрудница Atlantic Council

Экономика Путина — на грани краха. Что стало известно после взлома Росстата

16 ноября, 07:03
NV Премиум
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Путин спускает средства на войну, словно пьяный матрос

Успехи Украины на фронте, результаты промежуточных выборов в США и разорительные расходы на войну усиливают давление на Владимира Путина. Россия стремительно приближается к экономическому краху — война против Украины, которая длится уже пятый год, буксует, истощая и армию, и ресурсы страны.

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9 ноября хакеры получили доступ к секретным сведениям Росстата, подтвердившим катастрофические последствия путинского вторжения. Согласно российским реестрам

Теги:   Владимир Путин Российская экономика Санкции против России Война России против Украины Банкротство

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